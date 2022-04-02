Kişi başına bir koyun!..

Ana muhalefet partisinin genel başkanı, son grup toplantısında, "Katar'a son 2 ay içinde 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihraç edildiği' yalanını savurdu.

Katar'ın nüfusu 2 milyon 880 bin. Bu, neredeyse her katarlıya bir koyun demek!.. İki ayda hem de… İnsan, sallarken azıcık insaflı olur.

Ticaret Bakanlığı, '2022 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında; Katar'a toplamda 32 bin 425 küçükbaş hayvan ihraç edildiğini' açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, 2020'de toplam 155.736, 2021'de 264.216 küçükbaş hayvan ihraç edildiği, bu iki yılda Katar'a ihraç edilen küçükbaş hayvan sayısının 168 bin olduğu da özellikle vurgulanmış…

Başka bir sürü yalana da yer verdiği grup toplantısında, "bu doğru değil diyorsanız, açın söyleyin bu doğru değildir diye... Hatadan ders çıkarmasını bilecek kadar da erdemli bir insanım" demişti, Kılıçdaroğlu.

Küçükbaş hayvanlar konusundaki sözlerinin yalan olduğu bakanlık açıklamasıyla ortaya konduğuna göre, bu durumda ne beklenir?.. Özür dilemesi derseniz, Kılıçdaroğlu'nun, söylediği yalanlarla ilgili özür dileme huyu olmadığını unutmuşsunuz demektir. Ama, en azından bu yalan CHP'nin internet sitesinden kaldırabilirdi, değil mi?.. O da yok!..

Ticaret Bakanlığı rakamlarla yalanladığı halde, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği yalan partisinin internet sitesinde hala duruyor. Sadece o da değil. Aynı toplantıda söylediği diğer yalanlar ve yıllardan beri söyledikleri de…

Kılıçdaroğlu'nun o toplantıda dile getirdiği öneriler, belki daha önemli. Ancak, 2023 ile ilgili ümitlerini kaybetme telaşı yaşayan CHP Genel Başkanı'nın söylediklerinin hiçbiri doğru değil.

Kendisi, 'bu doğru değil diyorsanız, söyleyin' dediğine göre, söyleyelim:

Kılıçdaroğlu'nun, 'maceracı para ve kur politikalarından vazgeçin' ve 'kur korumalı mevduata derhal son verin' şeklindeki ilk iki önerisi, iç içe konular.

Kur Korumalı Mevduat'a hangi şartlarda geçildiğini hatırlarsak, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin, 'kur saldırısıyla sizi faizleri artırmaya zorlayanlara karşı koymayın, boyun eğin' manasına geldiğini çocuklar bile anlar.

Detaylara gerek yok. KKM kararının açıklandığı akşam doların nereden nerelere indiği hatırlanır ve o günden sonraki istikrarlı seyri düşünülürse, bu yerinde bir karardır ve vazgeçin demek de teslimiyeti önermektir.

Daha evvel övgüler düzdüğü kamu-özel iş birliği ile ilgili söylediklerine herhalde kendisi de inanmayan Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yüzlerce hatta binlerce müteahhitle iş yaptığını biliyordur herhalde. 300 bine yakın insanın çalıştığı 3.900 şantiye söz konusu çünkü. Büyük projelere imza attıkları için 'beşli çete' ve benzeri sözlerle karalamaya çalıştıkları müteahhitlerin bazıları da CHP'li üstelik…

Yanlıştan dönebilecek kadar erdemli ise, başlangıç olarak Katar'a ihraç edilen küçükbaşlar yalanını internet sitesinden kaldırtsın Kılıçdaroğlu, görelim!.. Gerisini yine konuşuruz…

(Ramazan Ayınızı tebrik eder, Cenab-ı Hakk'tan hayırlara vesile olmasını niyaz ederim…)