İran'daki saldırmasını söz konusu idi. 14 Ocak'ta İngiliz Haber ajansının geçtiği "ABD bu gece İran'a saldıracak" haberi dünyayı alarma geçirmişti. Dünya ABD'nin İran'a saldırısını beklerken, ABD Başkanı Trump 14 Ocak akşamı çıktı, "Kendisine İran'da protestocuların öldürülmesinin durduğunun ve idamın öngörülmediğinin söylendiğini" açıkladı. "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok... Bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş" dedi. ABD Başkanı bilginin kendisine "GÜVENLİ KAYNAKLARDAN" verildiğini belirtti.

Peki ne oldu da, TRUMP, ABD'nin İran saldırısını erteledi? Trump'ı, durduran, GÜVENLİ KAYNAKLAR kimdi? Türkiye'nin merkezinde olduğu ABD ile İran arasındaki müthiş mekik diplomasinin hikayesini anlatacağım. Diplomatik ve askeri çevrelerdeki kaynaklarımızla konuştum. Net olarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın arka kapı görüşmeleriyle Türkiye, Trump'ın İran'a saldırma talimatını ertelettiği değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan'a ABD Başkanı Trump'ın güven duyduğu biliniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın arabuluculuk faaliyetlerinde tercih edilen devlet adamlarımız. Diplomatik çevrelere göre dünyanın gözlerini çevirdiği gece Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD VE İRAN ile yürüttükleri mekik diplomasisi müthiş oldu.

Erdoğan, 13 ve 14 Ocak'ta Bakan Fidan'dan, Bakan Güler'den ve MİT Başkanı Kalın'dan an be an bilgi aldı. Anlık bilgiler eşliğinde, mekik diplomasisini yönetti. 14 Ocak günü-gecesi Bakan Fidan, 24 saat çerisinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti. Barrack, ABD Başkanı Trump'la doğrudan temas kurabilen en yakın arkadaşı. Hakan Fidan gece boyunca ABD'li muhataplarıyla görüştükten sonra İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile 24 saat içinde iki kez görüştü. Erdoğan'ın da bazı liderlerle konuştuğu ve Hakan Fidan'ın ciddi bir aracılık faaliyeti yürüttüğü öğrenildi. Fidan, ABD ile İran arasındaki arka kapı temaslarını, gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sürdürdü. Hakan Fidan'ın Muhammed bin Zâyid bin Sultan Âl-i Nehyan tarafından kabulü çok önemli bir ZAMANDA gerçekleşti. Fidan'ın, BAE'den Başkan Erdoğan'a çok hayati bilgiler verdiği belirtiliyor. BAE ile İran yakın ilişkiler içinde. Geniş ticari işbirlikleri var. Fidan'ın mekik diplomasisine konu olan temaslar, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD Ankara Büyükelçisi Barrack tarafından ABD ABD Başkanı Trump'a an be an verildiği öğrenildi.

14 OCAK GECESİNİN şifreleri, ertesi gün Bakan Fidan'ın çok kapsamlı basın toplantısında netleşti. Fidan yaptığı açıklamada "Askerî güç kullanımını tasvip etmiyoruz. Bizim baştan beri önem verdiğimiz konu bölgesel istikrar ve güvenlik. Bizim öncelğimiz hiçbir şekilde güç kullanımına yol açacak duruma gelmemek. Diplomatik çabalara devam edeceğiz. Amerika ve İran gerek arabulucular gerek aktörler gerekse de görüşerek bu konuyu aralarında umarım çözerler'' diyerek Türkiye'nin bu konudaki rolünün şifrelerini verdi.

Sonuç: Bakan Fidan'ın vurguladığı gibi, İran'da çıkacak bir kaos ya da daha kötüsü bir iç savaş en çok Türkiye'yi etkileyecek. ABD ve İsrail başta olmak üzere üçüncü ülkelerin de katılmasıyla birlikte İran'da çıkacak bir iç savaş sadece İran'da değil, Ortadoğu'da dengeleri alt üst eder. Başkan Erdoğan- Türkiye, ABD ile İran arasındaki sorunun savaşla değil, diyalog yoluyla çözülmesi için arabuluculuk yapmaya devam edecek.