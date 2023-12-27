Ekrem Kızıltaş

Silahlı kuvvetlerimizin yurt dışı görevleri için gerekli tezkereye 'hayır' diyen CHP'nin, HDP'yi memnun etmek suretiyle oy devşirmek amacında olduğunun herkes farkındaydı. Milletimizin tepkisini çekeceğini bildikleri bu davranış için 'tezkere nasıl olsa AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilecekti' bahanesine sarılmaları, CHP kitlesini avutmak içindi.

Tezkerenin önemini bilen milyonlar, milletimizin kahir ekseriyetini değil marjinal bir kesimi önemseyen CHP gerçeğinin bir kez daha farkına vardılar. Kullanılacak oyların adeta bir turnusol kağıdı vazifesi gördüğü tezkere oylamasında 'hayır' demesi, zaten yüzde 25 bandına sıkışmış olan CHP'yi biraz daha aşağıya taşıdı.

Ana muhalefet partisinin, nasıl olsa kabul edilecek bir tezkereye milletimizin tepkisini çekmemek için 'evet' dediğini söylemesi, HDP açısından geçerli bir mazeret olabilirdi.

Ancak bu zamana kadar yaşananlara bakıldığında, HDP'nin ve onu perde ardından güdenlerin taviz vermeye yanaşmadıkları ve muhataplarını zorladıkları da bir vakıa. Bu durumda CHP'nin, milletimizin sempatisini değil, yerel seçimlerde kritik olduğuna inandığı HDP oylarını önemsediği için onları memnun etmeye yöneldiği, çok açık.

Irak'ın kuzeyinde verdiğimiz 12 şehitle alakalı olarak TBMM'de grubu bulunan partilerin yaptıkları ortak açıklamaya da imza atmadı CHP. Kendilerini akıllı, alemi saf zannettikleri için de tıpkı tezkereye hayır demelerinde olduğu gibi, imza konusunu da laf kalabalığı ile geçiştirmeye çalıştılar.

İyi Parti'nin teklifi; AK Parti, MHP ve Saadet Partisi'nin imzasıyla yayımlanan ortak bildiriye imza atmayışlarını izah mümkün olmayınca, zevahiri kurtarmak için yayımladıkları kendi bildirileri de meseleyi açıkça gösterdi. Tıpkı ortak bildiride olduğu gibi terörün kınandığı CHP bildirisinde, herhalde yerel seçimlerde desteğine muhtaç oldukları DEM'i kızdırmamak için olsa gerek, PKK'nin adı bile zikredilmiyordu.

CHP'nin emanetçi olup olmadığı hala tartışılan yeni genel başkanının, 12 askerimizin şehit olduğu olayla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istedikleri ve bu arada TBMM'de gizli oturum talep ettikleri şeklindeki açıklaması, bir yönüyle topu taca atma girişimiydi. Böyle bir gizli oturum yapılsaydı şayet, konuşulacakların askerlerimize saldırmak için fırsat bekleyen hain teröristlerin de kulağına gideceğinin onlar da farkında çünkü.

Gazze'de olup bitenler başta olmak üzere hemen hiçbir konuda milletimizin hassasiyetlerini paylaşmayan, aksine ülkemiz ve bölge üzerine hesaplar yapan emperyalistlerin tezlerini tekrarlayan CHP gerçeği, ayan beyan ortada.

CHP ve etrafındakilerin, teslimiyeti hedefledikleri için milletimizin hassasiyetlerini paylaşmadıkları, meselenin püf noktası.

Kendilerini akıllı herkesi saf zannedenlerin, bu kanaatlerini gözden geçirmeleri kendileri açısından faydalı olur…