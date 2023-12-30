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Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

30 Aralık 2023, Cumartesi

Patron kızmasın yeter…

Kendini savunma hakkı bahanesini tepe tepe kullanan İsrail'in, acımasız saldırıları ile Gazze'yi mümkün olduğu kadar insansızlaştırmayı hedeflediğini anlamayan, neredeyse kalmadı. İsrail içinde yaşayan Filistinlilerin durumunu pek bilmesek de Batı Şeria'da yaşayanların durumu da Gazze'dekilerden pek farklı değil

Filistinlilerin, Arapların, Müslümanların meselesi olmaktan çıkıp artık doğrudan doğruya insanlığın meselesi haline gelen İsrail'in alçakça saldırıları, artık bütün dünyanın gündeminde. Hem de İsrail'in hiç arzu etmediği kadar. ABD'liler başta olmak üzere şimdiye kadar 'büyüklere masallar' tadındaki yalanlarla oyalananlarda Filistin konusundaki farkındalık arttıkça, İsrail'e uşaklık eden Batılı ülke yöneticilerine yönelik öfke de kabarıyor.

Kendini savunma hakkı bahanesiyle başlatıp üç aya yakın bir süredir sürdürdüğü hedef gözetmeyen vahşi İsrail saldırıları, dünyayı uyandırdı, ama ülkemizde yaşayan bir güruhu hala uyandıramadı.

İsrail vahşeti konusunda duyarsız olanların, ülkemize yönelik terör konusunda da duyarsız olmaları, dikkat çekici. İsrail'in alçakça saldırılarına milletimizden birisi gibi bakmayıp Hamas'ı suçlayanlar, terörle mücadelede TSK'yı açıkça suçlamaya henüz başlamadılar. Ancak, şehit ailelerine yönelik hakaret dolu beyanları, bunun da yakın olduğunun habercisi.

TSK'nın yurt dışı görevleri için gereken tezkereye hayır deme ihanetini işlemekle kalmayıp, tezkereye evet diyenleri ihanetle suçlayabilecek kadar pervasızlaşanlar da unutulmamalı. 'Sahibinin sesi' olmaktan memnun bu güruh, birtakım mahfillerden aldıkları emirleri yerine getirme konusunda kararlı, belli ki.

Kuzey Irak'ta şehit verdiğimiz 12 askerle alakalı TBMM ortak bildirisine imza atmayıp, PKK'nın adı bile geçmeyen özel bildiri yayımlayan CHP zihniyetinin tek derdi PKK uzantısı partinin desteği değil, belli ki.

İsrail'in saldırılarını görmezden gelip Hamas'ı suçlayabilen, terörle mücadele konusunda kafa karıştırmayı hedefleyen açıklamalara imza atanların asıl dertleri başka. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığından hiç hoşlanmayan bu güruhtakilerin temelde teslimiyetçi oldukları, malum.

Sisteme teslim olmamız, kaynaklarımızı onların menfaatine uygun kullanmamız ve bize layık gördükleriyle yetinmemiz gerektiğine inanan bir güruh bu. Sınırlarımız ötesindeki gelişmelere milletimizle aynı açıdan bakamayışlarının sebebi, PKK'yı yönlendirenlerin onların da patronları olması.

Gazze'deki mücadeleyi ve ülkemizin terörle mücadelesini itibarsızlaştırmaya çalışmaları, İsrail'in yürüttüğü vahşetin ortağı ve ülkemizin varlığı, birliği ve bekasına yönelik PKK terörünün de müsebbibi olan patronlarını memnun etme kaygısından yani…

Patronlarını kızdırmamaya çalışanlar, milletimizin de olup bitenleri dikkatle takip ettiğini unutmamalı!..

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