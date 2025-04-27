BAŞKAN

Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayı başlarında ABD Başkanı Trump'ın davetlisi olarak Washington'a gidecek. Beyaz Saray'da yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesinde, Türkiye'nin 40 adet yeni F-16 alması ve halihazırda elinde bulunan 79 tanesinin ise yenilenmesi ve F-35 projesine Türkiye'nin yeniden katılmasını sağlayacak ambargoların kaldırılması kararını enine boyuna konuşacaklar.

Başkan Erdoğan, 24-25 Haziran 2025 günlerinde de Hollanda'da yapılacak NATO TOPLANTISI'nda, ABD Başkanı Trump'la bir zirve daha gerçekleştirecek. NATO marjında, Amerikan F-16 ve Avrupa ortak yapımı Eurofighter savaş uçakları tesliminin başlaması işinin tamamlanacağı değerlendiriliyor. Geçtiğimiz günlerde yabancı basında çıkan "Almanya'nın Eurofighter satışını veto ettiği" haberinin doğru olmadığı anlaşıldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Eurofighter'ların satışı konusunda alınmış bir veto kararı bulunmadığını açıkladı. Bilindiği gibi, Türkiye, Avrupa ortak yapımı Eurofighter savaş uçaklarından 40 adet satın alacak. İngiltere, İspanya, İtalya satışa onay vermişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Başkan Erdoğan'ı ziyaretinde, hükümetinin satışa onay verdiğini açıklamıştı. Almanya'da Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusundaki nihai kararı, 7 Mayıs'ta Başbakanlığa başlayacak Friedrich Merz'in vereceği açıklandı.

MERZ Başbakanlığı'ndaki yeni hükümette, Dışişleri Bakanlığı Hristiyan Demokratlar'da, Savunma Bakanlığı ise Sosyal Demokratlar'da olacak.

Dışişleri Bakanlığı için adı öne çıkan isim, Türkiye'yi de yakından tanıyan, olumlu görüşlere sahıp CDU'lu milletvekili Johann Wadephul. Silah ihracatı konusunda verilen kararlarda, ciddi ağırlığa sahip ve tıpkı Merz gibi Wadephul'un da Türkiye ile özellikle savunma alanında işbirliğinin güçlendirilmesinden yana olduğu belirtiliyor.

Mevcut hükümette Savunma Bakanı olarak görev yapan SPD'li Boris Pistorius'un yeni hükümette de görevini sürdürmesi bekleniyor. Pistorius da Türkiye ile savunma alanında diyaloğun daha da geliştirilmesini sağlayan isimlerden biri olmuştu. Almanya'da silah ihracatı konusunda kararlar Federal Güvenlik Konseyi tarafından alınıyor.

Federal Güvenlik Konseyi, Başbakan Merz liderliğinde, dışişleri, savunma, içişleri, adalet, maliye ve ekonomi bakanlarının katılımıyla toplanacak. Konseyin danışma üyeleri arasında Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer'de var.

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer'in geçen hafta (15 Nisan) gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin de bu nedenle büyük önem taşıdığı dile getiriliyor.

BÜTÇE 5 MİLYAR EURO

Almanya'da Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlar'dan oluşacak yeni koalisyon hükümetinin en önemli öncelikleri arasında Avrupa'nın savunma alanında yeteneklerini güçlendirmesi, ABD'ye bağımlılığın azaltılması bulunuyor.

Merz, son aylarda yaptığı açıklamalarda, AB'nin savunma alanında Türkiye, İngiltere, Norveç ile işbirliğini geliştirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Yeni Alman hükümeti, savunma alanında milyarlarca euro'luk (150 Milyar Euro) yeni yatırımlar yapmayı, büyük silah alımları gerçekleştirmeyi planlıyor. Uzmanlar, Merz hükümetinin Alman Ordusu Bundeswehr'i "Savaşa hazır hale getirmek için" Türkiye ile daha yakın ilişki içinde olmayı değerlendiğine dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı dış politika adımları, Rusya tehdidi, Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle, Türkiye'nin stratejik öneminin arttığına işaret eden Alman siyasiler, Başkan Erdoğan -Türkiye diyalog ve işbirliğinin arttırılması gerektiğinden bahsediyorlar... Eurofighter konsorsiyumunda İngiltere, İtalya ve İspanya ile birlikte Almanya da yer alıyor.

Almanya, Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı için İngiltere tarafından yürütülecek müzakerelere 2024'te yeşil ışık yakmıştı.

Almanya Başbakanı Scholz, bu kararı, Başkan Erdoğan ile 19 Ekim 2024'te bir araya geldiği İstanbul ziyareti sırasında açıklamıştı. Türkiye, 20+20 adet şeklinde toplamda 40 adet Eurofighter Typhoon Tranche 4 savaş uçağını tedarik etmeyi planlıyor. Ankara, eğitim faaliyetleri için bir miktar ikinci el Typhoon'nın hemen verilmesini istedi.

Ayrıca, uçaklarla birlikte Meteor Hava Hava Füzesi Eurofigter Typhoon tedariki de sağlanacak. Yeni üretim Eurofighter savaş uçaklarının da tesliminin 2028 yerine 2026-2027 olması üzerınde görüşmeler sürüyor. Tedarikin toplam bedelinin, 40 adet Tranche 4 Typhoon tedariki durumunda en az 5 milyar Euro olması bekleniyor.

KAAN GELİYOR

Türkiye; dünyada ABD, Rusya, Çin vb.

5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alıyor. Test aşamasının tamamlanmasının akabinde Millî Muharip Uçak KAAN 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş, b uçuşta 8.000 feet irtifaya çıkan KAAN 230 knot hıza ulaşmıştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı. Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci prototipi de hazırlandı.

Toplam 6 adet KAAN prototipi üretilecek.

2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılacak.

KAAN'LARIMIZ

"2027'DE TÜRKİYE

SEMALARINDA"

OLACAK...