İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.



Görevden uzaklaştırıldı. 19 Mart günü TEMİZ ELLER OPERASYONU ile gözaltına alınan ve sorgulanan İmamoğlu, dün sabah YOLSUZLUK-RÜŞVET- İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAKTAN tutuklandı.



Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve silahlı terör örgütüne yardım iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, YOLSUZLUK-RÜŞVET- İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAKTAN gözleri başka yöne çevirme taktikleriyle sokakları harekete geçirme ve gerilimi yükseltme faaliyetleri halkımızın huzurunu bozacak şekilde kaos görüntülerine yol açtı.



Sözde demokrasi çıkışları yapan Özel'in onun tahrikleri ile sokaklara çıkan masum vatandaşlar, vandallıklardan çok rahatsız oldular. Özel'ın hukuk dışına çıkan konuşmalarıyla Gezi kalkışmasına benzer tablolar ortaya çıktı. Marjinal örgütler, CHP toplantılarını bahane edip ortalığı yıkmaya çalıştı. Polislerin sağduyulu tavırları etki ajanlarının umduklarını bulamaması karşısında, marjinal örgütlerin tezgahları boşa çıkıyordu.



Tarafsız ve bağımsız Türk yargısının verdiği kararlar başta Özgür Özel ve sokakları harekete geçirmeye çalışan CHP yöneticilerinin moralini bozdu.



"İstanbul'a el koyacaklar" diye yürüttükleri algı operasyonları havada kaldı. Ciddi belgelere dayanarak alınmış YOLSUZLUK KARARI ÇIKINCA CHP'de kafalar karıştı! "İmamoğlu'nun hakkını aldılar" diye yollara sürülenler, YOLSUZLUKLARI DESTEKLEYEN DURUMA DÜŞÜRÜLDÜ. ÖN SEÇİME GİDEN CHP'LİLERİ ZOR DURUMDA BIRAKTILAR.



Ekrem İmamoğlu hakkında YOLSUZLUKTAN TUTUKLAMA KARARI verildiği saatlerde Özgür Özel'in İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapma oyunu ters tepti. Sandık başlarına giden CHP üyeleri, CİDDİ BELGELER bağlamında YOLSUZLUK YAPTIĞINA ilişkin KUVVETLİ ŞÜPHELER NEDENİ ile yargılanacak olan Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen pozisyona düşürüldüler. Başsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği bilgilendirme yazısında ise İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi. Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.



Ekrem İmamoğlu'na açılan terör soruşturması kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında da tutuklama kararı verildi. Bu karar sonrası KANUNEN ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KAYYIM ATAMASI yapıldı.



SONUÇ: İmamoğlu ve beraber çalıştığı isimler hakkında iddianame hazırlandıktan sonra duruşmalar başlayacak.

Hukuk yolları hep açık olarak davalar sürecek. HERKES BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ TÜRK YARGISINA SAYGILI OLACAK.