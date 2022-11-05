Hamburgerciden masallar

KEMAL Bey Amerika'da hamburger yedikten sonra soluğu Londra'da aldı. Yakın'da Almanya'ya da gidecekmiş.

İngiltere'de ne yedi henüz meçhul?

Almanya'da milli yiyecekleri Bratwurst yani oldukça dolgun sosislerden mi yiyecek bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz başka şeyler var.

Mesela; FETÖ'nün tetikçileri sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uyuşturucu ticareti yaptığı iftirasını ısrarla yaymaya başladılar. FETÖ, CIA direktörü Graham Fuller'in büyüttüğü bir örgüt. FETÖ bir iftira atıyorsa bilin ki bu CIA merkezinde hazırlanan bir senaryonun ta kendisidir.

Önlerine ne konursa onu üfleyecek kadar Amerikan aşığı vatan hainleri olduklarını anlatmaya gerek. Bu artık tescillenmiş ve herkesin malumu. Demek ki; başka iftiralar da yolda. "Operasyon FETÖCIA" ile bu ülkeye "FACİA" yaşatmak istedikleri aşikar. İşin acı tarafı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu iftirayı FETÖ ile attıran Amerika, yeryüzünün en büyük uyuşturucu taciridir. Dünyadaki tüm uyuşturucu trafiğini CIA kontrol eder.

Eğer gözünüz doymaz, ABD'nin verdiği uyuşturucu üretim kontenjanını aşarsanız CIA tepenize biner. Nitekim ABD'de devlet adına CIA'nın uyuşturucu ticareti yapıp parasıyla Nikaragua'ya silah gönderdiği tescillendi. Hatta ünlü bir Albay Amerikan mahkemelerinde yargılanıp hapse atıldı. Ardından bu devleti adına uyuşturucu ticareti yapan ABD'li albay, bizzat Başkan tarafından ulusal kahraman ilan edilip salıverildi. Yeryüzünde ancak ve ancak CIA'nın izin verdikleri uyuşturucu satar.

Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri PKK'dır. Avrupa'nın uyuşturucu depoları PKK'nın elindedir. Batı başkentlerindeki sokaklarda uyuşturucu satıcılarının neredeyse tamamı PKKlıdır. Yılda uyuşturucudan 2 milyar dolar gelir elde eden bir PKK var ortada.

Devletimiz, Güneydoğu'da hergün PKK'nın uyuşturucu tarlalarını yakmakta, Kuzey Irak ve İran'daki laboratuvarlarını yerle bir etmektedir.

Yani Türkiye "DEVLET" olarak dünyada uyuşturucu ile en büyük mücadeleyi veren bir numaralı ülkedir. Yeryüzünde bizden daha büyük uyuşturucu baronlarıyla savaşa giren başka bir ülke yoktur. Peki bu dünyanın en büyük uyuşturucu baronu PKK'nın komutanı kimdir? Bilmeyen var mı Amerikalı generalleri ve terör örgütünün kamplarında açık açık poz verip el sıkışan, ödül ve plakete boğan CIA mensuplarını? ABD dünyanın en büyük uyuşturucu baronu PKK'ya binlerce TIR silah bile yağdırmaktadır. Komutaları altına aldıkları PKK'nın uyuşturucu ticaretini bilmeyecek kadar aptal mı bu Amerika? Hayır. Komuta eden uyuşturucu da sattırır. Onun izni olmadan helaya bile gidemez PKK.

Kemal Bey Londra'da PKK'ya övgüler yağdıran isimlerle poz verirken ortaya çıktı.

Yeryüzünün en büyük uyuşturucu baronu PKK'nın siyasi kanadı HDP ile müttefik oldu.

Sonra kalktı, dünyanın en büyük uyuşturucu savaşını veren Türkiye Cumhuriyeti Devletini suçladı. "Türkiye uyuşturucu satıyor" diye.

Hoppalaa!.. Yahu uyuşturucu satan teröristlere övgüler yağdıran isimler Londra'da yanında, hizmet edeneler de 6lı masanın altında hemen dizinin dibinde. Bir şey söylerken bin defa düşüneceksin. Türkiye Cumhuriyeti devletini uyuşturucu ile suçlarken, masanın altında kucakladıklarının PKK'ya nasıl figüran olduğunu göreceksin. Ardından dünyanın en büyük uyuşturucu baronu Amerikalı PKK'yı suçlayacaksın. Eğer bu devleti yönetmeye talipsen. Ama yok! Kemal Bey, CIA koridorlarındaki bekleme odasında yanyana oturduğu PKK ile işbirliği yaptırılan FETÖ iftirası ve ağzıyla kendi devletini suçlayacak kadar yanıltılıyorsa vay geldi bu memleketin başına. Demek ki etrafında bir tane aklı başında adam yok. Terörist ve uyuşturucu taciri PKK sevicilerle Londra'da fotoğraf çektirmesine bile "Yahu Başkan ne yapıyorsun? " diyen bir kişi yok yanında. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronu PKK'nın siyasi kanadı HDP ile iktidara gelirlerse devlet koridorları terörsit-tacir dolacak. Nasıl mücadele edecekler sonra uyuşturucuyla ve terörle? Devletine savaş açanlar ve suçlayanlarla yanyana gelirsen olacağı bu. Kalkarsın sen de devletini suçlarsın.

"Cari açığı uyuşturucu ticareti ile kapatıyorlar" diyerek. Halbuki, HDP'nin PKK'sının cari açığı uyuşturucuyla kapatılıyor. Ona yağdırılan silahların parası yasak kenevir tarlaları ve Kandil'deki mağara laboratuvarlardan sağlanıyor. Onlara karşı da en büyük savaşı, suçladığın bu devlet veriyor.Masanın altındaki müttefikine "Yahu sizin bağlı olduğunuz PKK, yeryüzünün en büyük uyuşturucu baronu nasıl oldu? Bizim ne işimiz var sizin gibi uyuşturucu baronunun bağımlılarıyla" desene. " Bu devlet sizin mağara laboratuvarlarını nasıl başınıza yıkıyor" diye haykırsana. Londra'dan temiz para getirecekmiş bir de. Böyle diyor. Ona da bir sonraki yazıda gireriz artık.