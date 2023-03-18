Teslimiyet kokusu!..

Altılı masadakiler, bir yıldan fazla sürdürdükleri toplantılarda havanda su dövmenin faturasını yaşanan sıkışıklıkla ödüyor. Cumhurbaşkanı adaylarını nihayet belirlemiş olmaları, sadece başlangıç.

Bol keseden vaat edilen cumhurbaşkanı yardımcılıkları, parlamenter sistemden vazgeçip vazgeçmedikleri sorusunu akla getiriyor. Masadaki 4 ufak partiye ikram edilecek milletvekillikleri CHP'nin öncelikli problemi. Yardımcılık vaadinin garanti olmadığını iyi bilen genel başkanların milletvekilliği talepleri de düşündürücü.

Bunlar bir şekilde halledilse de milletimizden oy isterken söylenecekler, Altılı Masa'yı bekleyen en ciddi problem. Masanın 7. üyesi HDP ile ilişkilerini, tabanları açısından sıkıntı olmayacak şekilde halledebilmek de epey başlarını ağrıtacak.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu için masayı terk eden ve bulunan çözümle (!) geri dönen Akşener'in HDP ile ilgili hassasiyeti bastırılabilse bile, destek için HDP'ye verilecek tavizlerin gizlenemeyeceği, malum. Meşruiyet için masada olmayı çok arzu eden HDP'nin, üstü kapalı destek karşılığında isteyebilecekleri de, oldukça ciddi şeyler.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, bürokraside kadrolar gibi açık bazı istekleri olan HDP'nin, asıl önem verdiği taleplerin başka olduğu biliniyor. Bir kısım CHP'linin dünden razı olduğu bu taleplerin bazıları şunlar: Yerel yönetimlere özerklik, yurt dışı operasyonların durdurulması, kayyım uygulamasına son verilmesi, KHK'lıların göreve iadesi, genel af çıkarılacak HDP'lilerin salınması.

Talepleri karşılanmadan destek olmayacak HDP'ye verilecek tavizler gizlenemeyeceği için masadaki partilerin hepsinin tabanları açısından ciddi sıkıntılar doğacağı, kesin. Verilecek tavizlerin ülkemizin varlığı, birliği ve bütünlüğü açısından ciddi riskler barındırdığını söylemeye gerek yok. 'Bu kadar da taviz verilmez' diyeceklerin, tezkere oylamasında CHP'nin verdiği hayır oyunu hatırlamalarında fayda var…

HDP ile iş birliği, masa mensupları açısından matematik bir mecburiyet. Ama terör örgütü ile arasına mesafe koymayan bu partinin desteğinin, CHP ve İyi Parti de dahil masadaki bütün partilerin tabanlarında ciddi sıkıntılara sebebiyet vereceği de malum.

Masadan ayrılış ve dönüş sürecinde açıkça istiskale uğrayan İyi Parti'nin kurmayları ve seçmeninin muhtemel davranışları, masa açısından iç karartıcı. Saadet Partisi'nin sayısı gittikçe azalan dindar kitlesini cellatlarına oy verme konusunda iknada başarılı olup olamayacağı da merak konusu.

Masadaki genel başkanlardan ekonomi uzmanı geçinen, şimdiden uluslararası fonlardan bahsetmeye başladı bile. Ülkemizin imkanlarını adeta yok sayıp, doğrudan faiz ve rant çevrelerine atıfta bulunması, parti mensuplarının bile kafasını karıştırmış olmalı.

Altılı Masa'nın bütün girişimlerinin teslimiyet kokması, meselenin özeti…