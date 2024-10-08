CHP'DE kulis bitmiyor, manevralardan herkesin başı dönüyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "yasak aşk" iddiaları CHP derinliğinde sarsıntılara yol açarken, yaşanan KAOS GÖZLERDEN SAKLANAMIYOR. CHP'de, Özgür Özel'i yeme manevralarına, Olağanüstü Kurultay hazırlıklarını hızlandıran Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İstinaf Mahkemesi'nden çıkacak karara göre hazırlıklarını tamamlayan Ekrem İmamoğu'na kadar kulislerı tek tek gözden geçirelim. Özel'i yemeye yönelik olduğu anlaşılan "yasak aşk" iddiasını ortaya atan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, "kesin ihraç talebi" ile partisinin il disiplin kuruluna sevk edildi. Küçükaydın'ın üyesi olduğu CHP Antalya Muratpaşa İlçe Başkanlığı sert şu açıklamayı yaptı.

"Partimizin Genel Başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında gerçek dışı, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir." Mahkemelere ve disiplin kuruluna uzanan ve CHP'nin içini karıştıran olayda ANTALYA MURATPAŞA DETAYI dikkatleri çekti. Geçen hafta durduk yerde Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal "İlk kurultayda genel başkan adayıyım" demişti. Özel hakkında iddiayı ortaya atan Ebru Küçükaydın'ın Antalya Muratpaşa CHP üyesi olması manidar bulunuyor. KEMAL KILIÇDAROĞLU DA DÜĞMEYE BASTI. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden partinin başına geçmeye yöneldi. Özgür Özel'in siyasette NORMALLEŞME tavırlarını sık sık sert şekilde eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerin OLAĞANÜSTÜ KURULTAY yaptırma yolunda harekete geçtiği gözleniyor. CHP'de 4 İSİM ve onlara bağlı 4 HİZİP çekişmesi var. Hiziplerden kulislere sızan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri "ötekileştirme"den dolayı Özgür Özel yönetiminden rahatsız! 6-8 Eylül 2024 günlerinde gerçekleşen Tüzük Kurultayı'nda CHP'nin gelecek Olağan Kurultayı'nın 2026 Ekim'de yapılması kesinleşmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2026 yılına kadar beklemeyeceği, olağanüstü kurultay için milletvekilleri ve delegelerden 650 imzaya yöneldiği belirtiliyor. İmzalar tamamlanırsa, 2025 yılının Mart -Nisan ayında CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI gündeme girebilir.

POTADA BEKLEYEN EKREM İMAMOĞLU'NA GELİNCE...

Ekrem İmamoğlu, çekirdek kadrosu ve "Saraçhane Medyasının" İstinaf Mahkemesi'nden çıkacak KARARI bekledikleri, muhtemel karara göre alternatif çıkışları değerlendırdıklerı konuşuluyor. Peki MANSUR YAVAŞ NE YAPIYOR?

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özel arasında manevralar hızlanırken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verdiğini arka arkaya yaptığı açıklamalarla ortaya koyan Mansur Yavaş, kritik bir mevzide bulunuyor.

Anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun önünde görünen Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını kapattığını vurguladı.



SONUÇ: EVET. ÖMÜR BİTER, CHP'DE KULİS BİTMEZ, MANEVRA BİTMEZ. DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR BİTMEZ...