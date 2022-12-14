İnanç tekeden süt çıkarır

"İnanç tekeden bile süt çıkarır" inancıyla ülke ve millet için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonlar Ödül Töreni'nde söyledikleri, muhalefet açısından önemli dersler içeriyordu.

20 yıldır girdiği her seçimi açık farkla kazanan bir liderin söyledikleri, iktidara aday olduklarını iddia edenlerin takip etmeleri gereken güzergahın bir tarifiydi adeta. Muhalefetin, yapılanları inkar ederek ya da itibarsızlaştırmaya çalışarak yenilgi dışında bir sonuca ulaşamayacağı, bundan daha iyi anlatılamazdı…

"Bundan 20 yıl önce 56 olan önce savunma sanayii firma sayımız bugün 1600'den fazla. Savunma projeleri bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların üzerine çıkarıldı. 248 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı, bu sene inşallah 4 milyar doları aşacak…

İHA tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız. 20 yıl önce yüzde 70-80 oranında dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayii alanında, kamu-özel, hep beraber sabırla çalışarak, hamdolsun tabloyu tamamen tersine çevirdik…

Petrol, doğal gaz arama faaliyetlerimizi kendimiz yürütebiliyoruz. Karadeniz gazını, milli sisteme dahil etme çalışmalarımız sürerken, yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz…

İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak Togg'u yollarımızda görmeye başlıyoruz…"

Bunlar, vaktiyle hiçbir şey yapamayacağına şartlandırılan bu milletin bütün fertlerinin göğsünü kabartacak şeyler… İşin özeti de şu:

"Her ay üst üste rekorlar kıran ihracatımız yıl sonunda inşallah 255 milyar dolara ulaşacak. 2021'de yüzde 11,4 büyümeyle G20'de ilk sıradayız. Büyümede mal ve hizmet ihracatının katkısı 5,3. Dünya çapında resesyon endişesi artarken, 2022'nin ilk üç çeyreğinde ekonomik büyümemiz devam etti…"

Bütün bunlar ve daha başkaları gerçekleştirilirken izlemesi, destek olması, varsa eksikliklerine dikkat çekmesi ve daha iyilerini ve fazlasını yapmaya çalışması gereken muhalefetin nelerle uğraştığı, malum... Bu hususu da Cumhurbaşkanımızın sözleri ile aktaralım:

"'Yapamazsınız' dediler, 'Başaramazsınız' dediler. Yatırımlara çamur atmak için akla hayale gelmedik yollara başvurdular. Gün oldu bizi hayalcilikle, macera peşinde koşmakla suçladılar. Gün oldu yabancı büyükelçilere mektuplar yazarak, iş adamlarını tehdit ederek, Türkiye'yi karalayarak vizyon projelerimizi engellemek istediler. Ülkenin şahlanışına ket vurmak için sokak olaylarına ve hatta teröre destek vermek dahil her türlü yolu denediler…"

Arşivler, özellikle de ana muhalefetin bu yöndeki söz ve tavırlarını doğrulayan verilerle dolu… Başta CHP olmak üzere muhalefetin, milletimiz ve ülkemiz için yapılanlara amansız düşmanlığının sebebinin ne olduğu, cevap bekleyen esas soru…