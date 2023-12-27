PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Ekrem Kızıltaş Herkesi saf zannedenler!..
Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

27 Aralık 2023, Çarşamba

HABERİ
SESLİ DİNLE

Herkesi saf zannedenler!..

Silahlı kuvvetlerimizin yurt dışı görevleri için gerekli tezkereye 'hayır' diyen CHP'nin, HDP'yi memnun etmek suretiyle oy devşirmek amacında olduğunun herkes farkındaydı. Milletimizin tepkisini çekeceğini bildikleri bu davranış için 'tezkere nasıl olsa AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilecekti' bahanesine sarılmaları, CHP kitlesini avutmak içindi.
Tezkerenin önemini bilen milyonlar, milletimizin kahir ekseriyetini değil marjinal bir kesimi önemseyen CHP gerçeğinin bir kez daha farkına vardılar. Kullanılacak oyların adeta bir turnusol kağıdı vazifesi gördüğü tezkere oylamasında 'hayır' demesi, zaten yüzde 25 bandına sıkışmış olan CHP'yi biraz daha aşağıya taşıdı.
Ana muhalefet partisinin, nasıl olsa kabul edilecek bir tezkereye milletimizin tepkisini çekmemek için 'evet' dediğini söylemesi, HDP açısından geçerli bir mazeret olabilirdi.
Ancak bu zamana kadar yaşananlara bakıldığında, HDP'nin ve onu perde ardından güdenlerin taviz vermeye yanaşmadıkları ve muhataplarını zorladıkları da bir vakıa. Bu durumda CHP'nin, milletimizin sempatisini değil, yerel seçimlerde kritik olduğuna inandığı HDP oylarını önemsediği için onları memnun etmeye yöneldiği, çok açık.
Irak'ın kuzeyinde verdiğimiz 12 şehitle alakalı olarak TBMM'de grubu bulunan partilerin yaptıkları ortak açıklamaya da imza atmadı CHP. Kendilerini akıllı, alemi saf zannettikleri için de tıpkı tezkereye hayır demelerinde olduğu gibi, imza konusunu da laf kalabalığı ile geçiştirmeye çalıştılar.
İyi Parti'nin teklifi; AK Parti, MHP ve Saadet Partisi'nin imzasıyla yayımlanan ortak bildiriye imza atmayışlarını izah mümkün olmayınca, zevahiri kurtarmak için yayımladıkları kendi bildirileri de meseleyi açıkça gösterdi. Tıpkı ortak bildiride olduğu gibi terörün kınandığı CHP bildirisinde, herhalde yerel seçimlerde desteğine muhtaç oldukları DEM'i kızdırmamak için olsa gerek, PKK'nin adı bile zikredilmiyordu.
CHP'nin emanetçi olup olmadığı hala tartışılan yeni genel başkanının, 12 askerimizin şehit olduğu olayla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istedikleri ve bu arada TBMM'de gizli oturum talep ettikleri şeklindeki açıklaması, bir yönüyle topu taca atma girişimiydi. Böyle bir gizli oturum yapılsaydı şayet, konuşulacakların askerlerimize saldırmak için fırsat bekleyen hain teröristlerin de kulağına gideceğinin onlar da farkında çünkü.
Gazze'de olup bitenler başta olmak üzere hemen hiçbir konuda milletimizin hassasiyetlerini paylaşmayan, aksine ülkemiz ve bölge üzerine hesaplar yapan emperyalistlerin tezlerini tekrarlayan CHP gerçeği, ayan beyan ortada.
CHP ve etrafındakilerin, teslimiyeti hedefledikleri için milletimizin hassasiyetlerini paylaşmadıkları, meselenin püf noktası.
Kendilerini akıllı herkesi saf zannedenlerin, bu kanaatlerini gözden geçirmeleri kendileri açısından faydalı olur…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Uyanış başladı… 24 Aralık 2023, Pazar ‘Ben yeni duydum!..’ 23 Aralık 2023, Cumartesi Geri tepen silah… 20 Aralık 2023, Çarşamba Gazzeliler Allah için yaşıyorlar 17 Aralık 2023, Pazar
26 Aralık 2023 A101 indirimleri! 10 TL üstü alışverişlerde 12’lisi 64,50 TL! 1 alana 1 bedava verilecek! Dondurma, sıvı yağ, mercimek...
26 Aralık 2023 A101 indirimleri!
7 yıl önce boşandılar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in 2 yıllık eski eşi bakın kim! Meğer tescilli güzelle...
2 yıllık eski eşi de kendi gibi oyuncu!
Emekli memur maaş zamları ne kadar olacak? Hangi formüller masada? Yapılacak zam oranı hangi maaşı nasıl etkileyecek?
Emekli memur maaş zamları ne kadar olacak? Hangi formüller masada?
Kızılcık Şerbeti’ne ikinci Alev geldi! Ünal’ları suya götürüp susuz getirecek!
Kızılcık Şerbeti'ne ikinci Alev geldi!
2024 asgari ücretin 3. toplantısının tarihi belli oldu mu? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama! Asgari ücretle birlikte o ödemeler de değişecek
2024 asgari ücretin 3. toplantısının tarihi belli oldu mu? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama! Asgari ücretle birlikte o ödemeler de değişecek
SON DAKİKA