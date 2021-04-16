Biz Osmanlıyız

ABD Afganistan'dan çekiliyor. Orada Osmanlının torunları büyük söz sahibi olacak inşallah. Libya'dan gelen heyetleri, Azerbaycan'dan gelen teşekkürleri, Ortadoğu'da, Afrika'da Katar'dan Somali'ye uzanan Türk sevgisini, Mısır'ın yakınlaşalım mesajlarını gördükçe gözlerim yaşarıyor.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Masaya katılanlardan biri "Renkli gözlüsün. Göçmen misin?" diye sordu. Aslında manavdım. Yani Osmangazi ile Bursa civarına ilk gelenlerdendi dedelerimiz. İlk akıncılara manav diyorlar.

Yüzyıllarca sadece birbirlerinden kız alıp veriyorlar manav köyleri. Soyu koruma adına. Gelelim renkli gözlü olmama... Dedem manav dışındakilerle evlenme orucunu bozuyor. Çerkez'le evleniyor.

Sanırım mavi gözleri Çerkez babanneden almışız. Ecdadımı araştırdıkça Osmanlıya olan sevgim her daim büyüdü, çığ oldu. Ailece Osmanlı'ya aşığız.

Sevgili kardeşim mavi gözlü Şekip Hazar'ın "İZNİK GÖLÜ'NDE GÜNEŞ

İFTARINA KAVUŞURKEN" fotoğrafı da diğer ağabeyim mavi gözlü Hasan Mesut'a ilham vermiş ve facebook'da bakın nasıl döktürmüş;

Muhteşem medeniyetimizi, gönül coğrafyamızı ve bu huzur ve barış veren medeniyetimizi asırlarca insanlığa "mücessem rahmetullah" olarak sunabilmiş "OSMANLIYI" hatırlattı. Yarım asrı aşan arkadaşlığımız olan bir gönül dostum anlattı: " Geçenlerde torunumu severken ona takıldım: Kızım senin büyük deden Çerkes. Büyük nenen Arnavut. Ben Türkmenim ve eşim anneannen de Laz. Söyle bakayım şimdi sen kimsin?

Torunum hiç düşünmeden 'BEN OSMANLIYIM!' dedi.

Doğrusu bu cevap çok hoşuma gitti. Zira tam hakikati ifade ediyor, kimliğimizi ve gönül coğrafyamızı muhteşem medeniyetimizle taçlandıran OSMANLIYI veciz bir şekilde anlatıyordu." Gerçekten muhteşem bir ifade. Genç kardeşime gıbta ettim. Umutlarım yeşerdi.

Bu anekdot beni 70'li yıllara götürdü. O yıllarda Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştırmış Sırp teknik direktör Stankoviç'i (Toprağı bol olsun!) hatırlattı.

Müteveffa Stankoviç'e bir mülakatında gazeteci şöyle soruyor: "Yabancı bir ülkede hem de Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde çalışmak zor olmuyor mu? Başarınızın sırrı nedir?" Stankoviç cevap veriyor: "NİYE ZOR OLSUN?

BEN OSMANLIYIM!

KENDİ ÜLKEMDE GİBİ

ÇALIŞIYORUM!" İşte bizim kadim medeniyetimiz! İşte bizim gönül coğrafyamız! İşte huzurun ve barışın anahtarı Osmanlı kimliği! Ne mutlu bunu hissedebilenlere...

Bugün Türkiye 'de iki büyük zihniyet var. Birisi her zaman ittihatçı kafa diye anlattığımız, medeniyetimize, bizi biz yapan değerlerimize ve Osmanlı'ya düşman kompleksli anlayış.

Kendi milletini ve insanını aşağılayan ama Batı'ya tapan, yabancıya uşaklık etmeyi maksat hedef edinmiş NATO mermer NATO kafa! Diğeri de kadim medeniyetimize ve değerlerimize bağlı, mavi vatana sevdalı, gönül coğrafyamızı kucaklayan ve hep ötelerin ötesi diyen OSMANLININ İZİNDE MAVERAYA KOŞAN bir ruhla mücehhez vatan millet sevdalıları. Ama uşaklar kendilerini kullandıran zavallılar asla başaramayacaklar. Er geç hem de bizzat kullanıcılarınca çöpe atılacaklar. Yarınlar, ebet, inşallah "BU VATAN BİZİM BEN OSMANLIYIM" diyenlerin olacak!