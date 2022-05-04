Amerikalı bağırıyor

DÜNYANIN en zenginlerinde Bill Gates, kendine muazzam bir saray sığınak yaptırdı. Binlerce dönüm tarım arazisi aldı. Şu anda ABD'nin en büyük toprak ağası haline geldi. Yapay et tüketimi ile ilgili çalışmalar yaptırıyor. Gelecekte dünyanın yerle bir olacağı düşüncesinde olan bir kişi gibi yatırımlar yapıyor.

Sosyal medya platformu Reddit'te "Sor Bana" etkinliğine katılan Gates'e bir kullanıcı "Hey Bill! Neden bu kadar tarım arazisi satın alıyorsun?" diye sordu. "Tarım sektörü önemli" diye cevap verdi. Gelecekte ihtimal dahilinde olan gıda savaşlarının artık bir film senaryosu olmayacağını düşünüyor. Çin Vuhan'da ortaya çıkan corona virisünün üretildiği laboratuvarların da ortaklarından.

Aslında o laboratuvarda nelerin yaşandığını en iyi bilenlerden. Nitekim kendine çip dahi taktıran Gates dün ilginç bir açıklamaya daha imza attı. "Korona'nın henüz en kötüsünü görmedik" dedi. Bill'in var bir bildiği. Laboratuvar üretimi bir virüsle dünya ekonomilerini alt üst ettiler. Tüm dünyada büyük kriz yaşanırken muazzam zenginler ortaya çıktı. Bankaların karları gökyüzüne fırladı. Devletler banka baronlarının kapısında kredi peşinde.

Enflasyon virüs sayesinde yeryüzünü sarsıyor, devletleri iktidarları zorluyor, ülkeler dizayn çalışmaları bitmedi, hızla sürüyor. Yeni dünya düzeni "Doları koruma" planı üzerinden ekonomileri felç ederek kuruluyor. Birçok ülke batacak. Böyle bir ortamda Türkiye'yi neler bekliyor? Odaklanmamız gereken konu Türkiye'deki muhalefetin ısrarla sürdürdüğü sahte algı şovları olmamalı.

Türkiye'nin hangi noktada olduğunu bizim muhalefet bilmez. Anlamaz. Görmez.

Ama birileri oturur kafa patlatır. Sabahlara kadar tartışır. Onlar bizim muhalefetin çok sevdiği ve hiç sorgulamaksızın hazırolda beklediği Batı'nın akbabalarıdır. Yemezler, içmezler Türkiye'yi konuşurlar. Nitekim ABD'nin başkenti Washington'daki Demokratlara yakın düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi (Center for American Progress) uzmanlarıyla masaya oturdu. Sayfalarca rapor yazdı.

Peki, Türkiye'nin son dönemde dünyanın geleceğini etkileyen birçok konuda merkez olduğuna dikkat çeken o raporda neler var?

Haydi gelin hep birlikte sörf yapalım;

"Doğalgaz ve petrol rezervinin trilyon doları bulduğu Akdeniz'de Türkiye'nin ortaklar arasında olmadığı hiçbir çözüm olmayacak." "Akdeniz'le bağlantılı Libya'nın başı çektiği Kuzey Afrika'da barış olacaksa, masada Türkiye'nin olmadığı bir toplantının hiçbir önemi yok." "Günümüzde Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin etkinliği son derece öne çıkan bir döneme girdik. Rusya ve Ukrayna, Türkiye'ye güveniyor. Başta barış görüşmeleri olmak üzere birçok konuda Türkiye masası diğer masalara göre bir adım önde." "ABD ile Rusya arasında çok önemli bir takasın merkezi de Ankara oldu. ABD'de tutuklu bulunan Rus pilot ile Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li eski askerin takası gerçekleşti. Washington da Moskova da Türkiye'nin garantörlüğünde bu takası gerçekleştirdi." "Birçok Avrupalı lider, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ya yüz yüze ya da Türkiye'de çok önemli görüşmeler yaptı. Bu önemli trafik son 45 günde yaşandı." "Türkiye'nin jeopolitik şansı, son ödemde tarihindeki en etkili role bürünmesini sağladı." Rapor böyle uzayıp gidiyor. Evet bizim muhalefetin aşık ve hizmetçi olduğu adamlar okyanus ötesinden "Türkiye tarihindeki en etkili role sahip" diye bas bas bağırıyor. Türkiye "Battıbitti" diyen içimizdeki Batı sevdalısı ittihatçı kafalar ABD'den atılan isyan naralarını hiç duymuyor, hiç sorgulamıyor. Dünyadaki ekonomilere virüs bombası atıldı. Bunu hiç kimse konuşmuyor. Savaş sürüyor ama bir gün sona erecek. İşte o gün Türkiye bambaşka bir yerde olacak. Bunu biz değil içimizdeki Amerikancıların bağlı olduğu ve Ankara'ya göz diken başkentler söylüyor. İttihatçı sağırlara duyurulur.