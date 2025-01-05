2025 yılının ilk müjdesi BAYKAR'dan geldi. Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar...



Helal olsun. Türkiye dünya İHA pazarının yüzde 65'ine sahip BAYRAKTAR-KIZIL ELMA semalara hazırlanırken, 140 yıllık İtalyan dev uçak sanayi şirketini satın aldı. Dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) şirketi olan BAYKAR, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'in sahibi oldu. İtalyan Piaggio, 140 yıllık geçmişiyle İtalya'nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor. BAYKAR'ın İtalyan Piaggio Aerospace'i satın alması dünyada ses getirirken, Piaggio'nun F-35 jetlerinin motorları için parça üretimi de yapması dikkat çekti.

Bu satın alma ile Türkiye, çıkarıldığı F-35 programına dolaylı geri dönmüş oluyor. MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER:



'ABD DÜŞÜNCE DEĞİŞTİRDİ.'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda KAAN'ın uçuşunun ardından ABD'nin F-35 tutumunda değişiklik olduğunu belirterek, "6 tane uçağımız var orada. Amerikalılar da bu F-35 konusunda, yapabileceğimizi de görünce biraz düşünceleri değişti.



Onlar şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar" dedi. "Üretim aşamasına mı katılacağız yeniden, satın alma mı?" sorusuna ise Güler, "Hem üretim payımızın tekrar bize verilmesinde ısrar ediyoruz hem de toplam 40 tane de F-35'i almak için isteğimizi bildirdik" demişti.



BAYKAR'ın İTALYA HAMLESİ, Türk askeri havacılık sektörüyle ilgili yeni gelişmeleri de beraberinde getirecek.

Zira havacılık sektöründe P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, F-35 savaş jetlerinde kullanılan 'F-135' kod adlı motorun üretiminde de rol oynayan bir firma. ABD merkezli 'Pratt&Whitney' ile 2006 yılında anlaşma imzalayan Piaggio Aerospace, F-35 savaş jetlerinde kullanılan motorun önemli parçalarının üretilmesi için hak kazanmıştı. Daha önce F-35 üretiminde ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda ve Norveç ile birlikte üretici konumunda bulunan Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma savunma sistemi satın alması sonrası program dışında bırakılmıştı. BAYKAR'ın bu stratejik adımı Türk havacılık sanayisinin global düzeydeki başarılarına bir yenisini eklerken, bu anlaşmayla birlikte Piaggio'nun tarihi kimliği de geleceğe taşınacak.



İTALYA'DA SES GETİRDİ

BAYKAR'ın 1884 yılında kurulan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alması İtalya'da da gündem oldu. İtalyan medyası ihaleyi Baykar'ın kazanmasını 'Piaggio Aerospace Türk oluyor' duyurdu.



La Repubblica, "Piaggio Aerospace Türk oluyor" başlığı attığı haberinde satın almayı duyururken, haberde üç uluslararası gruptan gelen teklif arasından 'en ikna edici olanın' seçildiği vurgulandı. Corriere Della Sera gazetesi, Piaggio Aviation çalışanlarının ve alacaklılarının çıkarlarını garanti altına almak için BAYKAR'ın teklifinin en uygun olduğu belirtilirken, BAYKAR'ın askeri İHA pazarında merkezi bir oyuncu olmasına dikkat çekildi.



2025 VE SONRASI...

Türkiye, geçmişinden aldığı tarihî mirası ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 23 yıldır izlenen proaktif politikalarla yeniden diriliş sürecini yaşamaktadır AK Parti 27. Dönem Milletvekili ve Türkiye Parlamenterler Yazarlar Birliği Başk. V. Ekrem Çelebi, 2025 yılının parlayan yıldızı Türkiye gerçeklerini Takvim'e anlattı:

Türkiye'nin ekonomik ve uluslararası alanda yaşadığı yükseliş, sadece bir modernleşme hikayesi değil, aynı zamanda tarihî bir öngörünün gerçekleşmesi olarak değerlendirilebilir. Türkiye köklü tarihinden aldığı güçle, gelecekte daha da büyük hedeflere ulaşacağı inancını pekiştiriyor.



1. CUMHURBAŞKANIMIZIN İZLEDİĞİ PROAKTİF POLİTİKALARIN TÜRKİYE YÜKSELİŞİNDE ROLÜ

Cumhurbaşkanının İzlediği Politikalar ve Türkiye'nin Yükselişi

Diplomatik Aktiflik: Son 25 yılda Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yükselmesi, diplomatik olarak daha bağımsız hareket etmesine olanak sağladı. Örneğin, Türkiye'nin çok yönlü dış politika anlayışıyla hem NATO üyesi hem de Rusya ile stratejik ilişkiler geliştiren bir ülke konumuna gelmesi.

Savunma Sanayii Başarıları:

Türkiye'nin milli savunma sanayii, insansız hava araçları (İHA/SİHA) ve diğer yerli üretim savunma sistemleriyle uluslararası arenada büyük bir saygınlık kazandı.

Kafkaslar ve Libya'daki Etkisi: Karabağ savaşında Azerbaycan'a verdiği destek ve Libya'da UMH'ye verdiği askeri ve diplomatik destekle, Türkiye'nin etki alanını genişlettiği açıkça görülüyor.



2. KIRILAN PRANGALAR

NATO ile Gerilimler:

Türkiye'nin S-400 alımı ve ABD'nin F-35 programından Türkiye'yi çıkarması, NATO üyeleri arasında en büyük gerilimlerden birini oluşturdu.

ABD ile Zorluklar:

Türkiye'nin YPG/PKK konusunda ABD ile yaşadığı anlaşmazlıklar, iki ülke arasındaki en büyük krizlerden biri oldu.

Buna rağmen Türkiye, kendi güvenlik ihtiyaçlarını kararlılıkla savundu.

AB ile Dalgalı İlişkiler:

Avrupa Birliği üyelik sürecinde yaşanan duraksamalar ve AB'nin zaman zaman çifte standartlı yaklaşımları, ilişkileri gerdi. Ancak Türkiye, göç krizinde AB ile etkili iş birliği yapmayı başardı.



3. KÜRT AÇILIM SÜRECİ

Cumhurbaşkanının liderliğinde başlatılan TERÖRSÜZ TÜRKİYE PARADİGMASI.

Günümüzde ise güvenlik politikalarıyla terör örgütleriyle mücadele edilirken, Kürt vatandaşlarımızın hakları konusunda da hassas bir denge sağlanıyor.



4. BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL AKTÖR TÜRKİYE

Suriye ve Libya'daki Etki:

Türkiye'nin Suriye'deki güvenli bölge politikası ve Libya'da Trablus hükümetiyle yapılan deniz yetki anlaşması, bölgesel dengeleri değiştirdi.

Kafkaslar'daki Etki:

Azerbaycan'a Karabağ konusunda verilen destek, Türkiye'nin Kafkasya'da güçlü bir oyuncu olduğunu gösterdi.

Katar ve Orta Asya İttifakları: Katar ile stratejik ortaklık, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki etkisini artırırken, Türk Devletleri Teşkilatı ile Orta Asya'da tarihi bağlar daha da güçlendi.



5. KÜRESEL AKTÖR ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyesi bir ülkenin lideri olarak Rusya, Çin, AB, Orta Asya ve Orta Doğu ile aynı anda etkin ilişki yürütebilmesi, onu bölgenin en etkili liderlerinden biri haline getirdi.

Türkiye, insani yardım, enerji projeleri (TANAP, TürkAkım) ve savunma sanayii ile sadece bölgesel değil, küresel bir aktör haline geldi.