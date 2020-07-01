Para ve mermi

Corona operasyonu ile tavan yapan Amerikan derin devleti-küresel sermaye savaşının boyutları Kasım seçimleri öncesinde tahmin edilmeyecek ölçüde tırmanıyor.

ABD'deki paralel yapının devlet içine sızdırdığı tetikçi Ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'u burada defalarca yazmıştım. Türkiye düşmanı ve küresel lobilerin kuklası John'a "Arkanı kolla, yakında kovulacaksın." hatırlatması yaptığımda bana gülenler olmuştu. Başkan Trump onu, yazdıklarımdan kısa bir süre sonra kovdu. John da görev yaptığı Başkanı'na saldıranlar kervanına katıldı. Kitap yazarak aklınca küresel sermayeye destek çıktı. Başkan Erdoğan'ın Trump ile yapmış olduğu görüşmeleri de sayfalarına taşıdı. Öyle anlaşılıyor ki John Bolton bu görüşmeler yapılırken çıldırmış, midesine kramplar girmiş. Sürekli savaş ve kaos isteyen küresel sermayenin ve lobilerin adamı olarak daima kan dökülmesini isteyen bir akbaba olan John'u Başkan Erdoğan delirtmiş. Bunu kitabında yer verdiği ve delirmişliğini dışa vurduğu yalan yanlış saldırgan ifadelerinden net olarak anlıyoruz. Tetikçinin bu boyuttaki çıldırmışlığına bakacak olursak, patronu küreselcilerin de ne hale geldiğini siz düşünün.

Evet, kavga büyük. Artık iş sözle yapılan savaşı da geçti. Pentagon'un adamı Trump'ı devirmek, Corona ile birlikte kurulacak yeni dünya düzeninde söz sahibi olmak için kendini yırtan küresel sermaye, tetikçileri ile son dönemde bölgesinde büyük güç haline gelen Başkan Erdoğan'a da saldırmaktan çekiniyor. Artık kartlar açık oynanıyor. Trump'ın açıklamalarına küreselcilerin en büyük silahlarından twitter ile karşı saldırıya geçiliyor. Trump'ın twitleri şiddet içeriyor diye twitter tarafından işaretleniyor. Trump, twitter'a savaş açıyor. "Yayınlanan her twitten bu kurum da sorumludur." diyerek bu konuda yasa çıkarmaktan bahsediyor. Günümüzde gazeteler yalan ve iftira haberi yaptığında, bir teröristin açıklamalarına yer verdiğinde sorumlu yazı işleri müdürleri ve gazete patronları yasalar önünde sorumlu oluyor. Aynı şekilde her ülkede RTÜK benzeri kurumlar karşısında televizyonların da yayınladıkları içeriklerden dolayı yasal sorumlulukları bulunuyor. Ancak twitter'da yayınlanan yalan, dolan, iftira, hakaret, küfür ve tehditler noktasında yayıncı kuruluşun hiçbir sorumluluğunun olmaması tartışılıyor. Trump tekrar seçilirse, gerekirse Pentagon tarafından twitter'a ulusal güvenlik için devletin el koyacağından bile bahsediliyor. Bu noktada Facebook twitter'a karşı durarak Başkan Trump'ın yanında yer aldı. Vay sen misin bunu yapan. Facebook'a hemen küresel saldırı başladı. Microsoft, Ünilever, Coca Cola, Starbucks, Ford, Honda, Pepsi, Adidas, Puma gibi devlerin de arasında bulunduğu çok sayıda küresel şirket Facebook'a reklam ambargosu başlattı. Facebook bir günde 7 milyar dolar kaybetti. 90 milyar dolarlık bir ambargo tehdidi ile karşı karşıya bırakıldı. Bu aslında küresel sermayenin, Amerikan derin devleti ve onun başkan adayı Trump'a karşı açılan savaşın bir parçasıydı.

Kavganın şiddeti uluslararası arenaya da taşındı. Daha önce çok sayıda suikastı burada gündeme getirmiştik. Bunlara yenileri de eklendi. Hintli işadamı Joy Arakkal küresel sermaye ile yakın ilişkileri olan bir isimdi. Dubai'deki evinde öldürüldü…

Amerikalı milyarder işadamı Mark Croce'nin helikopteri düşüverdi. Adam öldü. Hindistan'ın küresel sermaye elemanı ve en zengin iş adamlarından Puneet Agrawal, Madhya Pradesh'deki malikânesinde ailesiyle birlikteydi. Çok tehdit alıyordu ama devasa köşkünde kendini güvende hissediyordu. Korumaları da kapıdaydı. Puneet Agrawal ve 6 kişinin bindiği asansör 15 metreden düştü. Suikastta Puneet Agrawal, kızı, damadı, torunu, kuzeni ve onun çocuğu Aryaveer hayatını kaybetti. Devrilen Viktor Yanukoviç liderliğindeki hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Leonid Kozhara, Ukrayna'nın en güçlü iş adamı küreselci Sergiy Starytsky'yi öldürdü. Starytsky, 65 milyar doları yönetiyordu. Bill Clinton, Barack Obama gibi isimlerin danışmanlığını yapan ve Kraliyet ailesine en yakın isimlerden olan Irak asıllı küreselci İngiliz Nemir Kırdar, Londra'da evinde ölü bulundu. Sıradan hayat yaşayan ama Kraliyet ailesine yakın isimlerden küreselci Paul Cairns, Kuzey Ayrshire'daki bir evde silahlı saldırıda öldürüldü. Hintli bir diğer küreselci işadamı Ajith Thayyil, Dubai'deki Sharjah Tower'dan atladı ve intihar etti. Ancak Thayyil'in kuleden atıldığı ortaya çıktı.

İngiliz manken ve oyuncu Elizabeth Hurley'in eski kocası Steve Bing, Los Angeles'taki gökdelenin 27. katından atıldı. Steve Bing, ölümünden sadece 4 gün önce yakın arkadaşı Sir Evelyn de Rothschild ile görüşmüştü. Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza, hem İngiltere'nin hem de ABD'nin askeri üs talebine olumsuz cevap vermişti. Diplomasi dilinde tehdit aldığını söylemişti. Birden ölüverdi. "Corona" dediler defter kapandı.

Küresel sermaye para ile saldırıyor, Amerikan derin devleti mermiyle karşılık veriyor. Daha çok saldırı ve ölüm göreceğiz.