BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de yeni jeopolitik hamlelerine hız veriyor. Ege ve Doğu Akdeniz ısınırken, Kıbrıs adası üzerinde emperyalist ülke ve tetikçilerinin kirli-sinsi hazırlıklar göze batarken, dün 2025'in en güçlü denizaltı donanmaları açıklandı:



Global Firepower tarafından yayımlanan 2024 yılı denizaltı donanması sıralamasında Türkiye, Avrupa'nın önde gelen donanmalarını geride bıraktı.



Türkiye, 12 denizaltı ile Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak 9. sırada yer aldı. Yerli üretim Reis sınıfı denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ve Akdeniz ve Karadeniz'deki stratejik etkisini artırıyor. Bu sıralama, Türkiye'nin deniz gücündeki artan etkisini gösteriyor.



Modernizasyon ve yerli üretimle güçlenen donanma Türk Deniz Kuvvetleri, yerli üretim projeleri ve modernizasyon çalışmalarıyla donanmasını güçlendiriyor.



MİLGEM projesi kapsamında üretilen gemiler ve denizaltılar, Türkiye'nin deniz gücünü artırıyor.



BARBAROS'UN TORUNLARI

Türk Donanması'nın da müthiş hamleleri, Fransa, Yunanistan ve İsrail'i çok rahatsız ediyor. Moralleri çok bozulmuş olduğunu, birbiri ile yakın işbirliği yapan bu üç ülkenin medyasında çıkan yazılardan ve analizlerden anlıyoruz. Türkiye'nin ikinci uçak gemisini kızağa koymasından da Paris çok rahatsız oldu. Fransız medyasında, "Türkiye, Akdeniz'de büyük hamleler yapıyor, çok gelişen Türk donanması Akdeniz'de Fransa'yı geçiyor" diye analizler yapıldı. Doğu Akdeniz'de yapılan, 'Mavi Vatan-2025' tatbikatı da Fransa ve Yunanistan'ın moralini çok bozmuştu.



Türkiye'nin dev deniz tatbikatı, "Türkiye 100 savaş gemisi ile Ege'de" çıkan manşetler, paniklemelerini gösteriyordu.



Evet, güçlü Türk Donanması, Doğu Akdeniz'de bayrak gösteriyor ve düşmanları korkutuyor. MİLGEM PROJESİ kapsamında, Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandıran donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hale getirilmesi amacıyla aynı anda 31 savaş gemisinin inşası sürüyor. Bu çerçevede 'Milli Denizaltı'mızın (MİLDEN), 'TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi' ve 'Milli Uçak Gemisi'nin inşası var. 'MİLGEM İSTİF Sınıfı Fırkateyn' inşası başladı ve ilk gemi TCG İSTANBUL (F-515) Fırkateyni, envanterde bulunuyor. 7 adet İSTİF Sınıfı Fırkateyn'in inşası da devam ediyor. MİLGEM Korvet tasarımını baz alan ancak faydalı yük ve itki sistemleri farklı olan HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri (ADKG) devam ediyor. Toplamda, 6 adet ADKG inşa ediliyor ve bu sayı 10'a çıkarıldı.



Bunlar,

TCG AKHİSAR (P1220), ADKG-1 (AKHİSAR), ADKG-2 (KOÇHİSAR), ADKG- 3, ADKG-4, ADKG- 5, ADKG- 6, YENI TİP DENİZALTI PROJESİ...



Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) Reis Sınıfı Denizaltılar, YTDP kapsamında 6 adet Reis Sınıfı Denizaltı üretimi de başlatıldı. İlk gemi TCG PİRİREİS, envantere girdi.



Diğer 5 gemi, TCG PİRİREİS,

YTDP-2 (HIZIRREİS),

YTDP-3 (MURATREİS),

YTDP-4 (AYDINREİS),

YTDP-5 (SEYDİALİREİS),

YTDP-6 (SELMANREİS) arka arkaya denizlere açılacak. Yeni Tip Mayın Arama Gemisi (YTMAG-1), geminin inşa faaliyetleri devam ediyor. Milli Hücumbot inşası, STM bünyesinde devam ediyor. Proje, "Türk Tipi Hücumbot Projesi" olarak biliniyor. Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri (YLCT), YLCT Projesi kapsamında 8 gemi inşa ediliyor. Bunlar, özellikle Amfibi Piyadeler için kritik öneme sahip ve TCG ANADOLU gibi büyük gemilerdeki birlik ve araçların sahile çıkarılmasında görev yapıyor. MİLGEM'in 3'üncü fazı olan TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi kapsamında ilk gemi TF-2000-1'in inşa faaliyetleri devam ediyor. Anadolu Helikopter Gemisi'nden sonra TÜRK UÇAK GEMİSİ (TRAKYA) geliyor.



Milli Uçak Gemisi (MUGEM) Projesi kapsamında Milli Uçak Gemisi'nin inşası sürüyor. Pakistan için 1 adet MİLGEM Korveti, Irak için 3 adet Hücumbot, Katar için 2 adet Hücumbot ve Malezya için de 3 adet MİLGEM Korveti üretilecek. Türkiye'nin çevre denizlerindeki hak ve menfaatlerini korumak ve gelecekte denizlerdeki faaliyetlerinin çevresel etkilerini daha iyi değerlendirmek ve denizsel alanlarını belirleyen harita yayınlandı.



Türkiye'nin EGE-DOĞU AKDENİZ-KARADENİZ Haritası, çevre denizlerimizdeki karasularının da ötesine geçerek ekonomik, bilimsel ve askeri faaliyetler için planlamalar yapıldığı ve bu faaliyetler için belirli alanları gösteriyor.



Evet. Türkiye'nin yeni deniz haritası, MAVİ VATAN STRATEJİSİNE derinlik kazandırıyor. Önemli not: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) DENİZ MEKANSAL PLANLAMA ilanına yönelik Türkiye ile benzer çalışmalar yürütüyor. Yeni Deniz Haritası, balıkçılık, enerji üretimi, ulaşım, turizm, doğal koruma ve bilimsel araştırma gibi farklı kullanım alanlarının bir arada değerlendirilerek deniz alanlarının en verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanımını hedefliyor.



Türkiye'nin yeni deniz haritası, deniz alanlarında bütüncül ve sürdürülebilir bir yönetim modeli geliştirerek, "Mavi Vatan"ın hem bugünkü hem de gelecekteki kuşaklar için korunmasını ve kalkınmasını hedefliyor.



Yeni Deniz Haritası'nda, Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) deklare ettiği Doğu'da KKTC ile 2011'de yapılan kıta sahanlığı anlaşması, Batı'da ise Libya ile yapılan mutabakatın koordinatlarını içeren ve Türkiye'nin resmi olarak BM'ye sunmuş olduğu koordinatları kapsayan bir dış sınır söz konusudur.



SONUÇ: BAŞKAN Erdoğan liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan Stratejisi ile deniz milli savunma sanayisinde çağ atladı. Kendi savaş gemilerini, insansız sualtı ve su üstü araçlarını, kendi torpillerini, toplarını, insansız uçaklarını yaptı, yapıyor. TÜRKİYE 8 Haziran 1995'te TBMM'de aldığı bir kararla, EGE'DE KARASULARIN 6 MİLDEN (BİR FAZLA BİLE OLAMAYACAK) 12 MİLE ÇIKARMAYA TEVESSÜL EDİLMESİ DURMUNDA BUNU "CASUS BELLİ" SAYACAKTIR. YANİ SAVAŞ İLANIDIR.