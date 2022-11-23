Bundan sonra da üzülecekler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı, içeriden ve dışarıdan birilerinin canını çok fena sıktı… Şimdi en çok merak ettikleri husus, Hava harekatını kara harekatının takip edip etmeyeceği…

Türkiye'nin PKK saldırılarını sineye çekeceğini zanneden herkes yine fena yanıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yetkililerin sık tekrarladığı 'bir gece ansızın' sözünün manasını bilmeleri gerekirdi oysa…

'Ot' ve 'bot' hesaplarıyla sosyal medya, objektiflikten nasipsiz yayın organları, sözüm ona siyasetçiler ve hatta bazı milletvekillerinden oluşan güruh, varlığımız ve bekamız söz konusu olduğunda yapılması gerekenin mutlaka yapıldığını şimdi iyice öğrenmişlerdir, herhalde…

İki yüzlülüğü artık iyice ortaya çıkan Batı tarafından gelen sesler, Pençe Kılıç Harekatı'nın, hakkımız olanı gaspt etmeye çabalarken üstünlük taslamayı ihmal etmeyenler açısından da unutulmayacak bir ders olduğunu gösteriyor…

Hava kuvvetlerimize bağlı F 16'lar ve SİHA'lar Suriye'nin ve Irak'ın Kuzeyindeki 8 bölgede 89 terör hedefini yok ederken içeriden ve dışarıdan yükselen benzer itirazlar da, geleceğimize ipotek koymaya hevesli dış mihrakların içeride epey uzantıları olduğunu bir kez daha hatırlattı.

İstikrarsızlıkla boğuşan Suriye ve Irak'ın ülkemize yakın yerlerinden, fırsat buldukça ülkemize yönelik çeşitli saldırılarda bulunanlar ve yandaşlarının Türkiye'nin cevabından duydukları rahatsızlığı dile getirme tarzları, terör destekçisi ağababalarına haddinden fazla güvendiklerinin göstergesi.

Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sebebiyle güney sınırımızın ötesine sığınmak zorunda kalan ve melanetlerini buralardan sürdürmeye çalışan alçak teröristlerin devletimizin gücünün sınır ötesine kadar uzanamayacağı hesabının ne kadar yanlış olduğu, bir kez daha görüldü.

Terör örgütünün siyasi uzantısı ile iş birliklerini açık etmek istemeyen Altılı masa mensuplarının, 'ABD, verdiğiniz harekat bilgisini teröristlere aktarıp onları uyarmıştır' şeklindeki kılçık atma çabaları da, gülünç. Sadece 'Suriye ve Irak'ta terör hedeflerine harekat yapacağız' bilgisi verilen ABD'nin, 8 bölgedeki 89 hedeften hangisini uyarabileceği gerçeğini bile akıl edemiyorlar belli ki…

Kendilerine TIR'lar ve uçaklar dolusu silah ve malzeme yağdıran ve her şekilde destek olma vaadinde bulunan 'dostlarının', öğrenebildiği kadarını haber verme dışında bir fonksiyonlarının kalmadığını, herhalde emperyalist uşağı teröristler de iyice anlamışlardır.

Varlığını ve birliğini muhafaza için gereken güce sahip olan Türkiye, uluslararası hukuka uygun operasyonları ile taşeron terör örgütlerini ve onlar üzerinden iş görmeye çalışanları üzmeyi bundan sonra da sürdürecek inşallah…

Malum, söz konusu vatan ise gerisi teferruattır!..