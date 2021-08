Sağırlara duyurulur

AHMET Vali Mesut... Eğer seçim olsa Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak bir isim. Afganistan'ın Londra elçisiydi bir zamanlar.

İngiliz Independent'a röportaj verdi. "NATO ülkeme terörü kazımak için geldi ama sorumsuzca çekildi. Ancak bugün görüyoruz ki Afganistan'da çok sayıda terör unsuru bulunuyor. Terör, uyuşturucu sorunumuz var. Ülkede mafyalar oluşturdular. Yoksuluz. 20 yıl öncesinden çok daha kötü bir durumdayız." dedi. Aldılar, kullandılar ve kabak gibi ortada bıraktılar. Müthiş ve herşeyi net bir şekilde ortaya koyan bir açıklama bu. NATO hikaye... Bu ülkeye demokrasi ve özgürlük getireceğini, terörün belini kıracağını vaad ederek dalan, işgal eden ve geçmişten daha beter kaos ortamı oluşturarak çekip giden ABD'dir. Batı hep aynı metodu kullandı. Osmanlıyı içeriden hainlerle yıkıp, bugün 100 yılı aşkın süredir çatışmaların, kan ve gözyaşının dinmediği Ortadoğu haritalarını oluşturdular. Siyonist- Haçlı zihniyetinde Müslümanların zerre önemi yoktu. Kolaylıkla öldürülebilirlerdi. Bununla ilgili Batı başkentlerinde demeçler veren nice devlet başkanı, siyasetçi ve asker vardı. Ortadoğu'daki İslam coğrafyasında sürekli fitne tohumları ekerek, mezhep çatışmalarını körükleyerek, hemen her devletin başına kukla isimler atayarak kaos ortamında bölgenin tüm zenginliklerini sömüre sömüre bir hal oldular. Aynı taktiği şimdi İpekyolu'yla Pekin'den Lonra'ya dünya ticaretinin ağlarını ören ve yıllık 22 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılaya doğru hızla giden Çin için uyguluyorlar. Etrafında terör tarlaları oluşturuyorlar. ABD'li siyaset Bilimci Samuel Huntigton medeniyetler çatışması tezinden ne anladığını şu cümlelerle izah ediyordu; "Batı'nın dünyadaki hakimiyeti fikri, dini ve ahlaki mükemmelliğine değil, organize şiddet uygulayabilmesine bağlıdır." Yani başka ülkeleri sömüren Batı kaos ve çatışmalarla refahı yaşıyor diyordu adam. Mustafa Güldağ "Derin Çin" isimli bir kitap yazdı. Çin'in dünya denizlerinde limanlar alarak nasıl güçlendiğini, dünyaya ekonomik anlamda yayılma ve devletlere hakim olma planlarını masaya yatırdı.

Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar ağlar ören Çin, Süper Güç ABD'nin tahtını sallıyordu. ABD bu yüzden uzun süredir Pasifik okyanusunda Çin'in dibinde askeri yığınak yapıyor. Çin'in etrafındaki ülkelerde ya askeri üsler kuruyor ya da terör ve kaos oluşturuyor.

Dünyada Uygur Türklerini en çok gündeme getiren, zulüm yapılıyor diye bağıran ve liderlerini Washington'da ağırlayan ABD'nin ta kendisidir. Hedef Çin'deki 132 milyon Müslümanı ayaklandırmak, Çin'i bölmektir.

Nitekim Mustafa Güldağ kitabında "Taliban, Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesi sınırındaki Badakshan eyaletini ele geçirdi. Bu AfganistanÇin sınırındaki Wakhan koridorundan Uygurlara yardım gitmesini sağlar" diyordu. ABD de binlerce Uygur'u CIA aracılığıyla Suriye'de DEAŞ ile buluşturup eğitim aldırmış ve Çin'deki özerk bölgeye geri göndermişti.

Bölgedeki kaos akbabalara her türlü yarıyordu. Çin diz çöktürülecek, Afganistan'daki 3 trilyon dolarlık el değmemiş lityum, doğalgaz ve uranyum yataklarına birileri konacaktı. Yıllar önce Batı'yı Batı başkentlerinde uyaran Şah Mesud'u istihbarat örgütleri Taliban'a öldürterek ülkeyi yangın yerine çevirdiler.

Şimdi Şah Mesud'un İngiltere Kraliyet Okulu'nda okuyan oğlunu Taliban'a karşı direniş hareketinin başına oturtarak ayaklanmanın, iç savaş ve kaosun ateşini tekrar yaktılar. Suriye'de, Irak'ta, nerede fitne çıkarılacaksa orada görülen Yahudi Bernard Henri Levy'i önceki gün isyan hareketinin başladığı Pençşir eyaletinde direnişin başı Şah Mesud'un oğluyla kolkola gördük. Yazının başında açıklamalarına yer verdiğimiz amcası da Londra'da Cumhurbaşkanı olacağı günleri bekliyor. İsyan filozofu olarak tanınan Bernard Henri Levy ise Taliban karşıtlarına "Silah dahil her türlü yardıma hazırız. Çarpışın, öldürün, arkanızdayız." diyordu.

ABD Savunma Bakanlığı da Afganistan'dan çıkarken tüm ağır silahları Taliban'a bıraktıklarını açıklıyordu. Tıpkı Ortadoğu'da olduğu gibi şimdi de bir başka Müslüman ülkede nefret tohumları ekerek, fitneyi ateşleyerek yeraltı zenginliklerini sömürecekler.

Oluşacak terör tarlalarını da Çin'e ihraç edecekler. Yeni kaos planının tamamı ABD'li siyasetçi Samuel Huntington'un deyimiyle Batı'nın refah içinde yaşaması için.

Ülkemizde fitne tohumları ekmek için çırpınan, Batı başkentlerinden fonlanan bilumum fondaşlara ve tüm Batı hayranlarına duyurulur.

Tabii eğer vicdanlarında zerre işitme kabiliyeti varsa!