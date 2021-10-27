‘Geriye dön, marş!..’

Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri, manga komutanlığına hevesli ABD Büyükelçisinin 'İleri, marş!..' komutu ile harekete geçmişlerdi, malum…

Hedefleri yargı üzerinden Türkiye'nin içişlerine karışmak olan büyükelçilerin hesabı, attıkları bu hadsiz adımla Türkiye'ye boğun eğdirmekti.

Hesaplamadıkları şey, artık 'Yeni Türkiye' ile karşı karşıya olduklarıydı!.. İçişlerine ve hele yargısına müdahaleye kalkışılmasına kesinlikle tahammülü olmayan bir Türkiye…

Kabul edilemez hadsizlikleri vurgulanarak, kendilerini misafir etmek mecburiyetinde olmadığımız hatırlatıldığında, büyükelçilerde şafak attı. Zoru gören manga komutanının 'geriye dön, marş!..' komutu ile de hepsi çark etti!..

İlgili büyükelçilerin açıklama yaparken de geri adım atarken de önlerine ABD Büyükelçisinin uzattığı metnin altına 'ben de' yazmakla iktifa etmeleri, işin en dikkat çekici tarafı. Böylelikle ilgili ülkelerin ne kadar bağımsız olduklarını da anlamış olduk.

Büyükelçilerin hadsiz açıklaması sebebiyle yürekleri yağ bağlayan içerdeki uşak ruhluların durumu gaza gelen büyükelçilerden de vahim. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sebebiyle büyükelçilerin geri adım atmaları milletimizi memnun ederken, içimizdeki uşaklar adeta karalar bağladı.

Kendilerini iktidara taşıyabileceğini umdukları dostlarının, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu karşısında pes etmesi, beklemedikleri bir darbeydi.

Bu gelişme, yerli ve milli olmadıklarını zaten bildiğimiz çevrelerin ülkemizi ve milletimizi yakından ilgilendiren önemli konularda ne kadar duyarsız olduklarını gösterdi.

Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti hükümetini hedef alanların nasıl bir Türkiye hayal ettiklerini anlamak açısından da önemli olan bu gelişmenin ardından, CHP'nin Kuzey Irak ve Suriye Tezkeresi'ne hayır oyu vereceğini açıklaması manidar.

Bazı büyükelçilerin ülkemizi adeta tehdit eder şekildeki açıklaması karşısında yerli ve milli bir duruş gerçekleştirememişti CHP. Son olarak ülkemize yönelik ciddi tehditlere karşı çıkarılacak tezkereye de hayır oyu vermesi, CHP'nin bir milli güvenlik problemi haline geldiğini düşünenleri doğruladı.

Önümüzdeki süreci, birilerinin desteği ile öyle ya da böyle iktidara gelebilme hesapları yapanların kim oldukları ve neleri hesapladıklarını bilerek değerlendirmeliyiz.

Unutmayalım: Türkiye, yerli ve milli olma vasfını yitiren CHP ve beraberindekilere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke…