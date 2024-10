DÜNYADA, İsrail'in İran misillemesine karşı neler yapacağı dikkatli takip edilirken, Ortadoğu savaşının da nereye evrileceği enine boyuna tartışılıyor. ABD desteğinde Gazze'yi yıkan, Lübnan'a saldıran siyonist Netanyahu'nun savaşı yayma tezgahları sürerken, Ankara PERŞEMBE GÜNÜ çok hareketliydi. Yüksek düzey toplantılar, önemli hamleler, dikkat çekici açıklamalar ardı ardına geldi.

Sırayla bakalım.

1) Başkan Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. İki liderin, enine boyuna Ortadoğu'yu, İsrail'in olası hedeflerini, İran ile İsrail arasındaki çatışmaların varacağı boyutları konuştukları öğrenildi.

2) Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, çok önemli bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir yıla yaklaştığını hatırlatarak, "Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in, Filistin'in ardından Lübnan'a yönelik saldırıları bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır. Bölgemizdeki krizin yayılmasına yönelik bu saldırıların durdurulması için kalıcı önlemlerin alınması şarttır" dedi.

Tuğamiral Aktürk, açıklamasına şöyle devam etti: "MSB ve TSK olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. TSK, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir. TSK, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Halihazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir." Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliğinin çok katmanlı emniyet sistemiyle sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 463 şahıs yakalanmıştır, 930 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 12'si terör örgütü mensubudur.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 339'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79 bin 635 olmuştur." Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MGK, 5 maddelik bildiri yayınlandı. Bildiride özellikle, SURİYE (NOT...ABD APARATI PKK-YPG-SDG) ifadesi dikkat çekti. Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği ve MİLLİ GÜVENLİĞİMİZE HALEL GETİRECEK HERHANGİ BİR PLANA VEYA OLDU

BİTTİ girişimine müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Irak ile başta PKK/KCKPYD/ YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iş birliğini ilerletme konusundaki kararlılık teyit edildi. Filistin halkının bir yıldır tüm dünyanın gözleri önünde maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve Filistin'de kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksizin sağlanması yönündeki Türkiye'nin kararlı çabalarının yanı sıra uluslararası gayretlerin de artırılarak sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. İsrail'in çatışmaları Ortadoğu'ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesine yönlendirdiği saldırıların engellenmesi hususunda, başta Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi olmak üzere mesuliyet mevkiinde bulunan aktörlere bir an evvel harekete geçme çağrısında bulunuldu. Türkiye'nin, Akdeniz ve Ege Denizi'nde kalıcı istikrar ve huzurun tesisi marifetiyle iş birliği zeminleri geliştirilmesine yönelik samimi yaklaşım ve gayretlerin suistimaline izin vermeyeceği kaydedildi; aklıselimle hareket edilmesinin en doğru tercih olduğu vurgulandı. Bu arada İsrail'ın Suriye, Tartus ve Şam bölgesine yaptığı saldırılar üzerıne Türkiye gardını aldı. Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmasızlık bölgesinde konuşlu güçlerine askeri takviyelerini yoğunlaştırdı. Türk ordusu İdlib kırsalındaki askeri noktalarından birine savaş radarı ve uzun menzilli hedeflere yönelik gelişmiş bir hava savunma sistemi gönderdi.



SONUÇ: ORTADOĞU'DA TOPYEKUN SAVAŞ RİSKİ tırmanıyor. Diplomatik kulislere göre Derin Amerika'nın emri ile siyonist Netanyahu Lübnan'ın kuzeyini işgal edecek. Ardından Golan Tepeleri'ni tamamen ele geçirecek. Ardından sinsi plana göre ABD aparatı PKK-YPG'yi İKİNCİ İSRAİL KURMAK üzere harekete geçirmeyi hayal ettikleri değerlendiriliyor. EVET. BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR. GELECEKLERİ VARSA GÖRECEKLERİ DE VAR...