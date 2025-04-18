İSRAİL'İN Suriye yayılmacılığına ve Yunanistan'ın Ege-Doğu Akdeniz'le ilgili sözde haritalarına karşı Türkiye gerekli açıklamalar yaparken, etkili planlarını da güncelliyor. Önceki hafta Türkiye ile Suriye'nin yeni yönetiminin ortaklaşa hareket ettiği bir sırada Suriye'nin bazı bölgelerini işgal etme tezgahları kuran Siyonist Netanyahu ordusu ile ÇATIŞMA NOKTASINA gelinmişti.



Siyonist Netanyahu önceki gün, kabadayı edasıyla Suriye'de yeni tezgahlara soyundu. Türkiye, Suriye yeni yönetimi ile askeri işbirliği yaparak, gerek DEAŞ'la mücadele gerekse Suriye güvenlik ve istihbarat elemanlarının eğitimi için üs bölgeleri araştırırken, İsrail savaş uçakları Türkiye'nin seçilmesi muhtemel T4-Palmira alanlarını küstahça bombalamıştı.



TÜRKİYE, Siyonist Netanyahu katilinin oyunlarına karşı gardını aldı. MSB kaynaklarınca, Suriye'ye yönelik Türkiye ile İsrail arasında yürütülen çatışmasızlık mekanizmasının bir NORMALLEŞME olmadığı vurgulandı.



''Türkiye ve İsrail arasındaki 'çatışmasızlık mekanizması', bir 'normalleşme' değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve İSTENMEYEN OLAYLARI önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır. Bu mekanizma gerilimin tırmanmasının önüne geçmek, yanlış anlaşılmaları önlemek, bölgede istikrarı korumak ve sahada icra edilen faaliyetler konusunda iki ülkenin birbirini bilgilendirmesi suretiyle bir çatışma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmaktadır" açıklaması yapıldı. HATIRLAYALIM.



Netanyahu'nun yayılmacı kirli planlarına en sert tepkiyi Başkan Tayyip Erdoğan, TBMM'de 6 ay önce gayet net ve açık mesaj vermişti. 1 Ekim 2024'te TBMM'NİN yeni yasama yılının açılış konuşmasında Başkan Erdoğan, İsrail'e sarsıcı uyarıda bulunmuştu:



"Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır! Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor... İsrail'in saldırganlığı, Türkiye'yi de içine almaktadır... Bedeli ne olursa olsun Türkiye, İsrail'in karşısında durmaya devam edecek, bir insanlık cephesinin kurulması için elinden geleni yapacaktır!" Evet. O tarihlerde Netanyahu, Suriye'yi bölmeyi, Tevrat'tan aldığı referansla MÖ. 3 binde Davut Peygamber'in açtığını savunduğu DAVUT YOLUNU yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Terör örgütü PKK uydu kantonlarını Akdeniz'e bağlamak istiyor, Suriye-İsrail sınırından başlayıp Türkiye'ye komşu Kamışlı'ya, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kadar yayılma rüyaları görüyordu.



Suriye'nin güneyinde Dürzi grupları, kuzeyde ise PKK-YPG- SDG çapulcularını ayrılıkçı emellere teşvik ediyordu. 8 Kasım'da Suriye'de Baas rejimi devrildi, Türkiye-Suriye birliği gerçekleşti. Bu olay Siyonist Netanyahu'ya büyük tokat oldu.



"NESUH İLE USLANMAYANIN HAKKI KÖTEKTİR" atasözümüzü Siyonist Netanyahu'ya bir kez daha hatırlatırız. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eş Şara, Antalya Diplomasi Forumu'nda Başkan Erdoğan ile buluştu. Ortak yol haritası güncellendi.



Suriye'nin TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE güvenlik- istikrarı Türkiye'nin bekasını doğrudan ilgilendiriyor.



Önceki ay da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mekik diplomasisi ile gerçekleştirdiği Türkiye-Suriye-Irak- Lübnan-Ürdün arasında kurulmakta olan ortak mekanizma, DEAŞ'ın hortlamamasını, El Hol Kampı'nın Şam tarafından kontrol altına alınmasını organize edecek.



Siyonist Netanyahu'nun Trump'ın "MAKUL OL" talimatına uyup uymamasını göreceğiz.

UYMAZSA ne olur?



Hazırlanmış planların detayını bilmiyorum ama kendisi için dikkatli olmasını gerektiriyor.



Yunanistan tarafından duyurulan, "Deniz Mekansal Planlaması" ile ilgili soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, şunları söyledi:

"Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan 'Deniz Mekansal Planlaması' çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır.



Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır."

SONUÇ: ATALARIMIZIN MANALI SÖZÜ HEP AKLIMIZDA. Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh... Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır. NOKTA