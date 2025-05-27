BUGÜN 27 MAYIS. 27 MAYIS DARBESİ'nin üzerinden 65 yıl geçti. Milli iradeyi o kara gün hançerlediler. Demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı yabancıların aparatı CUNTALAR idam ettiler. CHP'nin darbeler bagajı var. Ağır mı ağır. Rahmetli Adnan Menderes'in, 27 Ekim 1957 seçimlerden hemen sonra söylediği şu sözleri hatırlayalım.



"Muhterem arkadaşlar, size esefle haber vermek isterim ki, iktidara gelişimiz henüz bir ayı bulmadığı halde, bazı zaruri değişiklikleri mesele ittihaz ederek Cumhuriyet Halk Partisi, orduyu aleyhimize tahrik etmek yoluna sapmıştır. Bizim bütün çabalarımız memleketimizde demokrasiyi perçinlemeye matuftur.



Cumhuriyet Halk Partisi, eğer başarılı bir çalışmaya girmek istiyorsa, başlarındaki iktidar hastalarını atmalıdır. Bu iktidar hastaları havayı karıştırmak istemektedirler.



Memlekette siyasi iktidarı muhtel (bozuk) göstererek, bir polemiğe, bir hücum ve taarruza geçmişlerdir." Evet. 1957 seçimlerinden sonra İnönü ve CHP, darbeye zemin hazırlamaya, orduyu kışkırtmaya, kendine yakın basını ve üniversiteleri, Menderes ve Demokrat Parti'ye karşı tahrik etmeyi tırmandırmışlardı. CHP çizgisindeki Ulus, Yeni Ulus, Akis ve Halkçı Gazete özellikle Başbakan Menderes'i tezyif ve tahkir ederek itibarsızlaştırmaya çalışıyor, askeri kışkırtıyordu.



Ve kara leke 27 Mayıs darbesiyle cuntalar, MİLLİ İRADETİ GASP ETMİŞLERDİ.

27 Mayıs darbesini arkasında Derin Amerika-İngiltere'nin olduğu cuntacılar gerçekleştirdi. Özgür Özel, sokakları harekete geçirmeye çalışıyor, ama umduğunu bulamıyor. O aradıkları cuntacılar artık yok.



27 Mayıs sonrası CHP'den milletvekili olan darbeci Orhan Erkanlı "Biz darbeyi Akis dergisi ve Ulus gazetesi okuyarak yaptık" demiştir.

Milli Birlik Komitesi üyesi Yüzbaşı Ahmet Er, "Ordu içindeki birçok subay İnönü ile irtibatlıydı.



Darbeden sonra bazı Milli Birlik Komitesi üyeleri ile Afet İnan'ın evinde İnönü ile toplantı yapmışlar. 'Bize iktidarı verin sizi senatör yapalım' pazarlığı olmuş. Tabii daha sonra onlar senatör oldular" demiştir.



CHP, DÜNDEN FARKLI MI?

Aradan 65 yıl geçmiş, bugün CHP'yi yöneten Özgür Özel, dünlerdeki CHP'den farklı mı?

CHP'yi yolsuzluklara siper etmekten utanmıyor.

Ülkemizi yabancılara şikayet etmekten gocunmuyor.

Kendisi rezil oluyor.



Sosyalist Enternasyonel'in İstanbul'daki toplantısını bir siyasi rezalete dönüştürmeyi başarıyor.

Misafirlerine İmamoğlu pankartı tutturup, kendi eli ile Türkiye'nin iç işlerine müdahale ettirmeye kalkıyor 65 yıl önce, CUNTACILARI tetikçiliğiyle kışkırtan, demokrasiyi katleden zihniyet, bugün de CHP'DE.

Hiç değişmiyor.



AZİZ MİLLETİMİZ o kara günü unutmuyor ve unutturmayacak.



Aziz milletimiz emperyalizme karşı tarihi bir savaş veren Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'yi bugün, ülkemizi yabancılara şikayet eden duruma getirenleri de unutmayacak.



Türkiye'yi günümüzde de yabancılara şikayet edenleri, sokakları kışkırtanları, emperyalist ülkelerin istihbarat servislerince kurgulanmış KONTROLLÜ KAOS'tan iktidar çıkarma hayali görenleri de unutmayacaktır.



Demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatın Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın aziz ruhlarının karşısında saygıyla eğilirken, darbeci zihniyeti lanetliyoruz.