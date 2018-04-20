Yol Durumu
  1. Keşke sorabilseler!
Ekrem Kızıltaş Ekrem Kızıltaş
  • 20 Nisan 2018, Cuma

Haydi hayırlısı!..

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Kasım 2109 yerine 24 Haziran 2018'de yapılacağı kararlaştırıldı. Türkiye'nin lehine olacağı kesin olan bu adım, ülkemize ve milletimize hayırlar getirir inşallah... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz Salı günü partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği 'erken seçim' teklifinin ardından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sonrası açıklanan bu karar, ciddi bir sürpriz oldu. Tabii ki bunun, Türkiye'nin halini ve istikbalini düşünenler açısından tatlı, aynı hususta tuhaf düşünceleri olanlar açısından tatsız bir sürpriz olduğunun altını da çizmek gerek. Ne oldu da 24 Haziran 2018'de erken seçim yapılması kararı alındı sorusunun cevabının bir bölümü Bahçeli'nin yaptığı çağrı ve sonrasında Cumhurbaşkanımızın seçim tarihini açıkladığı konuşmanın satır aralarında. MHP Lideri Bahçeli'nin önemli argümanlarından birisi, 31 Mart 2109'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti ve MHP arasında oluşabilecek muhtemel kutuplaşmaların Cumhur İttifakı'na verebileceği zararlardı. Bahçeli'nin konu ile ilgili sözleri şöyle: "Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır."
'3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır' diyen Bahçeli'nin dikkat çektiği konulardan birisi de, Türkiye'nin ABD, Fransa ve İngiltere ile ilişkilerinin değişime uğradığı hususuydu.

DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER
Yaptığı değerlendirme sonrası 'Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne acilen geçmesi acil bir hal almıştır' diyen Bahçeli, talebini de şöyle dillendirdi: "Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınması yönünde kullanacaktır... Teklifimiz şudur. 26 Ağustos 2018 Pazar günü Türk milletinin sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçmesi Türkiye düşmanlarına gereken cevabı vermenin en mantıklı an akılcı en demokratik yoludur."
Cumhurbaşkanımız MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları sonrasında, 'yarın kendisiyle görüşmemiz var' cevabını vermiş ve grup konuşmasında erken seçime değinmeyip, birkaç defa 3 Kasım 2019'a vurgu yapması erken seçime sıcak bakmadığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Çarşamba günü ikiz lider arasında gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdikleri yönündeydi.Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin 16 Nisan'dan sonra artık "eski" diye ifade edilebilecek sistemle yürütüldüğünü vurguladığı açıklamasında şunları söyledi: "Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir... Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır."
Evet, seçimlerin erkene alınmasına giden sürecin kısa hikayesi böyle.
Ancak, erken seçim kararı alınmasının arkasında bizim bilmediğimiz ama Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin bildiği başka ve çok daha önemli şeyler olduğu da söylenebilir... Bunların ipuçlarını da uluslararası kuruluşların ve güya müttefikimiz olan bazı ülkelerin sadece kural dışı değil akla ve mantığa da sığmayan davranışlarında arayabiliriz... Evet, söz bir defa daha milletimizin...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ