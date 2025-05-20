BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cesur çıkışı takibi ve kahraman ordumuzun efsane mücadelesi neticesinde küresel güçlerin oyuncağı, yabancı istihbarat servislerinin aparatı PKK, silah bırakma ve fesih kararı aldı.



Terör belası yıllarca ülkemizin ayağına vurulmuş bir pranga idi.



Silahların teslimi ve bölücü örgütün tamamen tasfiyesi gerçekleştiğinde birlik ve beraberliğimizi güçlendiren adımlarla terör tamamen Türkiye gündeminden çıkacak.



Terörün, Türkiye'nin gündeminden çıkmasıyla birlikte yepyeni bir dönemin kapısı aralandı. Terörsüz Türkiye'yi inşa sürecinin önü açılıyor. Artık Doğu'ya, Güneydoğu'ya tam huzur geliyor. Şiddetin tamamen devreden çıkması, sivil siyasetin güçlenmesini beraberinde getirecek.



Türkiye'nin hedeflerine daha kolay ulaşması mümkün olacak. Ekonomik açıdan ciddi bir potansiyele sahip Türkiye kendi potansiyelini tam olarak sahaya yansıtacak.



Evet, belaların en büyüğü olan terörden kurtulmak için hayati bir fırsat penceresi açıldı. PKK'nın tasfiyesi Türkiye ve bölge için çok önemli bir dönüm noktası olmaya aday bir gelişme.



Türkiye uzun bir terör süreci yaşamamış olsaydı, 15 bin dolar olan mevcut kişi başına GSYH seviyesi, çok rahatlıkla 25 bin doları görebilirdi.

Türkiye bu rakamlardan çok daha büyük bedeller ödedi.



Terörün neden olduğu acıları ve gözyaşlarını hesaba katarak tahminleme yapabilecek bir model yok.



Bu sıkıntılar bir amaç uğruna çekildi. Şehit ve gazilerimizin özverisi, sahada görev yapan askerlerimizin ve istihbaratçılarımızın gayreti, savunma sanayindeki mühendislerimizin ve teknisyenlerimizin emekleri olmasa bölücü terör örgütü PKK'yı toprağa gömmek daha uzun olabilirdi.



Evet. Kuzeyinde Rusya- Ukrayna Savaşı, güneyinde Siyonist Netanyahu'nun masum Filistinliler'e soykırım yapması, etrafındaki ülkelere gaddarca saldırdığı jeopolitik olarak oldukça çok sıkıntı yaşayan, coğrafyamızda, birlik ve beraberliğimizi koruduk.



Toprak bütünlüğümüzü uzanmak isteyenlerin kollarını kopardık. Yakın coğrafyamızın en istikrarlı demokrasisi olmayı sürdürdük. Şimdi başka bir mücadele başlıyor. MİLLİ VE JEOEKONOMİK seferberliğimiz hız kazanacak.



Milli ve yerli savunma sanayimizin caydırıcı gücünü güç kazandırılacak.



Ekonomik seferberliğimizde küresel kavganın odak noktasında yeni stratejik koridorlar çok önemli yer tutuyor. Türkiye tarihi İpek Yolu'nun tam merkezinde bulunuyor. Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik statüsü güçlendirecek projelere Başkan Erdoğan hız kazandırıyor.



Pekin-Londra Demiryolu (Orta Koridor) Bakü-Tiflis- Kars yolunu takip ederek, Türkiye üzerinden geçiyor. Ve Marmaray'ı kullanıyor. Pekin- Londra küresel koridorunun Türkiye'nin kuzeyinde devreye girecek Gebze ile Çatalca arasında hayata geçirilecek 120 kilometrelik yeni demir yolu projesi başlatıldı.



Kuzey geçişinde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Demiryolu Projesi ihalesi önümüzdeki aylarda yapılacak.



KALKINMA YOLU (IRAK-OVAKÖY) TARİH. 22 NİSAN 2024. KALKINMA YOLU'NDA TARİHİ ADIM ATILMIŞTI.

Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında Kalkınma Yolu Projesi'nde Ortak İşbirliği Mutabakat Zaptı'na imza atılmıştı. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi'ne Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani imza atmıştı. Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik statüsünün daha da güçlenecek (Karayolu- Demiryolu) projesi Basra Körfezi Irak-Fav Limanı'ndan yola çıkacak Ovaköy'den Türkiye'ye geçecek.



Bu küresel koridorlar, Avrupa çıkışında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacak.



Kalkınma Yolu projelerin de finansmanı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Katar projeyi yakından takip ediyor. Türkiye, küresel koridor kalkınma yolunu bir taraftan Zengezur Koridoru'na ve bir taraftan da Suriye'ye bağlayacak projeyi başlattı.

Böylece, doğu batı yönündeki koridorları kuzey güney yönünde bağlanmış olacak.



ZENGEZUR KORİDORU... Türkiye ile Asya Türk Devletleri'ni (Pekin'e uzanıyor) birbirine direkt bağlayacak. (Ermenistan devreden çıkacak.) Hem Azerbaycan hem de Türkiye tarafında çalışmalar sürüyor. İran'ın çekimserliği halledilince, bu projenin 3-4 yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlandı.



Bu iki büyük proje, STRATEJİK KORİDORLAR ülkemizin ve bölgemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü de güçlendirecek.



YOL MEDENİYETTİR.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta, Türkiye'nin bölünmüş yol ve otoyol yapımında kat ettiği mesafeye dikkati çekerek gurur veren detayları açıkladı:



"6 bin 101 kilometre yol vardı ve sadece 6 il birbirine bağlıydı ve şehirler arasındaki ortalama hız 40 kilometre/ saatti. Aşağı yukarı 8,5 milyon araç vardı. Bugün otoyollar dahil 29 bin 700 kilometre bölünmüş yolumuz var. Araç sayımız 32 milyonu geçti.

Ortalama hızımız da 90 kilometreye gelmiş durumda.



Yaklaşık 3 bin 800 kilometre. Yapımı devam eden Çanakkale, Ankara, Antalya Alanya, Mersin, Hatay ve İstanbul'da işlerimiz var. 8 bin 500 kilometreye otoyol ağını çıkarttığımızda genel anlamda Türkiye'nin otoyol ihtiyacını da karşılamış olacağız." Uraloğlu, özellikle İstanbul ve civarında hayata geçirilen kara yolu projelerinin olası bir deprem durumunda şehrin tahliye edilmesi noktasında da önemli katkı sağlayacağını söyledi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zigana Tüneli, İstanbul-İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Bitlis Çayı Viyadüğü, Kömürhan Köprüsü gibi hayata geçirilen mega projelerden bahsederek, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Ankara-Alanya Otoyolu'nun yapımına başladıklarını söyledi. Şu anda Ankara-İstanbul arasında bir devlet yolu ve otoyol olduğunu, hızlı trenin de bulunduğunu dile getiren Uraloğlu, "Sakarya Akyazı'da biten Kuzey Marmara Otoyolu'nun devamı olarak Ankara'ya kadar yeni bir otoyol projesi hayata geçireceğiz" diye konuştu.