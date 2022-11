Uyutulan dev silkelendi

İNSAN hakları, demokrasi, hukuk havariliği yapan, ders veren bir Batı var karşımızda. Ancak gelin görün ki, bu şeref yoksunları diğer ülkelerde, insanları, sivilleri, çocukları, bebekleri öldüren teröristleri batı başkentlerinde dahi omuzlara alarak ağırlarlar.

O demokrasi, hukuk, insan hakları bulutlarının estirildiği Batı caddelerinde kan kokusu vardır yıllardır. Oturma ve çalışma izni verirler insan öldürenlere. Maaş bağlarlar. Vatandaş yaparlar. Hatta milletvekili olmalarını bile sağlarlar. O Batı'nın meclislerinde bile eli kanlı katiller milletvekili olarak insan haklarından bahseder. Teröristi meclis kürsüsüne çıkarmaktan gurur duyar Batı'nın alçakları.

Türkiye'ye saldıran tüm teröristlerin arkasında da bu medeniyet maskesi giymiş soysuzlar vardır. Çünkü onlar için kendi çıkarları uğuruna Batı dışındaki tüm insanların ölmesinde sakınca yoktur. Bakın ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley, öyle bir laf etti ki, adeta ikiyüzlülüğün itiraf belgesini tüm dünyaya ilan etti. Milley kalktı Rusya'nın füze saldırıları sonucunda Ukrayna halkının dörtte birini elektriksiz bıraktığını söyledi.

Ardından "Bu bir insanlık suçudur" dedi.

A be ABDangalak… Amerika'nın Irak'ta elektrik santrallerine yaptığı füze saldırılarını ve bir ülkeyi nasıl karanlıkta bıraktığını yeryüzündeki tüm insanlık canlı yayınlarda izlemedi mi? Her girdiğiniz ülkede önce elektrik santrallerini vurarak başladınız işe. İşte iki yüzlülüğün en büyük belgesi. Kendileri daha fazlasını yapınca normal, başkaları yapınca insanlık suçu… Yürü git! Bunların demokrasi, hukuk bezirganlığının altında da bu sahtekarlık vardır daima. Ülkemizde yıllardır kullanışlı eleman teröristleriyle insan öldürmeleri boşuna değildir bu sahte insan hakları savunucularının. Çünkü bir gün bambaşka bir Türkiye ile karşılaşacaklarını biliyorlardı.

Bugün gelinen noktada Amerika'nın Uzakdoğu'daki hayati çıkarlarını korumak için Türkiye'ye hayati önemde ihtiyacı vardır. Karadeniz, Akdeniz, Ortadoğu'da yanında olacak bir Türkiye ile ancak Pasifik'e uzanabilip, başbelası Çin ile uğraşabilecektir.

Aksi halde gümleyecektir. Türkiye'yi yanında tutabilmek için yıllardır terör sopasıyla pazarlık yapmakta, insanlık suçu işlemektedir. O kadar ileri gitmiştir ki, komutanı olduğu PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi masanın altına oturtup bu ülkede dört bakanlığın bile terör sevicilere verilmesi için ter dökmektedir. Katillerin hizmetçilerini devlete ortak etmek için dahi kendini yırtmaktadır. Çünkü Türkiye, o ABD için olmazsa olmaz derecesinde ele geçirilmesi gereken, hayati bir çıkardır.

Avrupa'ya gelince… Onlar da Amerika'nın boyunduruğu altında, başlarını eğip Rusya'ya ambargo uygulamaktadır. Halbuki o Avrupa'nın Rusya'ya hayati önemde bağımlılığı vardır. Ancak ABD sopası onları Rusya'yla kopma noktasına getirmiş, çıkarları baltalanmıştır. Bugün o çıkarlarını koruyabilmek, Rusya ile dolaylı yoldan bağlantıya geçebilmek için Türkiye'ye muhtaç hale gelmişlerdir. Ankara bugün Avrupa'nın tek kurtuluş yolu olarak karşılarında dimdik durmaktadır. Orta Asya ülkelerinden, Afrika'ya kadar uzanmak istedikleri her yerde artık Türk pasaportu geçmektedir. Artık sadece Türkiye ile işbirliği yaparak, gidemedikleri veya kovuldukları ülkelere ulaşma imkanları vardır.

Rusya için de Avrupa pazarı ve ilişkileri tekrar düzeltme hususu hayati önem taşımaktadır. Avrupa'ya ulaşmasının yegane yolu Türkiye üzerinden harekete geçebilmektir.

Ayrıca Rusya'nın Türk Cumhuriyetleri üzerindeki yumuşak gücünü koruma, son yıllarda başlayan ABD etkisini kırma noktasında da Türkiye'yi yanında görmeye şiddetle ihtiyacı vardır.

Bugün Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle, Çin'in trilyonlarca dolarlık malını Batı'ya, Avrupa başkentlerine ulaştırabilmesinin en güvenli yolu da Türkiye üzerindendir.

İpekyolu'nun can damarı Türkiye haline gelmiştir. O yüzden Çin de Türkiye'ye hayal edemeyeceğiniz kadar muhtaçtır.

Binlerce öğrencisini son yıllarda Türkiye'deki üniversitelerde okutması boşuna değildir.

Afrika son yıllarda Türkiye ile muazzam ekonomik anlaşmalar imzalamakta, güvenliğini Batı gibi şartlar öne sürmeyen Türkiye'ye kaydırmaktadır. Ankara da Afrika için hayati önem taşımaktadır. Baktığımızda her yol Türkiye'ye çıkmaktadır. Batı yıllar öncesinden bunu görüyor ve sürekli hükümetlere rapor ediyordu. O binlerce rapordan örnekleri hep yazdık burada.

Yıllarca bizi içerideki kullanışlı elemanlarla "Türban"la uğraştırdılar. Terörle de dışarıya çıkmamızı engellediler. O günler bitti.

Uyutulan dev, silkelendi ve uyandı. Hepsi artık bu DEV ülkeye muhtaçlar. O terör kozları da son demlerini yaşıyor. Hepsinin başına bela edecek Türkiye geliyor.