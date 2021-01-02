Avrupa’ya hayranım
Bu Avrupa'nın "BÜYÜK UYANIŞI" ve şahlanışıdır. Neden mi? Haydi gelin bir tur atalım. Almanya'nın önemli medya kuruluşlarından Tagesspiegel, bir ayda üçüncü kez Türkiye analizi yayınladı.
Türkiye'nin Akdeniz'in en önemli gücü haline geldiğine dikkat çeken gazete, Erdoğan'ın cesur adımlarının dengeleri değiştirdiğini yazdı. "Dış politikada taviz vermemek risklidir. Ancak Erdoğan bu riski aldı ve kazandı. Libya'da Hafter'i destekleyenler ağır yenilgi aldı" diye de ekledi.
Alman Die Zeit gazetesi de Türkiye'nin Akdeniz merkezli çok önemli adımlar attığını yazdı. Gazete, "Avrupa'nın tutarsız adımları, Türkiye'nin bölgede güçlenmesini sağladı" diye habere girdi. Erdoğan'ın, Akdeniz'e en büyük sınırı olan ülkesinin hakkını korumak için dik durduğunu hatırlattı. "Bu da Avrupa'da rahatsızlığa neden oluyor. Türkiye'nin hakkını alması için Erdoğan'ın agresif adımları karşılığını buldu. Eğer Akdeniz'de Türkiye ile bir anlaşma olmazsa hiçbir AB ülkesi amacına ulaşamaz" diye uyardı. Final cümlesini de "Türkiye'yi görmezden gelmek, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un fikriydi.
Macron'un danışmanları, Akdeniz'de Türkiye'yi göremedi. Büyük hata da burada başladı" diye bitirdi.
İtalyan Il Manifesto gazetesi ise "Türkiye'nin Akdeniz'deki gücü, Avrupa'daki etkinliğini de arttırdı" yorumunu yaptı.
"Libya'da kontrol kimde?" diye Avrupa'yla dalga geçer gibi sordu. "Avrupalı liderler bu sorunun cevabını biliyor ama açıklayamıyor" diyerek korkakları teşhir etti. "Biz de tıpkı korkak Avrupalı liderler gibi biliyoruz.
Libya'da kontrol Erdoğan'da. Türkiye, Libya'da doğru adımlar attı ve Akdeniz'in en önemli patronu oldu. Akdeniz'deki koz, Türkiye'nin Avrupa'daki etkinliğini arttırabilir" diyerek noktayı koydu.
İşte uyanış bu... Tıpış tıpış itiraflar geliyor, Avrupalı Türkiye'nin ne kadar güçlendiğini haykırmak için kuyruğa girip artık birbirini eziyor. Peki, bitti mi? Bitmedi tabii... 2020'nin son gününde Fransız L'Opinion gazetesi yazarı Jean-Dominique Merchet de ağzındaki bombayı patlattı. Başkan Erdoğan'ın Libya ve Kafkasya'daki çatışmalarda "Oyun değiştirici lider" olarak yer aldığını yazdı. Hızını alamdı "Bugün Erdoğan"ın masaya koyabileceği güçlü ve aktif bir ordusu var. Türkiye, Libya, Suriye, Kafkasya'da ve diğer yerlerde ağırlığını hissettiren bir konumda, güçlü bir aktör olarak bulunuyor" diyerek itirafçılar kervanına katıldı. Yorumlar, analizler, itiraflar havada uçuyor. Aylardır bu itirafçı kervanının çığ gibi büyüyeceğini bu sütunlarda sizlere hep aktardım. Ve haklı çıktım. Kervan daha da büyüyecektir. Burada bize ayrılan köşe yetmeyeceği için daha fazlasını yazamıyorum. Ancak ne itiraflar var ki gırla gidiyor? Avrupa'nın Türkiye düşmanlığı yaparak bir yere geleceğini sandığını, bunun dışında Erdoğan karşısında kılını bile kıpırdatamadığını, pes edip kaybettiklerini yazan yazana Maşallah!
Medyalarıyla, liderleriyle Türkiye'ye saldırdılar, Avrupa başkentlerinde seçim meydanlarında bile Erdoğan düşmanlığını ön plana alarak oy istediler. Yaptırımlar uyguladılar. Ellerinden geleni ardına koymadılar. Bir adım ileri gidemediler, tam tersine geri adımlar attılar. Ve Avrupa'da kamuoyu nezdinde rezil oldular. ABD bile bize yaptırım kararı alarak kendi ayağından vurdu. Bugün gelinen noktada derin ABD'nin en güçlü mekanizması olan silah lobisi bile, ABD kongresinde Türkiye aleyhine kararları önleyecek ya da frenleyecek bir çırpınanlar silsilesine döndü. Şimdi ABD'de onlar "Ambargo dahil bazı yanlış icraatların Türkiye'yi daha da güçlendireceğini, Yerli ve Milli Savunma sistemlerini üretir hale getirdiğini" haykıranlar kulübü oldular iyi mi?
Dedik ya 21. yüzyıl Türk asrı olacak diye... Boşuna söylemedik. Bize karşı her hataları ve düşmanca tutumları Türkiye'yi daha da güçlendiriyor. Bunu ben söylesem bazıları gülecek kadar uzaylı takılıyor içimizde... Allah'tan Avrupa basını da horlamaktan çıktı da yazmaya başladı.
Daha çook yazacaklar zavallılar!
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