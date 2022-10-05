İstanbul unutmaz!..

Sokak röportajlarında, çok başarılı buldukları İBB Başkanı'nın hizmetleri sorulduğunda dilsiz kesilen, ama proje adı verildiğinde 'atış serbest' komutu almış gibi her şeyi onun yaptığını söyleyen, çok.

Ancak, mesela İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve benzeri büyük projelerin İBB Başkanı tarafından yapıldığını söyleyenleri belki mazur görmeli. Bizzat İBB Başkanının bile herhangi bir dahli olmayan hizmetleri kendisinin yaptığını zannetmesi, daha vahim çünkü.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giren Pendik Fevzi Çakmak – Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, bunun son örneği. Cumhurbaşkanımızın açılıştaki, "Bazıları bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor" sözlerinin ardından İBB Başkanı'nın, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır" şeklindeki mesajı, bazılarının kimliğini netleştirdi…

Aynı konunun, İBB Haber twitter hesabında 'metronun maliyetini İBB ödeyecek' şeklinde ele alınması gerçeğe biraz yakın. Ancak, yine de metro hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığını inkara yönelik.

İşin doğrusu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Fevzi Çakmak – Sabiha Gökçen arasındaki metronun İBB tarafından işletileceği. Proje ile ilgili herhangi bir şeyi karşılamayan İBB'nin bundan sonra yapacağı da metro ile alakalı ödeme yapmak. Bunu yaparken Fevzi Çakmak – Sabiha Gökçen hattından para kazanacağı, meselenin püf noktası.

İBB Başkanlığını 3 yıldan fazladır sürdüren Ekrem İmamoğlu'nun, vaat ettikleri ile alakalı mesafe almak bir yana, birçok projeyi durdurduğu biliniyor. İstanbul sokaklarındaki billboardları hala süsleyen 'dünyanın aynı anda 10 metro inşaatı yapılan tek şehri' sözü de, aslında İBB projelerinin değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait projelerin tanıtımı…

Göreve gelir gelmez yaptığı 'temel atmama töreni' ile hafızalara kazınan İBB Başkanı'nın birçok metro hattını ve bu arada şehir trafiğini rahatlatacak bazı tünelleri moloz döktürerek kapattığı da unutulmadı...

Atış serbest mantığı ile gözü kapalı taraftarları ikna edebilmek belki mümkündür. Ancak, her şeyin çok güzel olacağı vaadiyle kandırılanları ikna için icraat gerek…

Hizmet yapmayan, bunun yerine yapılanlara kelime oyunlarıyla sahip çıkmaya çalışan İmamoğlu, İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun geçtiğimiz Ağustos'ta sorduğu 10 sorunun hala cevap beklediğini unutmamalı…

Hani, '1 metreküp ilave temiz su kaynağı', '1 metre yeni metro hattı, 1 km karayolu' yaptınız mı ile başlayıp, '150 gün 150 projenin kaç tanesini kendiniz başlattınız?' sorusu ile devam eden ve '3 yılda 233 milyar TL'yi nerelere harcadınız?' ile biten 10 soru…

İBB Başkanı belki unutmuş olabilir, ama İstanbul unutmaz!..