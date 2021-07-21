Yarım kalan mesaj!..

Öncelikle, ikinci gününde olduğumuz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor ve hepimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Bayramın ruhuna uygun bir yazı daha iyi olurdu belki. Ancak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, algı oluşturmakla görevli 'ajans' tarafından talep edildiği anlaşılan 'Dünyaya sesleniyorum' başlıklı mesajı da ilgi çekici.

Türkçe ve İngilizce yayınlanan mesaj şöyle: "Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!" demiş...

Teslimiyetçi tavrı ile öne çıkmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nu, dik duruşu ile bilinen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la kimsenin karıştırmayacağı, kesin. Hele de ülkemiz üzerine hesap yapan devletleri yönetenlerin...

Twitter'in karakter sınırlaması sebebiyle yarım kalmış gibi gözüken bu mesaj, Kılıçdaroğlu'nu takip edenlere, farenin 'o kedi buraya gelecek!' dediği fıkrayı hatırlatmış olmalı...

'Haram yemedim' diyen Kılıçdaroğlu'na, 100 liralık iş yapılmış gibi gösterilip bunun 90 lirasının yetkililerce paylaşıldığı haberlerinin yoğunlaştığı CHP'li belediyeleri hatırlatmak anlamlı olmayabilir. Ancak, 'geliyoruz' sözü 'aç tavuk ve darı ambarı' meselini hatırlatıyor.

Türkiye'nin menfaatleri konusunda dut yemiş bülbül kesilen Kılıçdaroğlu, sayelerinde iktidara gelebilme hayali kurduğu dostlarının menfaatlerini savunmasıyla bilinir.

İlk bakışta dünyaya meydan okur gibi gözüken mesajı da, dostlarının makul karşılayacağını düşündüğü iki konu ile sınırlı. Askerimizin 20 yıldır bulunduğu Afganistan'da kalması ve Suriyeliler...

CHP Genel Başkanı'nın, Suriyelileri rejimin insafına terk etme isteği malum. Afganistan'daki askerlerimiz konusunda 20 senedir susup, tam da Türkiye'nin inisiyatifi ele alabileceği günlerde şikayet etmesi, dikkat çekici...

Yüksek perdeden kaleme alınan ama içi boş mesajda ülkemizi köşeye sıkıştırma gayretlerine karşı çıkılsa, mesela Doğu Akdeniz'deki enerji haklarımıza göz dikenlere bir şeyler söylense, belki ciddiye alınabilirdi.

CHP'nin başını çektiği muhalefetin, var olanları yıkmak dışında herhangi bir şey vaat etmemeleri konusunda dostlarınca uyarıldıklarını bu mesaj da gösteriyor.

'Yarım kalmış mesajı' ile içeriye hava atmaya çalışan Kılıçdaroğlu, yerli ve milli muhalefet yapmayan CHP'nin bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini bir kere daha doğrulamış oldu aslında...