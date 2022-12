Londra tefecisi rahatsız

HEP söylüyoruz çıldırıyorlar, deliriyorlar diye. Gözleri dönmüş vaziyette ne yapacaklarını bilemiyorlar. Daha da ötesi artık açıktan oynayıp, kendilerini yüzsüzce deşifre ediyorlar. Son örneğini İngiltere'de gördük.

Reuters haber ajansı bir iş ilanı yayınladı.

Türkiye'den eleman arıyor. İlanda diyor ki; "Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL'nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var". Türkiye'den hikaye yazacak birini arıyorlar. Ancak sadece hikaye yetmiyor heriflere. Güçlü yazacak biri olması lazım. Hikaye yazmak öyle kolay değil. İlanda devam ediyorlar deşifre olmaya. "Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarında Türkiye'yi modern laik geleneklerden uzaklaştırdı." Bak sen şu densizin yediği naneye. Ajans dediğin haberi tarafsız sunar abonelerine.

Kural böyledir dünyada. Ancak tarafsızlığı alenen çiğneyen bir ajans olarak zıplıyor ortaya Reuters. Sahibi, dünyanın en zengin Yahudi ailesi... Aynı zamanda da İngiliz finans siteminin imparatoru ve İsrail'in hem hamisi hem de kurucusu. Türkiye laik geleneklerden uzaklaşmış imiş. Böyle anırıyorlar iş ilanında.

İngiltere'de yayın yapan yüzsüzlerin dönüp İngilizlere bakacak yüzü yok. İngiltere'de tüm milletvekilleri seçildiklerinde "Kraliçe'ye bağlılık" yemini etmezlerse Meclis'e sokulmazlar. O siyasilerin bağlılık yemini ettiği Kraliçe Kilise'nin başıdır. Ülkenin en tepesinde, Kilise'nin başı vardır. Oraya gelince laiklik akıllarına gelmez. İsrail'in kurucusu aile ajansında Tel Aviv'den hiç bahsetmez. Orada dini yönetimi en şiddetli şekilde savunan partilerin Meclis'e nasıl girdiğini, koalisyonlarla hükümete nasıl ortak olduğunu, laikliğe aykırı bir ton yeni ayrıcalıkları Meclis'ten nasıl geçirdiğini asla yazmaz. Reuters'in sahibi aile aynı zamanda Economist'in patronudur.

O Economist İngiltere'de kral ve kraliçeliğin kaldırılmasını isteyenlere karşı çıkar. 21. Yüzyıl'da sayfalarında monarşiyi savunur.

Hiç utanmadan da Türkiye'ye ayar vermeye kalkarlar. Dünyanın en zengin ailesine ait fondaş Reuters, Erdoğan ve Türkiye aleyhine yazacak kullanışlı eleman ararken bunun nedenini de ağzından kaçırıyor.

Açık açık "Erdoğan Türkiye'yi Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü" diye yazıyor ilanında. Aslında en önemli nokta da burası...

Hep söylüyoruz Türkiye artık batıyor bir yerlerine. Sen kalkıp Savunma Sanayii'ni büyütüp Milli ve Yerli yaparsan, dışa bağımlılığı bitirirsen adamlar da kalkar işte böyle Türkiye lehine hikaye yazacak kullanışlı eleman aramaya başlar. O Savunma Sanayii ile Balkanlar'dan Asya'ya, Kafkaslar'dan Afrika'ya güçlü bir askeri-stratejik ortaklıklar kurarak, çok sayıda ülkeyi bağımlı hale getirirsen işte böyle ilanlarla açık açık anırırlar. Askeri olmanın yanında Erdoğan Türkiye'yi bir de diplomatik varlığa dönüştürmüş kıtalar arasında. Bu yüzden suçluymuş ve hakkında uydurulacak hikayeler yazacak birini bulmak Reuters için normalmiş... Bence de öyle. Gayet normal.

Çünkü Savunma Sanayii ile koşar adım bağımsızlığa giden, kıtalararası diplomatik ve askeri varlıklar oluşturan Türkiye, bu adamların girdiği her ülkede pastasından bir şeyler kapmaya başladı. Onların parasından alıp götürmeye başlarsan işte böyle delirir, ilanla Türkiye'ye saldıracak hikayeler üretecek eleman ararlar hiç çekinmeden.

Bunların dini imanı paradır. Zaten Reuters de Avrupa borsalarını takip etmek için kurulmuştur. Parayı takip aşkına yani. Sen eğer ihracatını 250 milyar dolara çıkarırsan, diplomatik ilişkilerle 500 milyar dolara çıkarmaya hazırlanırsan çıldırırlar. Denizlerinde ve karada doğalgazı, petrolü bunlarla aramak yerine devlet olarak kendi işini kendin görürsen, madenleri peşkeş çekmeyecek askeri güce gelirsen, masa kurup, söz sahibi olursan tabii ki hikaye peşinde koşarlar. Masal yazacak kullanışlı elemanlarla saldırmak bunla-rın bir numaralı uzmanlık alanıdır.

Dünyada en büyük doğalgaz-petrol şirketleri bunlarındır. Kuyuları bunlara vermezsen, kuklaya çevirdikleri siyasilerle savaş bile çıkartır bu gözü dönmüş akbabalar. Gözlerini para bürümüştür bu heriflerin. Reuters'in kardeşi Economist İngiltere'de çağdışı kalmış krallığı, monarşiyi niye savunuyor biliyor musunuz? İngiltere'ye her yıl tam 70 milyon turist getiriyormuş monarşi. Milyar dolarlar kazandırıyormuş. İşin ucunda fena para varmış. Aynen öyle yazıyorlar. Paraya tapanların kanlı cüzdanlarını hafifletirsen işte böyle utanmadan, yüzsüzce ilan verecek delirmişlik noktasına gelirler. Erdoğan'ın gitmesi en büyük hayalleridir. Bunlar New York'un, Londra'nın tefecileridir. Kullanışlı olan herkesi ağırlarlar...