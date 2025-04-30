BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Türkiye'nin dördüncüsünü düzenlediği Antalya Diplomasi Forumu'nda, bu yıl da diplomasinin nabzı tutuldu. Zengin ve çok katmanlı bir istişare platformu olarak öne çıktı. Forumda, bölgesel ve küresel gelişmelere ışık tutarak, mevcut sorunlara çözüm önerileri getirecek senaryoları tartışıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, forum sonrası önemli bir açıklama yaptı:



Başkan Erdoğan, 2025 yazında kapsamlı bir diplomatik kampanya başlatacak. Evet.



Başkan Erdoğan diplomasi harekatına hız verdi. İtalya'ya gitti. 3 Mayıs'ta KKTC'ye gidecek. Ardından Azerbaycan'a geçip can kardeşimiz Aliyev'le görüşecek. Başkan Tayyip Erdoğan, Haziran ayında da ABD Başkanı Trump'la Washington'da ve Nato Zirvesi kapsamında Hollanda'da görüşecek.

Ardından, Katar, Suudi Arabistan ve Suriye seferleri olacak. ERDOĞAN'IN İTALYA SEFERİ ŞİFRELERİ... Türkiye-İtalya 4. Hükümetler Arası Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında dün gerçekleşti.



Ziyaret kapsamında düzenlenecek iş forumunda özellikle savunma, havacılık, siber güvenlik, enerji, otomotiv ve altyapı sektörlerindeki iş fırsatları masaya yatırıldı.



Üçüncü ülkelerde iş birliği imkanları da değerlendirildi. Türkiye, geçen yıl İtalya'ya 12,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu ülkeden ithalatı 19,3 milyar doları buldu. İki ülke arasında 32 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, ekonomik ilişkilerdeki olumlu seyri gösterirken son dönemde özellikle savunma sanayisindeki temas trafiğinin yoğunlaşmasının yeni hedeflere ulaşmada itici güç olacağı vurgulandı. İki ülke, otomotiv, makine, tekstil, kimya, ilaç ve enerji gibi sektörlerin yanı sıra savunma sanayisi, havacılık ve uzay gibi yüksek teknoloji odaklı alanlarda da işbirliği yapıyor. Şu anda, 1610 İtalyan sermayeli firma, 5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Yatırımlar otomotiv, enerji, altyapı, lojistik, bankacılık ve gıda gibi sektörlerde yoğunlaştı. Türk firmaları İtalya'da tekstil, gıda ve otomotiv yan sanayisi başta olmak üzere görünür hale geldi. Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilere ilişkin imzalanan ortaklık anlaşması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki konumunun güçlenmesi açısından çok önemli. Bu ortaklığın Avrupa'da hızla büyüyen insansız hava aracı (İHA) pazarında Türkiye'nin etkinliğini artırıyor. Avrupa İHA pazarının, önümüzdeki 10 yılda 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor.



Bu anlaşmanın zaman içinde artması planlanan stratejik ortaklıklar için de dönüm noktası oluyor. İki ülkenin diğer küresel aktörlere olan stratejik bağımlılıkları azaltma hedefinde olduğuna dikkati çekilirken, şu değerlendirmeler yapılıyor: "Türkiye ve İtalya, Avrupa ile Akdeniz'in endüstriyel otonomisini güçlendirmek amacıyla çelik ve kimya endüstrileri başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde tedarik zincirleri geliştirme ihtiyacını paylaşıyor.



Üretim zincirleri açısından da İtalya ve Türkiye arasındaki sinerji, yapılandırılmış ve uzun vadeli bir işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu işbirliği sadece ekonomik ve ticari tamamlayıcılıkları değil, aynı zamanda daha ileri bir bölgesel entegrasyonu pekiştirmeyi hedefliyor. Yani iş ve ekonomi düşünüldüğünde, İtalya ve Türkiye bölgesel sistemi daha da entegre edecek konumda.



İtalya, Türkiye'nin Avrupa sistemine entegre olmasını ve erişmesini sağlarken Türkiye de diğer pazarlara ve bölgelere (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya) giden yolu açacak. Ayrıca, Türkiye'de bulunan İtalyan şirketlerin, coğrafi ve lojistik konumu sayesinde Türkiye'nin üçüncü ülkelere giriş için bir köprübaşı olduğunu düşündüklerini ve burada faaliyet göstermekten memnun olduklarını belirtmek isterim. İtalyan şirketler ve yatırımcılar da aynı şekilde Türkiye'nin AR-GE ve teknolojik yenilik açısından sahip olduğu avantajlardan yararlanabilir. Türkiye için Kıbrıs'ın ehemmiyetini çok iyi bilen

Başkan Erdoğan'ın, 3 Mayıs'ta KKTC'ye yapacağı sefer tüm dikkatleri çekecektir.



Erdoğan, hem KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binalarının hem de Teknofest 2025'in açılışını yapacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı binasının anlam ve önemi büyük. Bağımsız bir devleti temsil ediyor.



SONUÇ: EVET. Kıbrıs, Türkiye'nin bekasının sigortasıdır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de oldu bittiye izin verilmeyeceğini vurgulayan yeni jeopolitik hamlelere hız veriyor.