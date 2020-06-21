Ağır ağabeylerin sessizliği…

Siyasi partilerin taraftarları arasında bazı ortak özellikler mutlaka vardır. Ancak detaylara inildiğinde görülür ki, insanların oy verme davranışları çok karmaşıktır.

Adayın boyunu posunu, memleketini, tuttuğu takımı, hatta giydiği ceketi beğenerek oy verenleri konu dışı bırakabiliriz.

Ancak, sıkı CHP'li zannettiğiniz birisi AK Parti'ye oy verebiliyorken, bunun tam tersi de olabiliyor mesela… Bu örnekleri mevcut diğer partiler üzerinden de çoğaltabiliriz.

Özellikle son dönemlerde bu konunun biraz daha karıştığı söylenebilir. Birileri kutuplaşmadan bahsetse de, aralarında ciddi uyumsuzluklar olan partilerden aday olanlar ve belki bu adaylar sebebiyle karşı oldukları partilere oy verenler, ciddi bir vakıa.

Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermek zorunda kalan CHP'nin son mahalli seçimlerde listelerinde çok sayıda ithal/emanet adaya yer vermesi, konunun dikkat çeken taraflarından.

Bunun sebebi de CHP'nin kendi adaylarıyla yeterince oy alamayacağının farkında olması. Ancak temelde karşı oldukları bilinen bu partiden aday olan ve seçilenlerin durumu karışık.

Gönüllerindeki partinin kendilerini aday göstermemesi ya da başka sebeplerle CHP'den aday olan ve seçilenlerin CHP'ye neden karşı olduklarını hatırlatan bazı gelişmelerle karşılaştıkları, aşikar. Tabii sadece bu adaylar sebebiyle o partiye oy veren seçmenlerin durumu daha da vahim.

Fakat yine de partiler ve destekleyenleri meselesine baktığımızda kafa karıştıran epey konu var. Farklı düşünenler tabii ki vardır ama bu konular daha çok CHP ile ilgili…

Memleketi kendilerinin kabul edip, başka partilere oy verenlere 'o partiye nasıl olup da oy verebildiklerini' cesurca sorabilen kişiler bunlar. Ancak esas mesele bunların CHP'ye nasıl olup da oy verebildikleri…

Ağır ağabeyler ve Devlet sırrı…

Parti mensupları ne kadar farkındadır bilinmez, ama objektif olarak bakıldığında CHP'nin mevcut durumu ve özellikle de geleceğe yönelik vizyonu konusunda ciddi problemler var.

CHP, Türkiye'nin mevcut halini hakkıyla değerlendiremeyen, yapılanları inkar etmek ve yapılacaklarla ilgili 'istemezük' demenin dışında alternatif vizyon geliştiremeyen bir parti… Ana muhalefet partisi de üstelik...

Kendilerine has sebeplerle hayata kızgın olan ya da isyankar takılanların CHP'ye taraftar olmaları, çok şaşırtıcı değil. CHP, yapılan her şeye karşı çıkmayı alışkanlık haline getirmiş bir parti çünkü.

Esas düşündürücü olan ise, CHP'nin çelik çekirdeğini oluşturan ve kendilerine has muhafazakarlıkları olanlar… Genellikle kaymak tabakadan, okumuş, önemli noktalarda bulunmuş ve 'ağır ağabey' olarak adlandırılabilecek kişiler bunlar.

Makul ve mantıklı düşünebildikleri söylenebilecek aklıselim sahibi bu kişilerin CHP'ye destek vermeleri, garip. CHP yöneticilerinin açık yalanları ve akıl almaz mübalağalarına onlar da şahit oluyorlar.

Bazı konuları herkesten iyi bilen bu kişilerin, Enis Berberoğlu'nun yaptıkları konusunda ne düşündükleri, önemli. Çelik çekirdek mensubu ağır ağabeylerin 'devlet sırları' konusunda söyleyecekleri olmalı çünkü.

Yine bu ağır ağabeylerin, diasporadaki bazı Ermenilerden daha fazla soykırım meraklısı olan bir CHP il başkanına nasıl tahammül ettikleri de önemli bir soru işareti…

Konu uzun, örnek çok… Meselenin özü ise 'Devlet' konusunda hassas olmaları gerekenlerin, CHP'nin mevcut durumu ile ilgili derin sessizlikleri…

Onlar da 'hele bir yıkılsın…' diye mi düşünüyorlar, bilinmez… Ama biz önemli konuları hatırlatalım yine de...