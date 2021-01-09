Muz kabuğu

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'un açıklamasını okuyunca dayanamadım kahkahayı patlattım. Bush, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasına "Bu olaylar muz cumhuriyeti ülkelerde olur" diyerek tepki gösteriyordu.

Dünyanın en büyük MUZ üreticisi ülkelerinden biri Guatemala'ydı. 1930-1944 arası bu ülkede en büyük MUZ karteli UNITED FRUIT adlı çokuluslı meyve şirketiydi. ABD Başkanı Eisenhower, Başkan yardımcısı John Moors Cabot, ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles, kardeşi CIA direktörü Allen Dulles Guetamala muzlarını hortumlayan bu UNITED FRUIT şirketinde hissedardı. ABD Başkanının Ulusal Güvenlik Konsey Başkanı General Robert Cutler ise UNITED FRUIT'in yönetim kurulu başkanıydı. Şirket, Guetamala'yı yöneten diktatör Jorge Ubico'nun sağladığı geniş imkanlar sayesinde Guetamala'nın tüm muz tarlalarının üzerine çökmüştü.

Fotoğrafa baktığımızda Amerika'yı yönetenler, MUZ Cumhuriyeti'ni sömürüp soyanlardı. Muzdan ceplerini dolduranlardı. ABD'yi yönetenleri "MUZ ZENGİNLERİ" yapan Guatemala diktatörü halk ayaklanması ile devrildi. Ardından seçimler yapıldı. Önce bir öğretmen sonrasında ise Jacobo Arbenz iktidara geldi. Arbenz "Yaşasın kapitalizm" diyenlerdendi. "Fakirler" için toprak reformuna başlayınca olanlar oldu. İşlenmemiş tarım alanları devletleştiriliyor ve çiftçilere veriliyordu. Fiyatları belirleyen MUZ KARTELİ UNİTED FRUİT'in tahtı sallanıyordu. "Hadi be" idi durumlar. ABD'nin en tepesindekilerin olduğu Muzcu UNITED FRUIT şirketi ayağa kalktı. CIA'yı devreye soktular. 500 Guatemalalıya ABD'de askeri eğitim verip ülkelerine gönderdiler. Sınır kenarında oturup bekleyen 500 isyancı askerin başkente doğru hızla ilerlediği yalanını ortaya attılar. Hatta ABD uçakları Guatemala'nın askeri tesislerini vurarak korku saldı. Yoğun bir propagandaya girerek kapitalist Başkan Arbenz'i komünist ilan ettiler. Kiliselerde CIA'nın yazdığı Arbenz ve komünizm karşıtı vaazlar bile okutuldu. Sovyetlerle diplomatik ilişki dahi kurmayan Guatemala Başkanı Arbenz'e bağlı ordu, sınırda bekleyen 500 isyancı "Başkente giriyor" yalanları ve bombalayan uçakları görünce darbe yaptı. Muz çatışmalarında 200 bin kişi öldü. Guatemala ve Muz tarlaları Amerika'yı yönetenlerin patron olduğu meyve şirketi UNITED FRUIT'in eline geçti.

Eski Başkan Bush'un "Bizi Muz Cumhuriyetine döndürdüler" açıklamasına bu yüzden kahkaha attım. Etme bulma dünyasıydı. Bufollo Boynuzları takan baltalı bir Şaman şarkıcının Kongre binasına giriş görüntüleri dünyayı sallıyor. Amerika'nın karizması fena çizildi. "Süper Güç" algısı bir anda Oturan Boğa'nın dövdüğü "Muz çiftçisi"ne dönüverdi. Yeni Başkan Joe Biden bu çizilen karizmayı, oluşan "Zavallı" algısını yeryüzünden silmek zorunda. Bu yüzden İran gibi bir ülkeye saldırıp "GÜÇ Gösterisi" yapması gerekiyor.

Bir Amerikalı ile konuştum dün. "Neden İran'a saldırsın ki?" dedi. Joe Biden'ın seçim öncesi "Erdoğan'ı muhalefete yardım ederek indireceğiz" sözlerini anlattı. Dünyada tekrar "Güçlü Amerika" algısının ancak Türkiye'de operasyon yapılarak alınabileceğini söyledi. Bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin Balkanlardan Afrika ve Orta Asya'ya kadar olan "Güçlü Lider, Güçlü Ülke" algısına vurulacak darbeyi sahiplenecek ABD'nin tekrar kaybettiği karizmasına ulaşacağını iddia etti. "Türkiye'deki muhalefetin son zamanlarda darbe çağrıştıran açıklamaları boşuna değil" diye de ekledi.

Bir başka Amerikalı ile de konuştum. "Yukarıdaki bakış açısı doğru gibi görünse de kazın ayağı öyle değil. Olaya Trump gitti olarak bakmayın. Trump bir elbiseydi. Olayların perde arkasında Biden'ı seçen küreselcilere savaş açan ve pes etmeyen ABD derin devleti var." dedi. Derin devletin kongreye baskın operasyonunun amacını anlattı. "Bundan sonra muhalefetin TRUMPİZM doktirini ile iktidarın başına bela olacağını gösterdi. Amerika'yı zor günler bekliyor. Yeni Başkanın kafasını kaldırıp dışarıya bakacak zamanı olmayacak" diye ekledi.

Evet "Muz Cumhuriyeti" için bile bugüne kadar yüzlerce darbe yapan ülkeyi, bundan sonra Muz kabuğuna basma günleri bekliyor. Oradan medet uman içimizdekilere duyrulur.