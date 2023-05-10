Daha ne yapsınlar!..

Adamların tavırları çok net: Türkiye'yi teslim alma niyetlerini gerçekleştirmek için her şeyi yapacaklarını ve içimizdeki uzantıları olan 7'li Masa'ya desteklerini sürdüreceklerini açıkça gösteriyorlar… Birilerinin akıllanması için daha ne yapsınlar?..

Ülkemizi teslim alma ya da sıkıntı çıkaramayacak kadar zayıflatma girişimlerinin, son yıllarda yoğunlaştığı aşikar. The Economist, Le Point, L'Express, Der Spiegel, Profil ve benzeri dergilerin tarafsızlığı bırakıp ateşli birer Yedili Masa taraftarı kesilmesi de bu cümleden!..

Bu dergilerin ve batılı medyanın yoğun çabaları, dış mihraklarda bıçağın kemiğe dayandığının delili. Telaşları, ülkemizin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığının bölgede ve dünyada domino etkisine sebep olabilme korkusundan.

İşin düşündürücü tarafı, uluslararası medyanın açık desteğinden rahatsız olması gereken Yedili Masa mensuplarının, ağızlarını bile açmayışları.

Türkiye'nin değil Batı'nın menfaatlerini düşünen çevrelerle şaibeli ilişkiler kuranların kazanması için çalışanların, kendi ayaklarına sıktıkları çok açık. Batılıların desteği ile varılacak nihai noktanın teslimiyet olduğu ve bu durumda 85 milyonun ağır bedeller ödeyeceğini çocuklar bile anlayabilir oysa.

Batılı medyanın ve ülkemizin ayakları üzerinde durma kararlılığı sebebiyle telaşa kapılanların söyledikleri üzerinde azıcık düşünmek bile, parlak laflarla bizi kandırmaya çalışanların gerçek yüzlerini anlamak için kafi.

Her şey bir yana, iktidara uzanmak maksadıyla terör örgütü ile ilişkisini gizlemeyenlere oy verecek olanlar, Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye verdiği sözlerin ülkenin başına açabileceği problemleri unutmamak zorunda…

Kılıçdaroğlu'nun açıklamadığı ve açıklayamayacağı HDP'ye yönelik vaatlerin neler olduğunu anlamak için HDP'lilerin ve Kandil'dekilerin söylediklerine dikkat kesilmek yeterli. Kayyım uygulamasını kaldırmak, sınır ötesi harekatları durdurmak; Demirtaş'ı, Kavala'yı salıvermek, KHK'lıları tekrar göreve başlatmak; savunma sanayini baltalamak, uzay ve havacılık çalışmalarını ABD'li şirketlere devretmek, bunlardan bazıları… Daha ne desin ki!..

CHP'nin kuyruğuna takılıp, varlığını İslam'la mücadeleye adamış birini 'mücahit' ilan edebilenlerin 'kırk yıllık Yani'nin Kani olmayacağı' gerçeğini unutmuş olmaları, ibretlik.

İnançlı insanları, başörtüsüne 'bir metrelik bez parçası' diyen ve en olumlu yorumu da 'bunlar bir gün başörtüsü takmamaları gerektiğini anlarlar' demek olan birisine oy vermeye çağırmanın vebalinin çok ağır olacağını, hatırlatmaya bile gerek yok…

Ülkemiz üzerine hesap yapan dış mihraklar ve içimizdeki uzantılarının, bütün niyetleri apaçık ortada. Uyanmamız ve ülkemizin geleceği açısından safımızı belirlememiz için daha başka şeyler yapmalarına ya da söylemelerine gerek yok!..

Milletimizin irfanı teslimiyetçilere geçit vermeyecek inşallah!..