Boş boş konuşanlar!..

Yaşananların ciddiyetini anlamaktan aciz olan ya da anlamak istemeyenler, siyasi rant devşirme telaşında. İşin en ibret verici tarafı, depremle alakalı yapılanları inkarda birbirleri ile yarışmalarının adaylık kavgası ile ilgisi.

Son 5 asır hatta daha fazla zamandır benzeri yaşanmadığı için uzmanların 'asrın felaketi' olarak değerlendirdiği depremi 'küçümseme' gayreti, bölgede devletin olmadığı iddiasına alıcı bulamayanların son icatları.

İlk saatlerde bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da, devletimizin olabilecek en hızlı şekilde bölgeye intikal ettiği ve arama kurtarma yanında yardım çalışmalarına başladığı, ortak kanaat. Bölge ile ilgili olumsuz algılar oluşturmaya çalışan samimiyetsizlerin iddiaları anlamsız. Çünkü devlet tabii ki orada ama kendileri yoklar…

Şimdiye kadar yapılanları yok kabul edenler, sonrası için planlananları da itibarsızlaştırma gayretinde. Samimi imiş gibi yapmayı da ihmal etmiyorlar. Ancak KYK yurtlarının depremzedelere tahsisi gibi konularda cahillik paçalarından akıyor.

Üniversite yurtların depremzedelere tahsisi kararı, hakikaten zor ama bir o kadar da gerekli bir karardı. 13 milyondan fazla insanı etkileyen, on binlerce evin hasar gördüğü ve artçılar sebebiyle insanların sağlam evlerine bile giremediği bir vasatta, hele de kış şartlarında bulunabilecek en akıllıca çözümdü çünkü.

Halen depremzedelerin kaldıkları tesisler ve oteller kısa bir süre sonra asli fonksiyonlarına dönecek. Milyonlarca insanı, çadır ve konteyner evlerde misafir etmek de kısa vadeli bir çözüm. Bu durumda yurtların tahsisi, yerinde bir uygulama.

Yurtların depremzedelere tahsisini kavramakta zorlandığı anlaşılan ve bölge üniversitelerindeki gençleri başka illere dağıtmaktan bahseden İmamoğlu, hariçten gazel okuyanlardan birisi. Yıkılan on binlerce binanın bir yılda yapılacağı vaadinden de rahatsız olan İBB Başkanı'nın, kentsel dönüşümle ilgili '5 yılda 100 bin konut' vaadinde bulunup henüz yüzde birini bile yapamadığı da hatırlarda tabii.

Bölgedeki yapı stoku ile ilgili verileri yıkılan binalar şeklinde yutturmaya çalışanlar, ayrı bir bahis. Bu, yıkılan binaların son yıllarda yapıldığını iddia eden siyasi rantçıların yalanda sınır tanımadıklarını gösteriyor.

Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerdeki açıklamasına göre, 10 ilde o aşamada tespiti yapılan yıkık ve yıkılacak 9 bin 146 binanın yüzde 98'i 1999 öncesinde yapılmış.

Gaziantep'teki 2 bin 648 binanın 2 bin 622'si eski, 26'sı yeni iken, Hatay'daki bin 821 binanın bin 780'i eski, 41'i yeni. Diğer şehirlerdeki durum da benzer şekilde. Yeni binaları yaptıklarının sağlamlığı ile tanınan TOKİ'nin yapacağı da malum.

Siyasi rant meraklılarının boş boş konuşmaları, iyi. Sadece izleseler belki daha karlı çıkabilirler çünkü…