Satışlar başladı
Washington Enstitüsü dün rapor yayınlıyor. Virüs nedeniyle petrol satışlarının ve tüketiminin durma noktasına geldiğine işaret ediyor. Denizlerde gezen petrol tankerlerinin yükünü boşaltamadığından dem vuruyor. Akaryakıt istasyonlarında satış azlığı sebebiyle petrole depolanacak alan kalmadığını hatırlatıyor. Petrol devlerinin hem ucuza satış hem de istasyonlara alacakları yakıt için vade ve ekstra kira ödeme teklifi sunduğunu yazıyor. Olaya bakın, ne hale geldi işler. Devasa petrol şirketleri benzin istasyonlarına "Ne olur petrolümü al, depo tut, kirasını ben ödeyeyim" diye yalvarıyorlar adeta. Neden?
Çünkü Corona virüs operasyonu ile batacaklar… İkinci ihtimal ise onlar için daha korkunç. Amerikan derin devleti bu iflas noktasına gelen şirketlere "Kurtarma operasyonu" bahanesiyle para verip el koyacak, sahibi olacak. Bu savaşı kaybetmek anlamına geliyor küresel sermaye için… Bakalım daha neler göreceğiz derken bombalar peş peşe patlamaya başladı. IMF, 25 ülkenin borç talebini onayladı. Bunlardan neredeyse tamamının Afrika ülkesi olması çok ilginç… Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komor Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mozambik, Nijer, Ruanda, Sierra Leone ve Togo...
Peki IMF, Coronavirüs'le mucadele için verdiği paranın nasıl kullanılacağı konusunda da ülkelere ne şart koştu dersiniz? Duyunca şaşıracaksınız. Dünyada 1 milyar 100 milyon kişi elektriksiz yaşıyor. Bunun yaklaşık 450 milyonu Afrika ülkeleri. Yani IMF'nin borç verdiği ülkeler. Şimdi IMF diyor ki, "Size verdiğim bu paralarla karanlıkta olan köylere elektrik götüreceksiniz. Sonra o köylerde yaşayanlara bazı yeni hastalıklardan korunmaları için aşı yapılmasına izin vereceksiniz. Bir de insanların sağlığı için çip…" Haydaa!.. Kurumun açılım Dünya Para Fonu… İşi adı üzerinde borç para vermek… Ancak işinin dışına çıkıyor, köylerden seçilecek kişilerden bir kısmına ÇİP takılmasını istiyor. "Aksi halde para yok" diyor. Yani işin özü IMF, insanlığı robot haline getirip kontrol altına alacak "Küresel sermaye deneyleri" için para verir hale geliyor.
Vay canına be derken bir bomba daha patlıyor. Washington Post çok özel bir haberi servis ediyor. ABD merkezli 'SITE' istihbarat grubunun özel çalışmasını manşetine taşıyor.
Dünya Sağlık Örgütü, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, Gates Vakfı ve Gates'in gizli ortağı olduğu Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün 25 bin mailinin hacklendiğini yazıyor. Yani yazışmaların ele geçirildiğini, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını iddia ediyor.
İşte o maillerden örnekler;
Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün, Gates Vakfı'na gönderdiği mail: "Enstitü yöneticisi Shi Zhengli, 19 Ekim 2019'da Coronavirüslü bir buz parçasını canlı hayvan pazarına bıraktı. Ancak etkisi hakkında henüz detaylı bir açıklama Çin devletinden gelmedi." Gates Vakfı'ndan, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne gönderilen mail: "Hazırlanan virüslerin güvenliğiyle ilgili bir risk var mı?
Eğer varsa, detaylı bir rapor hazırlayın." Gates Vakfı'ndan, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne gönderilen mail:
"Aşısı olmayan virüslerin laboratuvar ortamında gün yüzüne çıkmayacak şekilde korunması çok önemli." Wuhan Viroloji Enstitüsü, Gates Vakfı'na gönderdiği mail: "Enstitüyü ziyaret etmek isteyen Amerikalı vakıflarda ciddi artış var.
Bu enstitü için risk. Nasıl bir önlem alalım?" Dünya Sağlık Örgütü'nden Gates Vakfı'na gönderilen mail: "2018 yılında Çin Resmi Ajansı'nın yayınladığı 1500 virüs hazır şeklindeki tweet'le ilgili detaylı bilgi istiyoruz." Mailler uzayıp gidiyor. Haberde tam 25 bin mesajlaşmanın Amerikan istihbaratının elinde olduğu öne sürülüyor. Hedefteki Bill Gates ise açıklama yaparak "Hacklenmedim.
Bu mümkün değil" diyerek iddiaları yalanladı.
İşin en garibi Bill Gates'in en yakın arkadaşı Jeff Bezos… Gates'in salgınlara karşı içinde hastane, laboratuvar bile kurduğu ve şu dönemde sığındığı 150 milyon dolarlık evin yüz metre ilerisinde oturuyor.
Yani arkadaşlıkları komşu olacak kadar dorukta. Ancak Jeff Bezos aynı zamanda da Washington Post'un yani Bill Gates'i mailleri ile gammazlayan gazetenin de sahibi.
Modern zamanların en zengini unvanı verilen Jeff Bezos sahibi olduğu dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon.com'dan mal satıyordu. Şimdi Amerikan derin devletinin başlatacağı operasyonları gördü de en yakın dostu Gates'i mi satıyor gazetesi üzerinden?
Dünyada günün sorusu bu!
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