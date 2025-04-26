BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs'ta KKTC'ye önemli bir ziyeret gerçekleştirecek.

Ada'da 1-4 Mayıs tarihlerinde TEKNOFEST, coşkusu yaşanacak. Aynı tarihlerde Ada'da Türk Devletler Teşkilatı Aksakallılar Heyeti de toplantılar yapacak. Türk Devletler Teşkilatı'nı Başkan Erdoğan ilmek ilmek ördü.

7 DEVLET-1 MİLLET paradigması, dünyada çok ses getiriyor. Başkan Erdoğan, Türk Devletleri'ni kırmadan KKTC'den önemli mesajlar verecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenler başarılı olmayacak" demişti. Erdoğan, Lefkoşa'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin yer aldığı kompleksin açılışını yapacak.

Erdoğan'ın bizzat ilgilendiği ve takip ettiği, yapımına 2022 yılında başlanan ve KKTC'nin sembol yapıları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 639 bin 475 metrekarelik alana inşa edildi. Kompleks içinde yer alan Millet Bahçesi'nde ise oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor. Türkiye tarafından yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken, Lefkoşa'da dağınık halde faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ev sahipliğinde, Türk Devletler Teşkilatı'nın en önemli kollarından olan Aksakallılar Heyeti toplantısı da 1-2 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa'da yapılacak. Elbette, kardeşlerimiz üzütüye yol açan kararlarının tamiri için, KKTC'de buluşmalarının sembolik değeri yüksek...

1-4 Mayıs'ta dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST" eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleşecek.

11'incisi yapılacak olan festivale Başkan Erdoğan da katılacak. Ercan'dan dünyaya KKTC mesajı verecek.

Festivalde ASELSAN-ROKETSANBAYRAKTAR gibi önemli kurum ve kuruluşları, başarıları hikâyelerini anlatma fırsatı bulacak. Festivalin, KKTC'nin tanıtımı için önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni 100 yılında Türkiye'nin başarıları, Millî Savunma Sanayisi'ndeki her türlü etkinlikleri, Selçuk Bayraktar önderliğinde yapılacak "TEKNO-FEST", gençlere ve farklı kurumlara ilham kaynağı olacak.





GAZ ARIYORUZ

Yukarıdaki haritaya dikkatlice bakmakta fayda var. Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'in en güçlü donanmasını kurarak, bölgeye çökmeye çalışanlara gereken mesajları vermektedir.

1.4.5.6.7 numaralı parsellerde Türkiye, gaz aramasını kimseden çekinmeden gerçekleştirmeye hazırdır. Dünyanın en güçlü enerji tespit ve sondaj gemileri yarınlara hazırlanmaktadır.

SONUÇ: TÜRK Donanması'nın güvenliğinde Oruç Reis gemimiz, Somali denizlerinde sismik çalışmaların yüzde 50'sini tamamladı. Türkiye- Suriye, Türkiye-Lübnan olası deniz anlaşmaları, (Türkiye-Mısır deniz yetki alanı sözleşmesi görüşmeleri sürüyor) Türkiye-Libya deniz anlaşmaları tamamlandığında, Doğu Akdeniz'e çökmeye çalışanlara (Amerika-Avrupaİsrail) gerekli derslerin verileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. NOKTA