Oyalarken oyalanıyorlar…

Nasreddin Hoca'nın, alacaklısına; 'gelip geçen koyunların tarlanın etrafına çektiği dikenli tellere takılacak yünlerini satarak borcunu ödeyeceğini' söylemesi, eninde sonunda bir fıkra. Dinleriz, gülümser ve belki bazı dersler alırız.

Hoca'nın, dikenli tellere takılacağını umduğu yünlerle borcunu ödemesi nasıl mümkün değilse, bizdeki muhalefetin mevcut politikaları -yani politikasızlıkları- ile iktidara gelebilmeleri de mümkün değil. Geleceğe yönelik herhangi bir vizyonları olmayan CHP ve beraberindekilerin, ülkemizin mevcut durumu hakkındaki bilgileri de zırcahillik seviyesinde…

Yuvarlak masadakilerin hesabı, seçimlere düşük profilli ve eğer kazanırsa parlamenter sisteme geçişi sağlayacak bir cumhurbaşkanı adayı ile girmek. Kazanma ihtimalleri olmadığını kendileri de bildikleri için olsa gerek, sonrasında ne olacağı konusunda bir fikirleri yok.

Hükümet sistemini değiştirmek için anayasayı değiştirmek, bunu yapabilmek için TBMM'de ciddi bir çoğunluğa sahip olmak gerekiyor. Bir referandum durumunda da, cumhurbaşkanını seçme yetkisini elinde bulunduran milletimizi bundan vazgeçmesi için ikna etmeleri gerek…

Güya müttefik oldukları halde, daha kimi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecekleri hususunda bile anlaşamayanlara milletimizin geçit vereceğini ummaları, bir başka problem.

Gezi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz gibi son yıllarda atlattığımız badirelerden sonra başlayan Kovid-19 salgınının meydana getirdiği olağanüstü durumun ne zaman biteceği belirsiz iken, milletimizin ne yapacağı ve nasıl yapacağı belirsiz birilerine iktidarı teslim edeceğini ummak, gaflet...

Başını CHP'nin çektiği ittifak üyelerinin, artık geleneksel hale getirdikleri yuvarlak masa toplantılarında ortak bir aday üzerinde bile anlaşamamış olmaları, meselenin en basit yönü. Sadece Türkiye'yi değil, bütün ülkeleri etkileyen sıkıntılı gelişmelerin yaşandığı bir ortamda olduğumuz ve bu süreçte ülkenin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ile ilgili önemli kararların nasıl alınacağı, tartışmalı bir husus.

Zillet İttifakı'nın 'geçiş dönemi' olarak düşündükleri 5 yıllık dönemde ülkeyi altılı masada alınacak kararlarla yönetecekleri açıklamasının pratikte herhangi bir karşılığı yok. Bir adı da 'benzemezler ittifakı' olanların anlaşabildikleri tek bir konu bile yokken, ülkeyi her kafadan ayrı bir sesin çıktığı altılı masadan çıkacak kararlarla yönetecekleri masallarına çocuklar bile inanmaz…

Kurban Bayramı tatilinde, ayağı yere basan plan ve projelerle milletimizin karşısına çıkma hususunda bazı adımlar atabilirlerse, durum değişebilir...

Ancak böyle bir şey olmayacağını, daha doğrusu olamayacağını biliyoruz… Altılı, pardon yedili masadakiler öncelikle taraftarlarını ve bu arada milletimizi oyaladıklarını düşünüyor olabilirler. Ancak, kesin olan tek şey, oyalandıkları…