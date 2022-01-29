Kar gibi eriyen yalanlar…

Geçtiğimiz pazartesi gecesi İstanbul'un yaşadığı çaresizlikle alakalı söylenebilecek çok şey var şüphesiz. İstanbul'a hizmet etmesi gereken İBB yönetiminin yoğun kar yağışıyla mücadeledeki yetersizliği, işin sadece bir yönü. 16 milyona hizmet etmesi gerekirken şehri çaresizliğe terk edenlerin yalanlarla meseleyi geçiştirmeye çalışmaları, esas mesele.

İBB Başkanı'nı, kar yağışının İstanbul'u esir almaya başladığı saatlerde Sarıyer'deki bir balıkçıda gösteren fotoğraf ile başladı tartışma. Olayın yalan olup, o saatlerde AKOM'da görev başında olan Başkan'a iftira edildiği, fotoğrafın eskiden kalma olup, zaten mekan sahibinin kar sebebiyle erken kapattığı ve benzeri yalanlar ortada cirit attı bir süre.

İBB yöneticileri, bazı gazeteciler, sanat camiasından isimler yanında CHP'nin üst düzey bazı isimleri de, İBB Başkanı'nın bahsedilen zamanda balıkçıda olmadığı yalanlarına sarıldılar.

Hızını alamayanlardan birinin 'dünyanın en tembel ve işe yaramaz yöneticisi bile… şehri felç edeceği malum bir fırtına esnasında balıkçıya gidip milletin gözü önünde yemek yiyecek kadar avanak olamaz. İmamoğlu'nun bu kadar büyük bir aptallık yapacağına ihtimal verenlere şaşıyorum doğrusu' şeklindeki mesajı, yalanın zirve noktasıydı.

İBB Başkanı'nın yemekte olmadığı yalanını söyleyip, sahada karla mücadele ettikleri edebiyatı yapan ve konuyu gündeme getirenleri trollükle suçlayan İBB görevlisinin de İsviçre'de olduğu anlaşıldı.

Yalanlama çabasının en vahimi de İBB Başkanı'nın, eğer İngiltere Büyükelçisi ile bir görüşme yapacaksa haber vermesi gereken CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısından geldi…

Önce susan ve yarım ağız yalanlamaya çalışan İBB Başkanı, 'bir saatlik mola zamanının kullandığını' söyledi önce. Yemeğin üç saat sürdüğü ortaya çıkınca da, 'karla mücadele kadar büyükelçilerle görüşmenin de İBB Başkanının görevleri arasında olduğu' sözüne sarıldı.

Algının her şeye yeteceğine inanıp, İstanbulluların yoğun kar yağışı sebebiyle yaşananları unutacağını umanların yanılıp yanılmadığı da seçimlerde anlaşılır.

O akşamla ilgili söylenen ve güneş görmüş kar gibi eriyen yalanlar, milletimizin üzerine çöreklenmeye çalışan zihniyetin nasıl utanmazca yalanlar söyleyebildiğini, bir kez daha ortaya koydu.

Fotoğrafı kimin servis ettiği ve benzeri konular, CHP'nin problemi… Bize sadece 'yiyin birbirinizi' demek düşer herhalde…

'Yalnız Kurt'…

ATV'nin dün akşam ilk bölümü yayınlanan Yalnız Kurt dizisini izlediyseniz, mesele yok. Ama izlemedi iseniz ilk bölümünün bu akşam 00.15'deki tekrarını izlemenizi ve bundan sonra da kaçırmamanızı tavsiye ederim.

Yapımcı olarak Osman Sınav'ın imzasını taşıyan Yalnız Kurt, ülkemizi 15 Temmuz hain darbe girişimine getiren süreci 60'lı yıllardan itibaren mercek altına alıyor ve o yıllardaki Barış Gönüllüleri ve benzer bazı faaliyetlere dikkat çekiyor...

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı problemlerin kökenlerine ışık tutmaya çalışan Yalnız Kurt, keyifle izlerken çok şeyler öğrenebileceğiniz bir dizi…