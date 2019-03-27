Milletimizin ‘Derin’ İrfanı!..

CHP'li seçmenlerin çoğu, partilerine mensup olup olmadıkları bile şüpheli olanları aslında istemiyor ve başka birçok adayın da hizmet yapacağına inanmıyorlar. Ama buna rağmen partilerinden aday gösterilenlere oy vermek mecburiyetindeler. Meşhur deyişle, 'elleri mecbur' çünkü.

Her ne kadar yalanlanmaya çalışılsa da HDP ile yapılan ittifak dolayısıyla kafaları karışık olan CHP'liler, bazı yerlerde HDP'den oy alınmasına olduğu gibi bazı yerlerde HDP'ye oy verilecek olmasına da katlanmak mecburiyetindeler.

Haydi bazı başkan adayları ne ise, ama çeşitli şekillerde CHP listelerine sokuldukları bilinen terörle bağlantılı adayları da sineye çekmek zorunda kalacaklar bu arada.

Milliyetçi muhafazakar yapısıyla bilinen MHP'den koparılabilenlerle oluşturulan İyi Parti seçmenleri, durumları en garip olanlar. Bazı noktalarda uyuşuyor olsalar da, CHP ile yapılan işbirliği bile sıkıntılı bir durumken, İP'in yüz seksen derece zıt HDP ile ittifakı, birçoklarının rüyalarında bile görseler inanmayacakları bir durumdu herhalde.

HDP'nin kendilerine kazandırmak için değil AK Parti ve MHP'ye kaybettirmek için bu ittifaka razı olduğunu unutmamaları gerekecek CHP'li ve İP'lilerin. Ve en önemlisi, şayet kazanırlarsa HDP'nin aday göstermediği yerlerde kimin sayesinde kazanmış olacaklarını da tabii. Zaten, HDP'lilerce sık sık ve değişik şekillerde hatırlatacağı için, unutmaları da pek mümkün olmayacak.

Tam olarak onlar gibi düşündükleri için değil belki ama, HDP'li seçmenlerin bir kısmı da sırtlarını PYD'ye, YPG'ye yani aslında PKK'ya dayayan HDP'li yetkililer istediği için CHP'ye, İP'e ve bazı yerlerde de SP'ye oy verecek gibi gözüküyorlar.

Yıkım İttifakı'nın boş ümitleri!..

Kürt kimliği ile ilgili gelişmelere bakıldığında, kendilerini temsil etme iddiasındaki partinin ve onun aday göstermediği yerlerde destek olmaları istenen CHP ve İP'in konuya bakışını bilen Kürtlerin 31 Mart'ta oylarını verecekleri yeri iyi bildiklerine şüphe yok.

Daha önce HDP'nin kazandığı belediyelerde yaşananları ve kayyum atandıktan sonra kavuştukları hizmetlerle hayatlarının nasıl değiştiğini bilenlerin, HDP'nin aday gösterdiği yerlerde yapmaları beklenen de bu.

Herhangi bir önemleri olmasa da, toplumun genel değerleri ile kavgalı olan marjinal grupların oy verecekleri yerler de aşağı yukarı belli. Huzur ve istikrardan çok kaosu tercih ettikleri bilinen marjinaller tabii ki kendilerine uygun olan partileri bulacaklardır…

Asıl önemli olan, milletimizin sağduyu sahibi kahir ekseriyetinin ne yapacağı…

Millet İttifakı adını taşısalar da aslında bu isme layık olmayanların, insanımızın bir kısmının ufak tefek memnuniyetsizliklerine bel bağladığı, açık.

Eczaneden binlerce liralık ilacı bedava aldığı halde üç-beş liralık katkı payına kızan, ama daha önce ilaç bulamadığını, bulsa parasızlıktan alamadığını unutanlardan medet umuyor Yıkım İttifakı.

Engelli aile bireyleri için yapılan yardımdaki ufak bir kesintiye kızıp, daha önce bu türden yardımların olmadığını unutanlardan da ümitli CHP, İP ve HDP...

Ancak, daha önce olmayan bu ve benzeri hizmetleri kimin getirdiğinin farkında olan insanımız, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yaptıklarının yapacaklarının garantisi olduğunu da iyi biliyor.

Kendilerine Millet lafzını seçmiş olsalar da, CHP-İP ve HDP ittifakının şimdiye kadar yapmadıklarının, bundan sonra yapmayacaklarının garantisi olduğunun da farkında milletimiz…

Ne kadar ümitlenseler de, milletimizin derin irfanı Yıkım İttifakı'na geçit vermeyecektir, inşallah…