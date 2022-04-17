At gözlüğü takanlar!..

Vaktiyle MHP'yi ele geçirmek için yola çıkan ancak başarılı olamayanlara, bu partiden koparılanlarla kurdurulan İP'in, milliyetçi muhafazakar tezlerden arındırılıp, bir 'merkez parti' haline getirilmeye çalışıldığına dair işaretler arttı.

Milliyetçi ve muhafazakar bir tabana yaslandığı iddia edilen İP'in genel başkanının, Afet İnan imzalı Medeni Bilgiler kitabını okullarda ders kitabı olarak okutacaklarını söylemesi de, bu niyete yönelik adımlardan birisi belki.

İP'in yerleştirilmeye çalışıldığı 'merkez' ne menem bir yer, bilinmez. Ama bir yandan dindarlara hitap etmeye, bir yandan da onların inançlarına küfreden metinler içeren bir kitabı ders kitabı olarak kabul etmeye çalışan İP açısından uygun bir yer her herhalde…

"Muhammedin kurduğu dinin gayesi (...) bir Arap milliyeti siyaseti ile sonuçlanıyordu… Türk Milleti birçok asırlar ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin âdetâ bir kelimesinin mânâsını bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü…"

Yukarıdaki cümleler, Cumhuriyetin ilk yıllarında kaleme alınan o kitaptan alınma. Açık bir din hatta özellikle İslam düşmanlığı ile kaleme alınan söz konusu kitap tek parti döneminin dine ve dindarlara bakışını yansıtıyor.

Akşener, söz konusu kitabın ne olduğunu bilerek okullarda ders kitabı yapacaklarını söylüyorsa, vahim. Ama kitabın ne olduğunu bilmeden böyle bir şey söylüyorsa çok daha vahim…

Okullarda ders kitabı yapacaklarını söylediği Medeni Bilgiler kitabını, Kur'an kurslarında da ders kitabı yapmayı düşünür mü İP Genel Başkanı, bilmiyoruz. Ancak, sorgusuz sualsiz İyi Parti'yi destekleyen bazılarının bu duruma rağmen desteklerini sürdüreceklerini, maalesef biliyoruz. Emir demiri kesiyor çünkü…

60'lı, 70'li hatta 80'li yıllarda, dindar kesimlerle siyaset arasında mesafeler oluşturulması ve böylelikle çeşitli özgürlük taleplerini dile getirmelerine bile engel olunmasında belli oranda başarılı olunduğunu biliyoruz.

Yeri geldiğinde 'hacı' olduğunu, yeri geldiğinde 'Anıtkabir'e gidip iman tazelediğini' söyleyebilen Akşener, Afet İnan'ın Medeni Bilgiler kitabını ders kitabı yapacaklarını söylerken, kendisini destekleyen dindar kesimden tepki görmeyeceğinden emin. Bu da, at gözlüğü takmış gibi bütün yaşananlara rağmen hala kendilerine işaret edilenden başkasını görmeyenler olabildiğine işaret.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti husumeti ile gözleri kararan ve aklı ve mantığı bir kenara bırakıp hemen her gelişmeye bu husumet temelinden yaklaşanların varlığı, sıkıntılı bir durum.

Bunların inançlı kesimleri AK Parti'ye düşman etmeye çalıştıkları, bir vakıa... Oysa AK Parti inançlar ve değerlere saygı konusunda açık ara önde bir parti…

Dindar ve muhafazakarları, yalanlarla siyaset yapan CHP ile işbirliğine ikna için çabalayanlara Cenab-ı Hakk'tan akıl ve fikir, taraftarlarına ise basiret niyaz etmek gerek...