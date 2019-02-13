‘Kuyruk’ değil, ‘sıra’…

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yöneticilerimizi, birilerinin oluşturmaya çalıştıkları pahalılıkla mücadele için aldıkları 'tanzim satış' tedbiri için tebrik etmek gerek...

Şimdilik sebzelerle başlatılan tanzim satışların, deterjan başta olmak üzere yakında birçok ürünle zenginleştirileceği anlaşılıyor. İzahı mümkün olmayan fiyat artışları sadece sebzelerle sınırlı değil çünkü.

Kar hırsının gözlerini kararttığı anlaşılanların akıl almaz zamlar yaptıkları birçok kalem malda düzenlenecek tanzim satışların, birilerinin akıllarını başlarına getireceği muhakkak.

Üretimleri milyonlarca ton, yani ihtiyaç kadar hatta daha fazla olan ürünlerin birilerince piyasaya sunulmayarak fiyatlarının yükseltilmeye çalışılmasına büyük darbe vuran tanzim satış sonrası, gelişmelerin çorap söküğü gibi geleceğini düşünebiliriz.

Sebze ve meyvelerin uzun süre bekletilme şansının olmaması dolayısıyla, stokçuluğa soyunanların da gizledikleri ürünleri piyasaya sunmaktan başka şansları yok. Büyük karlar elde etmek için çıktıkları yolda, ellerinde avuçlarında ne varsa kaybetme riskleri oldukça yüksek çünkü.

Yakın bir zamanda, fiyatların öngörülenden de fazla düşmesi de sürpriz sayılmamalı…

Başlar başlamaz market ve pazarlarda indirimler yapılmasını sağlayan tanzim satış uygulaması milletimizi sevindirirken, birilerini de üzdü, tabii olarak.

8 ila 10 TL'den sattıkları domatesi, tanzimde 3 TL'ye satılması üzerine 4-5 TL'ye,17 TL'ye sattıkları biberi ve 20'ye sattıkları patlıcanı 8'e ve 7-8 TL'den sattıkları soğan ve patatesi 3-3.5 TL'ye indirmek zorunda kalanların üzülmeleri normal.

Ancak sırf birilerinin kar hırsı sebebiyle milyonlarca insanın mağdur edilmeye çalışıldığı bir süreci akıllıca bir tedbirle engelleyen hükümeti tebrik etmeleri gerekirken, yapılanları karalamaya çalışanları anlayabilmek zor...

Vurguncuların kar ortağı olmadığını düşüneceğimiz bu kesimlerin, suni olarak tezgahlanan pahalılık sebebiyle siyasi rant sağlayabileceklerini, hatta belki ülke içinde karışıklık meydana gelebileceğini umduklarını düşünmemiz gerekiyor belki de.

Siz ne yapardınız?..

Birilerince suni olarak tezgahlanan pahalılığa gerektiği gibi müdahale ederek fiyatları aşağı çekmeyi başaran bir hükümeti tebrik etmek yerine, başarıyı gölgelemek niyetiyle 'kuyruklar dönemini geri getirdiniz' suçlamasına sarılan kesimlerin durumu tam ibretlik.

'Tanzim satışları nasıl eleştirecekler acaba' merakımızı kısa sürede gideren, '70'li yıllara döndük, kuyruklar başladı' şeklindeki iddialarına CHP'lilerin kendileri de inanmıyorlardır muhtemelen.

'İktidar doğru bile yapsa takdir etmemizi kimse beklemesin' mantığı ile davranarak, 70'lerdeki yokluktan kaynaklanan kuyrukları tanzim satışlardaki sıra ile karşılaştırmaya kalkanlar ne yaparlarsa yapsınlar, insanımız olup bitenlerin farkında.

Geçmişte yapılan tanzim satış girişimlerini hatırlatarak, 'devletin tezgahın arkasına geçmesinin şık olmadığını' vurgulayan 'memnuniyetsizler' kesimine söylenebilecekler ise çok.

Tanzim satışlar sebebiyle fiyatlar şimdiden dengelenmeye başlamış durumda olduğuna göre; 'devlet pazara inmez' ya da 'tezgahın arkasına geçmez' şeklinde sözler edenlerin, 'hiç sebebi yokken bazı mallara yüzde 100 hatta 200 zam yapılırken, siz olsaydınız ne yapardınız?..' sorusuna cevap vermeleri gerekir…

İhtiyaçlarını hemen yakındaki market ya da pazardan iki ya da üç misli fiyata almak yerine kısa süreli kuyruklara girerek makul fiyatlarla temin eden insanımız, hayatından memnun.

Ve zaten önemli olan da bu…