Biden'ın 1. sorunu

Adam kafayı takmış... Diyor ki; "Türkler Suriye'de Libya'da İHA'larla bariz üstünlük elde etti"

Adam paranoyak olmuş... Devam ediyor; ""Dağlık Karabağ'ın yaklaşık yüzde 40'ını içeren Azerbaycan'ın askeri kazanımları Türkiye'ye başka bir stratejik zafer getirdi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ topraklarında yaşanan altı haftalık ihtilaf, Türkiye'nin İHA programına yeni bir önem kazandırdı."

Aslında buraya kadar herşey normal gibi görünüyor. Ancak baklayı en sonunda ağzından çıkarıyor. Nasıl kafayı yediğinin ve paranoyak olduğunun dışa vurumunu finalde yapıyor. Diyor ki;"Türkiye'nin savaş alanındaki başarıları, yeni gelen Biden yönetimi için acil bir dış politika sorunu teşkil ediyor."

Adam bunu Washington Post'ta yazıyor. Başkan seçilen Biden'ın en acil sorunu bizim İHA'larmış... Pandemi var, dünya virüsten yıkılıyor... Toplu ölümler gırla gidiyor. Washington Post "Yok" diyor. "Biden'ın acil problemi Türk İHALARI" diye ekliyor. Okudukça içimin yağları eriyor. Biz güçlendikçe birilerinin nasıl kafayı yediğini, "Bana bak Biden, önceki sorunun Türk İHALARI ona göre ha" diyecek kadar zevzekleştiğini görmek çok zevkli. Savunma sanayiimizin ve ordumuzun elde ettiği başarılar birilerini sıyırtıyor. Ancak gelin görün ki içler acısı bir durumu da bu topraklarda yaşıyoruz. Dünya ordumuzun başarılarını "Öncelikli acil sorun" olarak ABD başkanının önüne koymaya çalışırken, içeride de bizim muahlefet Türk Ordusu'na saldırıyor. İtibarsızlaştırmak için elinden geleni yapıyor. Saldıranlara kol kanat geriyor. Bizim muhalefet kafasının "Biden'ın acil sorunu" haline getirilen İHA'larımıza saldırısı ve itibarsızlaştırma girişimleri de hala aklımızda.

Türk gemisine müdahale etmeye çalışan Fransız gemisi elektromanyetik dalgalarla kilitlenip hareket edemez hale geliyor. Fransızlar ağlıyor. Ukrayna, Pakistan hatta Suudia Arabistan bile yazılımlarından dolayı Türk İHALARIN peşine düşüyor. Satın almak için kuyruğa giriyor. Türk savunma sanayii devrim üzerine devrim yapıyor. Ruslar bile bizden dronsavar almak için kuyruğa giriyor. Silah sanayiimiz ihracat rekorları kırıyor, şirketlerimiz dünya silah sanayiinde listeleri deliyor. Siber ordumuz binlerce aslanla saldırıları savuşturuyor. Ve dahası Türkiye yılda tam 100 bin siber saldırıya maruz kalıyor. Dünyada en çok saldırıya maruz kalan ilk 3 ülke arasında yer alıyor. Neden? Cevabı gayet basit... Güçlü olana saldırırlar. Ne yani kalkıp Burkino Faso'ya mı saldıracaklar?

ABD'si, Avrupası, İsrail'i, Mısır'ı, BAE'si, Suudi'si,Yunan'ı, Alman'ı, Fransız'ı, Ermenistan'ı, önüne gelen Türkiye'ye ve Türk ordusuna karşı ittifaklar yapıyor. Türkiye tek başına "Topunuz birden gelin" diyerek "Çok da tın" çekiyor. İngiliz Savunma Bakanı bile "Türkler savaş alanında artık sürü İHALARLA oyun değiştirici. Bunu görmezden gelemeyiz" diye bağırıyor. Batı basınında "Azeri-Ermeni çatışlmasında Türk İHALARI, 20. yüzyıl ile 21.yüzyılın savaşı tablosunu çizdi" yorumları sayfalardan taşıyor. Türkiye'nin 21.yüzyıl teknolojisine ulaştığı, "Tank ve zırhlı araç fabrikalarını kapattıracak noktaya geldiği" şeklindeki analizler uzman ağızlardan fışkırıyor. Hergün savunma sanayiimizin, ordumuzun muhteşem başarıları manşetleri süslüyor.

Bizim muhalefet "Yok" diyor. Ordumuza saldırıyor. İtibarsızlaştırmak için kürsülerden haykırıyor. Yahu dünya alkışlıyor, "Eyvah Türkler" diyor, "Biden koltuğa oturur oturmaz önce Türk İHA sorununu çöz" diye gazete basıyor... Yok.. Farketmez... Bizim muhalefet sallayacak. Nedeni gayet basit... Bizimkiler demsiz sallama çaya döndüler. Biri ipinden tutup sallıyor ya hani. Olay bu! Daha çok sallayacaklar ipi tutanlar... Bu da normal.

Biden'ın birinci sorunu olursan varacağı yer bu!