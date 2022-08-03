Bernard’ın para makineleri

BİR kullanışlı işbirlikçi ile istediğiniz yeri paramparça edebilirsiniz. Rahmetli Turgut Özal "İngiliz'i, Amerikalı'sı, Fransız'ı, ülkesini satmaz, bizim gibi sıcak kuşak ülkelerinde hainler boldur ve ulaşmak kolaydır" diyordu. Düşünün Finlandiyalı veya Danimarkalı ülkesini neden satsın. Çünkü asla sıcak kuşakta değiller. Tam tarsine Batı'nın tamamı, sıcak bölgelerin kurucusu sömürge kuşağında oturuyor. 1 ve 2. Dünya savaşlarından sonra böyle bir sistem kuruldu. Ve sıcak kuşak üzerindeki ülkeleri hep içeriden yıktılar. Enerji hatlarının neredeyse tamamı Osmanlı İmparatorluğu'nundu.

Rahmetli Özal "Bağdat'taki bir Osmanlı Paşası İngiltere'den maaş alıyordu. Üstlerinden gelen talimatla Bağdat'ta önde gelen aşiret ailelerinin kızlarını zorla içki partilerine getirip tecavüz etti.

Ardından İngilizler 'Bakın sizin bağlı olduğunuz Halife'nin paşası kızlarınızı zorla alı koyup, içki partilerinde tecavüz ediyor' diyerek İstanbul'a karşı Arap isyanını başlattılar. Bir kullanışlı ve maaşlı elemanla koskoca imparatorluğun parçalanış fitilini yaktılar" diyordu.

Ukrayna'da insanları sokaklara dökerek turuncu devrim yaptılar. Ardından Yahudi kökenli ve Batı yanlısı Zelensky'i iktidara getirdiler. Ukrayna'nın NATO'ya katılması intihar demekti. Ruslar "Kırmızı çizgimiz, vururuz" diyordu. Bir kullanışlı eleman, bunları bile bile intiharı seçti, NATO'ya başvurdu, ülkesini darmadağın etti.

Dünyayı da büyük krize soktu. Bu muazzam operasyon sonucunda ülkeler ekonomik olarak sarsılırken, NATO'ya isyan başlatan Avrupa ABD'nin kucağına oturtuldu. Hepsi "Aman NATO canım NATO" demeye, ABD'den trilyonlarca dolarlık silah almaya başladı. Satışı Amerikan silah devi ve küresel sermaye şirketleri yapıyor, kasalarını dolduruyor, Yahudi Zelensky'e teşekkürlerini sunuyordu. Miladı dolunca Zelensky de çöpe atılacaktı. Tıpkı dün EL Kaide lideri Zevahiri'yi Afganistan'da öldürdüklerini açıkladıkları gibi. ABD "Zevahiri'yi hallettik" diyordu. Öldürüldü mü yoksa uçakla alınıp ameliyatla yüzü değiştirilerek, başka bir isimle Miami'de ki CIA villasına mı yerleşti bilemiyoruz.

Çünkü ABD ve İngiltere EL Kaide'yi birlikte kurdu. Hatta BBC "EL Kaide kurucusu MI6 ajanımızla söyleşi" diyerek bir röportaj yayınladı.

Yani "Kurucu olduklarını" hiç utanmadan deşifre ettiler. ABD, Afganistan'da Taliban'la anlaştı, Zevahiri'yi rafa kaldırdı. Şimdi, Taliban'ı nasıl dibindeki Çin'e bela ederim konusunda çalışıyor. ABD Meclis Başkanı Pelosi'yi durduk yerde Tayvan'a gitti dün. Bunun kriz çıkaracağını bilmeyen yok. Tayvan, Mao komünizmi kurunca Çin'den adalara kaçan karşıtların kurduğu bir devletti. Şimdi ABD provokasyon yapıyor. Çin, "Tayvan benim topraklarım" diyerek dün sınıra füzeler kurdu, savaş uçaklarını etrafında gezdiriyor. Pekin'den "Pelosi Tayvan'a gelirse askeri sonuçları ağır olur. Tayvan bedel öder" diyor. Tayvan'a adam gönderip kriz çıkaran ABD... Çin "Washington bedel öder" demiyor. Tayvan'ı vuracaklarını açıklıyor. Ee zaten ABD'nin de istediği bu. Yeni bir savaş yeni bir kriz ve bol kazanç demek. Yiyin birbirinizi.

O yüzden şu anda Hindistan hem Afganistan hem de Çin arasında da durduk yerde sınırında çatışmalar yaşıyor. Pakistan-Hindistan zaten sık sık çatışıyor. Bir de buna Tayvan eklenirse, bölge barut fıçısına dönecek. Bir kıvılcım bölgeyi savaş alanına çevirecek. Oyun öylesine büyük ki, tahmin bile edemezsiniz. Mesela Çin'i bugün zenginleştirip güya Washington'un başına bela eden ABD ve İngiliz sermayesi küreselcilerdir. O küreselciler aynı zamanda da İsrail'in kurucusudur.

O İsrail güya İran ile kanlı bıçaklıdır. O İran, küreselcilerin kurduğu ve emri altına aldığı Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz tedarikçisi ve ayakta tutandır. Gel de çık işin içinden. Kimin eli kimin cebinde, kim kime düşman gibi görünüp aslında kullanışlı eleman olarak hizmet ediyor belli. Her şey biraz dikkatle bakılırsa ortada. Dedik ya dünya ekonomileri sarsılırken birilerine kriz lazım diye.

Paraya doymuyorlar zira. Dünyada otomobil üretimi neredeyse durmuş, küresel sermayenin bastığı dolar almış başını gitmiş. Hep Ülkeler batarken petrol şirketleri karun gibi zengin olmaya başladı. Mesela İngiliz British Gas şirketi 2022'nin ilk yarısında 1.5 milyar dolar kar açıkladı. Gaz sıkıntısı varken adamlar bu parayı cebe indiriyor düşünün! Shell de kar oranında önceki çeyreğe göre yüzde 26 artırdığını açıkladı. "Son dört ayda 11.5 milyar dolar kar var. Bu bir rekordur" dedi. Bitti mi? Hayır. BP de yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 8,5 milyar dolar kâr ettiğini "Hurra" çekerek açıkladı. Şirket böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla kârını üçe katlamış oldu. BP'nin 6 aylık kârı 14,6 milyar dolara çıktı.

BP Genel Müdürü Bernard Looney "Enerji sektörü bir para makinesi" diye çığlık çığlığa demeç verdi. Yeni savaş ve krizler lazım birilerine.

Para makinelerinin boş durmaması gerekiyor.

Sırbistan-Kosova arasında da bir el, Avrupa'nın göbeğinde savaş tamtamlarını çalıyor. Önemli olan böyle bir ortamda biz ne yapacağız? "Bernard'ın para makinelerinin çalıştığı Batı ile iyi geçinmeliyiz" diyen dünyadan bihaber muhalefetle mi yürüyeceğiz? İşte asıl meselemiz bu!