Haydi hayırlısı!..
'3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır' diyen Bahçeli'nin dikkat çektiği konulardan birisi de, Türkiye'nin ABD, Fransa ve İngiltere ile ilişkilerinin değişime uğradığı hususuydu.
DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER
Yaptığı değerlendirme sonrası 'Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne acilen geçmesi acil bir hal almıştır' diyen Bahçeli, talebini de şöyle dillendirdi: "Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınması yönünde kullanacaktır... Teklifimiz şudur. 26 Ağustos 2018 Pazar günü Türk milletinin sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçmesi Türkiye düşmanlarına gereken cevabı vermenin en mantıklı an akılcı en demokratik yoludur."
Cumhurbaşkanımız MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları sonrasında, 'yarın kendisiyle görüşmemiz var' cevabını vermiş ve grup konuşmasında erken seçime değinmeyip, birkaç defa 3 Kasım 2019'a vurgu yapması erken seçime sıcak bakmadığı şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Çarşamba günü ikiz lider arasında gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdikleri yönündeydi.Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin 16 Nisan'dan sonra artık "eski" diye ifade edilebilecek sistemle yürütüldüğünü vurguladığı açıklamasında şunları söyledi: "Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir... Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır."
Evet, seçimlerin erkene alınmasına giden sürecin kısa hikayesi böyle.
Ancak, erken seçim kararı alınmasının arkasında bizim bilmediğimiz ama Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin bildiği başka ve çok daha önemli şeyler olduğu da söylenebilir... Bunların ipuçlarını da uluslararası kuruluşların ve güya müttefikimiz olan bazı ülkelerin sadece kural dışı değil akla ve mantığa da sığmayan davranışlarında arayabiliriz... Evet, söz bir defa daha milletimizin...
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- Ekrem Kızıltaş
- Haydi hayırlısı!..
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