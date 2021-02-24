Ustasından siyaset tüyoları…

CHP'nin sıkışıp kaldığı yüzde 25 oy oranını aşarak iktidara gelebileceği şeklinde bir ümidi yok. İktidara gelmeye değil, AK Parti'yi göndermeye odaklanan Kılıçdaroğlu yönetimi, marjinalleri de hedefleyen ittifak merakı ile var olanı da eritme eğiliminde.

Bazılarına şaka gibi gelse de, Cumhurbaşkanımızın mevcut CHP yönetiminden memnun olduğunu söyleyenler var. Girdiği bütün seçimlerde yenildiği halde bir türlü kendisini geliştiremeyen bir yapı söz konusu çünkü.

Ana muhalefet partisinin durumuna acımış olmalı ki, İzmir'deki konuşmasında CHP'lilere bundan sonrası için altın değerinde tüyolar verdi Cumhurbaşkanımız.

'Eğer iktidar istiyorsanız, bizimle vizyonda, hedefte, projede, yatırımda, icraatta yarışın' şeklinde başladı Cumhurbaşkanımız ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deyin ki; 'AK Parti iktidarı 324 bin yeni derslik yaptı, biz 648 bin yapacağız. Deyin ki AK Parti 132 yeni üniversite açtı, biz 264 tane açacağız…"

Deyin ki, AK Parti 2.145 yeni spor tesisi yaptı, biz 4.290 yapacağız… Onlar Şehir Hastaneleri de dahil 1.524 yeni sağlık tesisi inşa etti, biz 3.048 yeni sağlık tesisi inşa edeceğiz.

AK Parti 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptı, biz 44 bin kilometre yapacağız. Onlar 11.600 km demiryolunu yeniledi biz 22.200 kilometre yenileyeceğiz.

AK Parti sınırlarımız içindeki terörist sayısını 300'ün altına düşürdü, bir tane bile bırakmayacağız.

Onlar yılda 60 milyar lira sosyal yardım yapıyor, biz 120 milyar lira yapacağız.

Bunlar 126 yeni Organize Sanayi Bölgesi açtı, biz 252 tane açacağız.

Bunlar elektrikte kurulu gücümüzü 92 megawatta çıkardı biz 184 megawatta çıkaracağız.

Bunlar 1 milyon toplu konut yaptı biz 2 milyon yapacağız…

Yapılan her şeye karşı çıkıp engellemeye ve sonrasında da itibarsızlaştırmaya çalışan CHP zihniyetinin bunları söyleyebilmesi mümkün mü?.. Değil…

Böyle bir şeyi yapamayacaklarını bildiği için, Cumhurbaşkanımız da 'kağıt üzerinde olsun bunları söyleyemiyorsanız düşün bu milletin yakasından' diyor, haklı olarak.

Kuyruk acısı…

CHP ve benzerlerinde yeniden nükseden Berat Albayrak düşmanlığı ile ilgili olarak söylenecekler en üst düzeyde söylendi ve söyleniyor.

Ancak söz konusu düşmanlığın arka planında bu ülkenin enerji kaynaklarında gözleri olanlar ve ekonomik olarak Türkiye'yi bitirmek isterken Berat Albayrak sebebiyle milyar dolarlar kaybeden birilerinin kuyruk acısı mı var sorusu, önemli…