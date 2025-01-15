BAŞKAN Erdoğan, AK PARTİ'Yİ 2053'E hazırlıyor. AK PARTİ BÜ- YÜK KONGRESİ 23 Şubat 2025 pazar günü yapılacak. Kongrede müthiş BÜYÜME VE DEĞİŞİM RÜZGARI

ESECEĞİ konuşuluyor. Sürpriz isimlerin AK Parti'ye geleceği, iç siyaset dengelerini değiştirecek siyasetin etkili isimlerin AK Parti'ye katılacağı belirtiliyor. Yeni MYK oluşturulacak, Gençler ve Kadınlar AK Parti'nin vitrininde yer alacak.

Yeni projeler devreye girecek. Tüzük çalışmasının yanı sıra, yerel ve genel seçimlere yönelik stratejik planlamalar, teşkilat içindeki görev dağılımları ve yeni lider kadrolarının belirlenmesini de gündemde.

Değişim için teşkilatların talep ve önerileri Başkan Erdoğan tarafından değerlendiriliyor.

AK Parti'de 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan süreç, 30 Kasım 2024'ten bu yana il kongreleriyle devam ediyor. 15 il kongresine katılan ve 28 ili ziyareti beklenen Erdoğan, partinin Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Mardin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Samsun, Ordu, Rize ve Trabzon, Diyarbakır, Şanlıurfa il kongrelerine katıldı. AK Parti'de tüm gözler İzmir, Ankara ve İstanbul kongrelerine çevrildi.

Ankara kongresi, 21 Ocak'ta, İzmir 1 Şubat'ta ve İstanbul 8 Şubat'ta yapılacak.

BÜYÜME PLANI doğrultusunda, AK PARTİ'ye dikkati çeken katılımlar olacağı, sürpriz bir siyaset insanının katılımının çok konuşulacağı ifade ediliyor. Bu hafta TBMM hareketli geçecek. Erdoğan, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısını yapacak. İki bağımsız milletvekili ile bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile DEVA'dan 3 partinin Yeni Yol Parti çatısı altında toplanmasına tepki göstererek istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf olacağı iddia ediliyor. Konuya ilişkin sorulara Zorlu ve Kavaf cevap vermezken, Gelecek, Saadet ve DEVA birleşiminden rahatsız olan bazı milletvekillerinin de istifa edebileceği de kulislerde konuşuluyor.

TBMM'DE küçük partilerin dağılma durumu, partilerinden ayrılacak milletvekillerinin TBMM dağılımını değiştirme olasılığı, YENİ ANAYASA için bir zemin yaratacak özellikler gösteriyor. Muhalefetin dağılmakta olduğu bir süreç hızlanırken, TBMM milletvekili dağılımının değişmesi, YENİ ANAYASA REFERANDUMU'na gidilmesinin önünün açılması söz konusu olabilir. Türkiye Yüzyılı konuşmalarında yeni anayasa çağrısını öne çıkaran Erdoğan, tüm anayasa değişikliklerine rağmen eksiklikleri gördüklerini, vesayete hizmet için hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrünün çoktan dolduğunu, yeni, sivil, demokrat ve özgürlükçü bir anayasanın Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk hedeflerinden birisi olduğunu sık sık söylüyor. 2025 yılı Türkiye'nin sivil, demokrat, katılımcı ve yeni dünya vizyonu özellikli yeni Anayasa yılı olmaya aday.