Ne demek istedi?..

CHP'li eski milletvekili Aytuğ Atıcı o kadar 'bilenmiş ve adanmış' ki, Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı terk etmesi için gerekirse canını bile verebilirmiş…

Katıldığı programın diğer konuklarının uyarısı üzerine, 'tabii demokratik olarak' deme ihtiyacı hissetse de, demokrasinin Aytuğ Atıcı'nın pek umurunda olmadığını söylemek gerek. Milletimizin kahir ekseriyetiyle işbaşına gelen Cumhurbaşkanımızın gitmesi için canını verebileceğini söylemesinin demokratik bir tarafı yok çünkü.

Atıcı'nın sözlerini duyunca, televizyonun tek kanallı ve o da devlet kontrolünde olduğu dönemlerde söylenen 'televizyonda bir saat konuşmama müsaade etsinler, çıkışta asılmaya razıyım' şeklindeki sözleri hatırladım...

Davalarının sağlamlığına inandıkları için söyleyecekleri ile insanları kendileri ile beraber olmaya ikna edebileceklerine inananlar hadsiz hudutsuz fedakarlıklarda bulunabileceklerini söylemeleri normal… Peki ama CHP'li Aytuğ Atıcı'nın hedefi ne ki Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı terk etmesi için canını bile vermeye razı olabiliyor?..

İBB Başkanlığından beri ülkeye ve millete hizmetleri ile tanınan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı terk etmesinin eski milletvekili Aytuğ Atıcı'ya kişisel olarak sağlayabileceği herhangi bir fayda yok, bilindiği kadarıyla.

Aytuğ Atıcı, ülke ve milletin hali ve istikbali açısından olması gerektiğini düşündüklerinin ancak R. T. Erdoğan gittiğinde gerçekleşeceğine inanıyor olmalı ki bu sözleri söylüyor, şeklinde düşünülebilir…

Bu sözleri eğitim, sağlık, ulaştırma, iletişim, savunma sanayi ve benzeri konularda eksik gördüğü hususlar için söyleseydi, problem olmayabilirdi. Ama Atıcı'nın, herhangi bir şekilde ülkemizin mevcut durumunun ciddi bir değerlendirmesini yapıp, doğruları takdir ve eksikliklere işaret ettiği vaki değil, nerdeyse.

Belki CHP'liler bilir…

Doğru olup olmadığı tartışılmaya açık bazı genellemeler yapan Atıcı, ülkemizin gelişmesi, ilerlemesi ve benzeri hususlarla ilgili değil, kendisinin bildiği ve sadece hayata kendisi gibi bakanların anlayabileceği özel bazı konular sebebiyle dertli, anlaşıldığı kadarıyla.

Bunları hiçbir zaman açık açık söyleyemeyecek olduğu için de, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı terk etmesi için gerekirse canını bile verebilirim' dese de, 'iyi ama neden?.. R. T. Erdoğan'ın iktidarı terk etmesinin ne tür bir fayda sağlayacağını düşünüyorsun ki canını verebileceğini söylüyorsun?' sorusuna tatmin edici bir cevap veremeyecektir.

Aytuğ Atıcı'nın, Türkiye gerçeklerinden bihaber olan benzerleri gibi ciddi bir zihniyet problemi ile malul olduğunu söylemek gerek. Milletimizin teveccühünü kazananları karalamaya çalışanların ne kadar çırpınsalar da kendi çevrelerinin yalancı takdirlerinin ötesine geçemeyişleri de, işin teselli verici tarafı.

Ülkemizin AK Parti hükümetleri döneminde kat ettiği aşamaları kesinlikle görmezden gelmek, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhaliflerinin ortak özelliği. Aslında bunların muhalif mi oldukları yoksa doğrudan düşmanlık mı yaptıkları da tartışmaya açık bir husus.

AK Parti iktidarları döneminde hemen her sahada en azından 3, 4, 5 kat, hatta bazı hususlarda çok daha fazla mesafe alındığı halde, muhalif geçinenlerin bunları inkarı, herkesin malumu. Ancak, ülke ve millet lehine gelişmelere karşı oldukları için böyle davranıyor olmaları ihtimali, çok daha vahim bir duruma işaret ediyor.

Aytuğ Atıcı ve benzerlerinin neden bu türden sözler ettiklerini, çevremizdeki CHP'lilere sormayı deneyebiliriz…