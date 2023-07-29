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Ekrem Kızıltaş

EKREM KIZILTAŞ

29 Temmuz 2023, Cumartesi

‘İyi ki kazanamamışız!..’

Kılıçdaroğlu'nun, ikinci tur seçim desteği için Ümit Özdağ'a verdiği sözler ortaya çıkınca, 'iyi ki kazanamadılar' diyenlere 'iyi ki kazanamamışız' diyenler de eklendi…

Müttefiklerden habersiz 'birisi içişleri bakanlığı olmak üzere üç bakanlık ve MİT Başkanlığı' sözü verilmesi, yeteri kadar tuhaf iken, 85 milyonu ilgilendiren açıklamayı 'namus' kavramıyla ilişkilendirerek muhatabı suçlamak, çok daha tuhaf idi.

İttifak üyelerinin, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'a verilen bu sözlerden haberdar olup olmadıkları ile ilgili beyanlar, bir başka garabet. Ancak, cevabı en çok merak edilen husus yüzde 2 civarında oyu olan Özdağ'a '3 bakanlık ve MİT Başkanlığı' sözü veren Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi'nden çok daha yüksek bir oy oranına sahip HDP'ye kapalı kapılar ardında verdiği sözler…

HDP'ye verilen sözler konusunda, yeteri kadar olmasa da HDP ve PKK mensuplarının beyanatları bilgi vericiydi. İttifak tarafından yapılan ve HDP/PKK mensuplarının söyledikleri ile çakışan açıklamalardan; kayyım uygulamasına son verilmesi, AB Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın kabulü, sınır ötesi harekatların durdurulması, PKK mahkumlarının salınması ve benzeri bazı sözler verildiği anlaşılıyordu.

Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile yaptığı ve desteklerini aldığı toplantıda bir protokola imza atıp atmadığı, meçhul. Özdağ'a verilen sözlerden rahatsızlık duyduğu anlaşılan HDP cenahının, kendilerine verilen sözlerle ilgili bir açıklama yapıp yapmayacakları da…

Seçim sürecinde ittifak cenahından gelen açıklamaların satır aralarının, sadece HDP/PKK'yı değil, FETÖ taraftarlarını ve bunları yönlendirenleri memnun etmeyi hedefleyen mesajlarla dolu olması, meselenin bir başka boyutu.

Genel başkanlık koltuğuna sıkıca yapışan Kılıçdaroğlu ve taraftarlarını ciddi şekilde rahatsız eden CHP'deki son gelişmelere bakılırsa, önümüzdeki günlerde HDP'ye verilen sözlerin gündeme gelme ihtimali yüksek.

Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verebilen Kılıçdaroğlu'nun, altılı masanın vazgeçilmezi olan HDP'ye verdiği sözlerin ortaya çıkmasının, şaşırtıcı olduğu kadar öğretici de olacağı, kesin.

Bağlantılı medya kuruluşları dahil her alanda CHP yönetimini ele geçirmek için kılıçlar çekilmiş durumda. Bir zamanlar 'mesele devlet ise gerisi teferruattır' anlayışına sahip CHP'deki savrulma ile başlayan tartışmalar bundan sonra da artarak süreceğe benzer.

İttifakın önümüzdeki yerel seçimlerde sürüp sürmeyeceği, öncelikli mesele. Ancak, yerel seçimlerde genel seçimlerdeki hezimetin bir benzerinin yaşanabileceği kanaatinin giderek yaygınlaştığı CHP'de, yerel seçime kadar bütünlüğün korunup korunamayacağı kaygısı da söz konusu…

Bütün bunlara bakarak, 'iyi ki kazanamamışlar' diyerek şükredenler kadar, 'iyi ki kazanamamışız' diyenlerin de haklı olduklarını söylemek gerek…

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