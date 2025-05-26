BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten özel kılan beş özelliği var. Bunlar; dünyanın en tecrübeli lideri oluşu, vesayet altına girmeyi kabul etmeyen kişiliği, dönüştürücü ve reformcu siyaset tarzı, küresel lider diplomasisi ve milli-yerli oluşu.



Şimdi bu dört unsurun içindeki dinamik ve yoğun çalışma temposu eşliğinde KÜRESEL LİDERLİK özelliğini açmak istiyorum. Dünyada LİDER DİPLOMASİSİNİ en etkin yürüten liderlerin başında Başkan Erdoğan geliyor. Başkan Erdoğan lafa değil, işe dönük bir lider. Yoğun bir tempoda uzun süre çalışabiliyor. Sadece bu hafta sonu İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eş Şara ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı iki görüşme dünyaya 360 dereceden baktığını, küresel meselelere neşter atma cesareti gösterdiğini net ve açık gösterdi.



Yaptığı birçok liderle görüşmeleri ve Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği son iki liderlik görüşmesi, dünyanın çok dikkatini çekerken Türkiye'nin diplomatik aktivizminin boyutunu göstermesi açısından çok değerli. Başkan Erdoğan'ın Eş Şara ile görüşmesi ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİNİ çok yakından ilgilendiriyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı. Başkan Erdoğan görüşmede, Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.



Başkan Erdoğan, ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şara'ya, yaptırımların kaldırılmaya başlanmasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN korunarak ÜLKENİN VE ORDUSUNUN tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu söyledi. İSRAİL'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve iş birliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getireceğini ifade etti. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sundu.



Başkan Erdoğan dün ise Pakistan Başbakanı Şerif'le önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı öncesi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif'i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz şubat ayında İslamabad'ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen işbirliği süreçleri gözden geçirilecektir. ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınaca" açıklaması yapıldı.



SONUÇ: DÜNYA ARTIK ÇOK KÜÇÜK. TÜRKİYE HEM SAHADA HEM MASADA... BAŞKAN ERDOĞAN, DÜNYANIN EN ETKİLİ DÖRT LİDERİNDEN BİRİSİ OLARAK, TÜRKİYE YÜZYILI'NDA ÜLKEMİZİ KÜRESEL DİPLOMASİ MERKEZİ KONUMUNA GETİRDİ.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELERİN KONUŞULDUĞU, BARIŞIN ARANDIĞI YER İSTANBUL OLDU. KIZIL ELMA'YA YÜRÜYEN TÜRKİYE'NİN YOLU AÇIK OLSUN.