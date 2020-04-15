Çizmeyi aşmak!..

Şehir içi ulaşımda sosyal mesafe kurallarına uyum ve başka konularda neler yaptığını bilmiyoruz, ama Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar '1.000 yataklı sahra hastanesi'(!) kurmuş… Hem de birkaç gün içerisinde…

16'sı kamu, 16'sı özel ve 2'si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumunda 25 bin 335 sağlık personeli ile hizmet verilen Adana'da; mevcut 7 bin 197 yatağın yüzde 10'u, sayıları 1.412 olan yoğun bakım yataklarının da yüzde 13'ü dolu iken, böyle bir hastaneye ihtiyaç olmadığı, ayrı bir mesele.

Adı geçenin, açıklama yaptıktan sonra hastaneyi görmek isteyen basın mensuplarını içeri dahi aldırmaması, söylenenin aslı astarı olmadığını ortaya koydu zaten…

Öyle ya, 'sahra hastanesi' de olsa hastane kurmanın turşu kurmaya benzemediği çok açık. Başta hekimleri olmak üzere diğer sağlık elemanları ile ciddi sayıda ekip, maksada uygun araç gereç, tıbbi donanım ve dahası özellikle de bulaşıcı hastalıklar söz konusu olduğunda izolasyon ve havalandırma gerektiren bir tesisi, 'ben yaptım oldu' zihniyetiyle oluşturma imkanı yok...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Nisan başında ortaya attığı bu iddia alıcı bulmadığı için olsa gerek, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı tarafından tekrar gündeme getirildi.

Korona günlerinde pek ortada gözükmemeye çalışan Kılıçdaroğlu, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar 1.000 yataklı bir sahra hastanesi yaptı. Hem de 45 günde de değil " diyor ve hızını alamayıp, sözlerini şöyle sürdürüyordu: "Bir belediye başkanının yaptığını hükümet yapamıyor. Şu günlerde eleştirmek istemiyorum fakat tahammül edemiyorum. Yeter artık!"

Şaka gibi sözler bunlar. Ama şaka değil, çünkü söyleyen ana muhalefet partisinin geçmişte SSK Genel Müdürlüğü de yapmış olan genel başkanı… Sanki bir sergiye hazırlanıyormuş gibi bölümlere ayrılan, sadece üstü kapalı bir fuar alanına hastane denilemeyeceğini en iyi bilmesi gerekenlerden birisi Kılıçdaroğlu oysa...

Herkes işine baksa…

Hadi bir başkası olsa ne ise; ama vaktiyle SSK Genel Müdürlüğü yapmış birinin, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin birkaç gün içinde bin yataklı sahra hastanesi kurduğuna inanması, bunu televizyon aracılığı ile dile getirmesi ve dahası bu yalanı savurduktan sonra o belediyenin yaptığını devletin bile yapamadığını söylemesi, nasıl bir haldir?..

Kılıçdaroğlu'nun 'ya sayı saymayı bilmiyor ya da sopa yememiş' dedirtecek türden bu yalanı neden söylediği ile alakalı yapılabilecek çok değişik yorumlar var. Ama adı geçenin, kimsenin kendisini pek anmadığı korona günlerinde gündeme gelebilmek uğruna böyle bir yola başvurmuş olması, bunlardan akla en yakın geleni.

'AK Parti 18 yılda ne yaptı bu memlekete' şeklindeki saçma sorusu, Elazığ ve Malatya'daki deprem sonrası önünde poz verdiği Kızılay çadırlarını bile görmemesi, ne kadar gerekli olduğunu korona günlerinde hep beraber anladığımız Şehir Hastaneleri'ne anlamsız karşı çıkışı… Bunlar ve benzerlerini mumla aratacak bir durumla karşı karşıyayız yine de...

Genel olarak söylediklerinin çoğunun yalanlardan oluştuğu bilinen Kılıçdaroğlu'nda kamuoyu önüne çıkmadığı günlerde herhangi bir değişiklik olmadığını da anlamış olduk böylelikle…

Başta büyükşehir belediye başkanları olmak üzere herkes kendi işine ve yapması gerekene odaklanırlarsa salgını en az zararla atlatmaya katkıda bulunmuş olurlar.

Kendilerini ilgilendirmeyen işlere soyunup 'çizmeyi aşmalarının' ve cahili oldukları konularda büyük büyük laflar etmelerinin kimseye faydası yok çünkü…