SURİYE'NİN toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik, ABD, Fransa ve İsrail'in yeni tezgahlarının arttığı gözleniyor. Başkan Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit edecek gelişmeleri adım adım takip ediyor.



Erdoğan'ın çekirdek kadrosundan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da Derin Amerika, siyonist Netanyahu ve Fransa'nın Suriye'de kurgulamakta olduğu sinsi planları akamete uğratıyor.



Suriye'de emperyalist ülkelerin kurgulamakta oldukları kirli-sinsi tezgahlara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti sırasında çok sert çıktı. Fidan, PKK-YGP-SDG çapulcusu Ferhat Abdi Şahin üzerinden kurgulanmak istenen tezgahların farkında olduklarını anlattı.



Fidan, "Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek, devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Bizim Suriye ile ilgili yaklaşımımız ortada. Birincisi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz.



Bizim için aslolan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak bölgede ve uluslararası camiada yerini almasıdır. Her türlü, etnik, mezhepsel bölücülüğün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Suriye Anayasası'nın tüm inanç gruplarına eşit ortam sağladığı bir zemin görmek istiyoruz.



Suriye'de her şey sıfırdan başlıyor.



Yeni yönetim çok dibe vurmuş bir miras devralmış durumda.



Biz bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek sadece terörle mücadele değil, tüm kalkınma konularını ele alıyoruz" dedi.



PKK'YA UYARI

Bakan Fidan, "Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa, PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak" sözlerini kaydetti.



Suriye'de ABD-Centcom'un aparatı YPG çapulcusu Ferhat Abdi, 26 Nisan'da Irak-Suriye PKK'lılarıyla, ABD, İsrail ve Fransa'ya yakın isimler ile Kamışlı'da Suriye'nin toprak nütünlüğünü bozmaya yönelik bir toplantı yaptı. Abdi burada ağzındaki baklayı çıkardı:



"Merkezi olmayan Suriye" diye üfürdü.



Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Başkanı Mesud Barzani'ye, terör örgütü PKK/KCK'ya, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve KYB Başkanı Bafıl Talabani'ye teşekkür etti.



Konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a teşekkür etmeyen Kobani, bunun yerine "İmralı'dan gelen 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın barış ve istikrara etkisi vardı" ifadelerini kullandı.



Konferansı yakından takip eden Erbil-Rudaw'ın haberine göre ABD Dışişleri'nden ismi açıklanmayan bir sözcü, "Amerika, Kürtler arası diyalog sürecinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyor ve sürecin verimli ilerlemesini bekliyor" ifadeleriyle konferansa destek verdi.



Konferans sonrası yayınlanan bildirgede ortak hareket için bir heyet oluşturulması kararı alındı.



"Kolektif iradeyle ortak bir Kurdî görüş oluşturmak ve Suriye'deki Kürt sorununa demokratik, ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK (ÖZERKLİK) gibi bir çözümü gerekli kılmaktadır" denildi.



Bilindiği gibi ABD helikopteri ile Suriye yönetimine giden bu çapulcu, son olarak Fransa Dışisleri Bakanı ile Süleymaniye'de görüştü. Kamışlı toplantısında, hayaller yazılırken, Suriye'deki PKK-YPG- SDG'nin Şam yönetiminden talepleri şöyle kaleme alındı:



"Suriye'de SDG'nin işgal ettiği bölgeler, FEDERAL bir Suriye çerçevesinde entegre bir siyasi-idari birim içinde birleşmeli. Merkez ve bölgeler arasında adil bir güç ve zenginlik dağılımını içeren ademi merkeziyetçi bir Suriye olmalı, SDG bölgeleri birleşsin; Kürtçe, Arapça ile resmi dil kabul edilsin, haklar anayasa ile garanti altına alınsın, devletin adı, bayrağı ve milli marşı Suriye toplumunun milli ve kültürel çoğulculuğunu yansıtmalıdır. Nüfus yoğunluğunu ve coğrafi alanı dikkate almak için mevcut idari bölümleri gözden geçirilmelidir." Siyonist -Soykırımcı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, Suriye'deki kirli planlarını geçen haftalarda şöyle açıklamıştı: "İsrail'in Suriye'deki işgali 'süresiz' olacak.



Hermon'un zirvesinden durumu izleyeceğiz. Hermon'daki güvenlik bölgesini tutacağız ve Suriye'nin güneyinde hiçbir silahlı unsur bulunmamasını sağlayacağız. Sınırdaki tampon bölge boyunca ek ileri karakollar inşa etmek için hazırlıklara başladık."

SONUÇ: DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin net ve kararlı duruşunu gösterdi: "PKK-YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Bu konudaki hassasiyetimiz ortadadır. Aynı zamanda terör örgütü PKK'nın yapılan çağrıya olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgede normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz." NOKTA.