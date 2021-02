Hamlinci solcular

Dünya pandemi ile birlikte ekonomik kaosu yaşıyor. Krizler kapıda. Batma korkusu yaşayan ülkeler IMF'in kapısında yatıyor. Borç için yalvarıyorlar. Elini verenin herşeyini kaptıracağı bir dönemden geçiyoruz.

Kuzenim Amerika'da yaşıyor. Önceki gün aradı. "Aşı olmak için hastaneye gidiyoruz, geri yolluyorlar" dedi. Ülkede belediyelerin çöpten yiyecek toplamaya başladığını söyledi. Arıtıp, ülkede yaşayan 50 milyon evsize dağıttıklarını, çok uzun kuruklar oluştuğunu anlattı. Kendileriyle dalga geçilen küçük yatırımcılar da Amerika'da intikam için güç birliği yaparak büyük yatırımcılara savaş açtı. Borsa'da dev şirketlerin parasını adeta eritti. Bir gecede 5 milyar dolar kaybedenler var. Kağıt oyunlarıyla ayakta kalmaya çalışan borç batağındaki bir süper güç ne kadar dayanabilecek? Ülkedeki kutuplaşma da iç savaşın her an çıkabileceği bir ortam oluşturuyor.

ABD'nin borcu 30 trilyon dolara uzandı. Küresel sermayenin ise 275 trilyon dolar alacağı var. Bir dostum mesaj attı dün. "Diyelim ki 275 trilyon dolar alacağınız var.Diyelim ki doları da siz icat ettiniz. Doları bitirir misiniz? Doları bitirirseniz, alacağınız 275 trilyon dolar ne olacak?" İşte dünydaki büyük kavganın cevabı bu soruda.

Böylesine ekonomik savaşların yaşandığı, ülkelerin ekonomide geriye gittiği bir dönemde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün Ocakta ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi., Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı.

Teröre yüz milyarlarca dolar harcamasak, 28 Şubat'ta Batık Bankalara 300 milyar dolar gömmesek, Gezi olaylarında 160 milyar doları buharlaştırmasak, 17-25 Aralık'ta 120 milyar dolar ve 15 Temmuz'da 50 milyar dolar kaybetmesek geleceğimiz noktayı siz hesap edin. Bunarın hepsinin arkasında ABD ve Batı vardı.

Amerikan savaş gemisi dün Boğaziçi'nden geçerken köprünün ışıkları kırmızıydı. "Biz kırmızıda da geçeriz" mesajı verdiler. O Boğaziçi'nin Avrupa yakasındaki kıyısında yer alan üniversitede ise sol örgütler "Bir gezi olayları çıkar mı" diye medet umarak terör estiriyor. Eskiden solcular Amerikan askerlerini denize dökerdi. Şimdi Boğaziçi üniversitesinden, boğzadaki Amerikan akerlerine ve çıkarlarına selam duruyorlar. O üniversite kurulurken tapusu Amerikalı misyoner HaCyrius Hamlin'e aitti. Sahi şimdi kimde tapusu acaba?